A Széchenyi István Egyetem két hallgatóját is díjazták az ArtHungry grafikai és designversenyen

Különleges, gi x er elnevezésű organikus betűtípusáért Ratkovic Ljubica különdíjat vehetett át, míg Ozvald Mária Trilogie d’Or című ékszerkollekciójával a közönségdíjat nyerte el.

A tíz évvel ezelőtt életre hívott ArtHungry egy független művészeti portfóliófelület, amelyen hazai kreatív alkotók és leendő megrendelőik találhatnak egymásra. A szervezők idén nyolcadik alkalommal adták át a kezdeményezés grafikai és designdíjait, amelyből kettőt a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának hallgatói érdemeltek ki.

A 2021 óta a Széchenyi István Egyetemen tanuló hegyeshalmi Ratkovic Mária Ljubica az alapszak elvégzését követően ma már a tervezőgrafika mesterszak elsőéves hallgatója, aki egy különleges betűtípussal érdemelte ki a verseny TypoHungry elnevezésű különdíját.

– magyarázta a díjnyertes alkotó.

Hozzátette, az újszerű, egyedi megközelítés különlegessége, hogy nagy méretben látva nem ismerjük fel a betűt, az inkább absztrakt kompozíciónak tűnik, ha azonban csökkentjük a méretét, jól olvasható szöveget alkothatunk vele. A hallgató által összeállított album oldalpárjain a betű, illetve az azok segítségével megalkotott gliccs-illusztrációk láthatók.

– hangsúlyozta Ratkovic Ljubica, akinek számos terve van jövőjével kapcsolatban. A mesterképzés elvégzése után doktorálna is, belekóstolna a hazai vagy akár a külföldi grafikai stúdiók világába, de ezt követően szívesen tanítana a győri egyetemen, hogy megszerzett tudását továbbadja a következő generációknak.

Az ArtHungry közönségdíját a felvidéki Ozvald Mária nyerte el „Trilogie d’Or” című ékszerkollekciójával. A Pozsony melletti Úszorról (Kvetoslavov) érkezett másodéves tervezőgrafika alapszakos hallgató három kollekcióval vett részt a megmérettetésben.

– fejtette ki.

Hozzátette, amikor értesült a pályázatról, a kiírásban látta, hogy a tervezőgrafika mellett a formatervezés, azon belül pedig az ékszerkészítés is szerepel a kategóriák között. Mivel nem riad meg a kihívásoktól, úgy döntött, ebben a műfajban is kipróbálja magát.

„Az alkotás folyamatában korábbi láncaimat és gyöngyeimet használtam fel, méghozzá úgy, hogy egyszerű, minimalista, de elegáns kollekciót hozzak létre. Ezzel újrahasznosítottam, új életre keltettem korábbi kincseimet, egyedi módon kombinálva a különböző anyagokat” – részletezte. A hallgató ezt követően maga fotózta be az ékszereket, és prezentációt is készített hozzá. Továbbjutott a legjobbak közé, így az érdeklődők a budapesti Deák Palotában kiállítás keretében is láthatták a különleges darabokat, ahol kiderült, hogy ő nyerte a közönségszavazást. „Mindig arra törekszem, hogy egyszerű, letisztult, az embereknek tetsző műveket hozzak létre. A közönségdíj így nemcsak nagy elismerés számomra, hanem visszaigazolás is, hogy ezt a gyakorlatban sikerült megvalósítanom”