Ezeket az abroncshibákat simán el lehet kerülni

Az autóvezetők körében egyértelműen a tél a legkevésbé népszerű évszak, ugyanis nem elég, hogy a körülmények megnehezítik a vezetést, a nem megfelelő felkészüléssel és a közúti forgalomban mutatott kiszámíthatatlan vezetési viselkedéssel sokan saját maguk súlyosbítják a helyzetüket.

Menkó Illés, a Continental Hungaria Kft. műszaki szakértője olyan szituációkra hívja fel a figyelmet, amelyeket el lehet, és el is kell kerülni annak érdekében, hogy biztonságosan átvészelhessük a téli hónapokat.

Első hiba: a megkésett abroncscsere

Az első napon, amikor munkába menet megcsap minket a reggeli fagy, és eszünkbe jut, hogy lassan le kell cserélni a nyári gumiabroncsokat, akkor jött el a téli abroncsok ideje. A téli abroncsok rendkívül fontosak a közúti közlekedés biztonságának szempontjából, különösen a nagy hóesésnek kitett régiókban vagy a hegyvidéki utakon. A téli abroncsok másféle gumikeverékkel készülnek, amely jobb gyorsítási és fékezési teljesítményt nyújt hideg időben, továbbá a profilokat is kimondottan a vizes, latyakos és havas utakra alakítják ki.

„A téli gumiabroncsok profilmélysége különösen fontos a havas úton való tapadás szempontjából, mivel haladás közben a hornyokban összegyűlt tömör hó kapcsolatot létesít az úton lévő hóval, aminek köszönhetően egy erőátvitelre alkalmas rendszer jön létre”

– mondja a Continental Hungaria Kft. műszaki szakértője.

A téli abroncsok esetében az „októbertől húsvétig” szabályt ajánlott alkalmazni, téli útkörülményekre ebben a periódusban lehet számítani, ezt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni. Érdemes azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a gépjármű kötelező biztosításának díja is kedvezőbb lehet a szezonnak megfelelő abroncs használatával. A budapesti taxikra már kötelező a téli abroncs használata, emellett már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy mindenki számára kötelezővé váljon hazánkban is a szezonális gumiabroncsok használata.

Második hiba: elmarad a gumiabroncsnyomás ellenőrzése

Télen is ajánlott rendszeresen ellenőrizni a gumiabroncsnyomást, hiszen a gumiabroncsokban télen is változik a nyomás az üzemeltetés közben.

„A megfelelő abroncsnyomás nemcsak a szükséges tapadást biztosítja az útfelületen, hanem csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, és ezáltal a CO2-kibocsátást is”

– magyarázza Menkó Illés.

A gumiabroncsnyomás rendszeres ellenőrzése az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel (TPMS) rendelkező járművek esetében is ajánlott a téli időszakban is, hiszen a TPMS rendszer nem helyettesíti az ellenőrzés folyamatát. Az abroncsban lévő túlnyomás ellenőrzésekor nemcsak a nyomást lehet beállítani vagy ellenőrizni, hanem az abroncs állapota is megvizsgálható. A nem megfelelő nyomás használata nemcsak az üzemanyag-fogyasztást növeli, hanem növeli az abroncs terhelését, aminek súlyos következményei lehetnek. A nyomás beállításakor ráadásul felfigyelhetünk az TPMS rendszer által észrevehetetlen sérülésekre vagy rendellenes kopásokra is, melyek szintén a biztonságos közlekedés esélyét csökkentik.

Harmadik hiba: az abroncsok nem megfelelő kezelése

Az magától értetődő, hogy az abroncscsere fontos tényezője a biztonságos téli vezetésnek szezonális abroncsok használata esetén. Azonban helytelen vagy hanyag kezelés miatt nemcsak cserélni kell őket, hanem egy teljesen új szett vásárlása is szükséges lehet. Ez például adódhat a nem megfelelő tárolásból vagy a forszírozott vezetési stílusból.

„A gumiabroncsok tartós és mindenekelőtt biztonságos használhatóságának biztosítása érdekében az autóvezetőknek télen előrelátónak kell lenniük, kerülniük kell a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket”

– tanácsolja Menkó Illés.

„A téli gumiabroncsok élettartama is jelentősen meghosszabbodik az abroncsok megfelelő nyári tárolásával. A legfontosabb, hogy fénytől védett, hűvös helyen tároljuk őket”

– teszi hozzá a szakértő.