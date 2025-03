Megnyílt a Maserati konfigurációs központja

A Maserati új korszakot nyitott a személyre szabásban: a modenai Viale Ciro Menotti telephelyen megnyílt az Officine Fuoriserie – a Trident Házának exkluzív konfigurációs központja, ahol az ügyfelek elképzelései teljesen egyedi kivitelezésben öltenek testet.

A személyre szabás élményét egy vadonatúj, 4000 négyzetméteres, csúcstechnológiás festőüzem teszi teljessé, amely napi akár 24 autó fényezésére is alkalmas, 24-féle színvariációban. A részlegen több mint 20 munkaállomás működik, ahol teljes kapacitáson akár 110 szakember is dolgozhat – jelenleg pedig már 40 fő végzi a legmagasabb szintű egyedi kivitelezést.

A Trident idén ünnepli 100 éves évfordulóját, amely új jelentéssel bővül az Officine Fuoriserie megnyitásával. Az új központ a Maserati küldetésének esszenciáját testesíti meg: az ügyfelek egyedi elképzelései itt kompromisszumok nélkül válhatnak valóra.

„Az új Officine Fuoriserie Maserati megnyitásával egy további, személyre szabott élményt kínálunk – egy új fejezetet márkánk történetében, amellyel méltóképpen ünnepeljük a Maserati kivételes formatervezési hagyományait és az innováció iránti elkötelezettségünket”

– mondja Santo Ficili, a Maserati vezérigazgatója.

Maserati Fuoriserie: a személyre szabhatóság művészete

A Fuoriserie program lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a színek, fényezések, féknyergek, keréktárcsák és belső tér kombinációinak széles választékából állítsák össze saját stílusuk szerint megálmodott autójukat – mindezt egy dedikált tervező szakmai támogatásával.

A személyre szabás két szinten valósulhat meg: az első a katalógusalapú testreszabás, amelyben az eligazodást két tematikus kollekció – a Fuoriserie Corse és a Fuoriserie Futura – segíti. Ezek a gyűjtemények ezernyi kombinációs lehetőséget kínálnak, a márka karakteréhez hűen. A Corse kollekció a motorsport múltja által ihletett elegáns és sportos stílust képviseli, klasszikus színvilágokkal és versenyautókra emlékeztető részletekkel. A Futura kollekció pedig a technológiai újítások és kortárs anyaghasználat iránt érdeklődő ügyfelek számára készült, merész színkísérletekkel és fenntartható megoldásokkal.

A második – úgynevezett Bespoke – szint az exkluzív, egyedi kivitelezést jelenti, amelynek keretében az autók teljes egészében az ügyfél elképzelései szerint készülnek – akár egyetlen, egyedi példányként is.

Új, 4000 négyzetméteres festőüzem nyit új fejezetet a Maserati konfigurációs lehetőségeiben

A Fuoriserie program mostantól önálló részleget kapott a Maserati történelmi modenai központjában – itt jött létre az Officine Fuoriserie, amely új dimenziót nyit a személyre szabásban.

Az újonnan kialakított, 4000 négyzetméteres, csúcstechnológiás festőüzem lehetővé teszi, hogy a Maserati teljes modellkínálata – a Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo és GranCabrio – teljes mértékben ügyféligény szerint, egyedileg legyen fényezhető. Ennek a teljes folyamata csúcstechnológiás eljárásokkal és kézi kidolgozással valósul meg.

A festősor napi akár 24 autó fényezését is képes elvégezni, legfeljebb 24-féle színvariációban. A színválaszték folyamatosan bővül újabb, technológiailag is kifinomult, karakteres árnyalatokkal, amelyek a Maserati versenymúltját és dizájnhagyományait idézik meg. A részlegen több mint 20 munkaállomás működik, ahol teljes kapacitáson akár 110 szakember is dolgozhat – jelenleg pedig már 40 fő végzi a legmagasabb szintű egyedi kivitelezést.

MC20 Cielo „Less is More…?” – a Bauhaus ihlette mestermű

Az Officine Fuoriserie megnyitására készült a különleges MC20 Cielo “Less is More…?” modell, amely a Bauhaus művészeti irányzat stílusát idézi. Ahogyan a Bauhaus is a tiszta, absztrakt formákat ünnepelte a minimalizmus jegyében, úgy a matt Blu Corse fényezést is egyedi, stilizált Trident emblémát formáló grafika teszi különlegessé a motorháztetőn.

A karosszéria geometrikus mintáit szintén a Bauhaus által inspirált színek és formák díszítik. A geometrikus minták között megjelenik a fényes Rosso Capannelle – a Maserati első versenyautóinak árnyalata –, a Giallo Avia Pervia, amely Modena városának címerére utal, valamint a Bianco Audace, amely eredetileg matt árnyalatban debütált az MC20 modellel, most viszont polírozott, kézi kidolgozású felülettel tér vissza. További részletekben feltűnik az Azzurro Himmelblau és a Nero, míg a legfigyelmesebb szemek felfedezhetik az ikonikus Arancio Devil narancssárga tónust is – tisztelgésként Maria Teresa De Filippis előtt, aki első nőként kvalifikált Forma–1-es futamra egy Maserati 250F volánja mögött –, valamint a Viola Salchi, amely egy korábban személyre szabott Ghibli SS Coupé színvilágából származik.

A dizájnt egyedi felniszínek, színes féknyergek és kézzel kidolgozott részletek teszik teljessé. Az MC20 Cielo „Less is More…?” egyetlen példányban készült, egy konkrét ügyfél megrendelésére, a Maserati Fuoriserie Bespoke program keretében.

