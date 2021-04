Kripto programozási versenyt rendeznek Magyarországon

Május 18-án Magyarországon rendezik meg ötödik alkalommal a CCTF – Crypto Currency is The Flag programozási versenyt online, melyen kripto- és blokklánc-szakértők mérik össze tudásukat a napjainkat behálózó diszruptív technológia mélységeiben.

Sokak számára a blokklánc fogalma egyet jelent a Bitcoinnal, a kriptovaluta- és blokklánc-szakértők, iparági szereplők azonban pontosan tudják, hogy míg a blockchain az egy technológia, addig a BitCoin csupán egy kriptovaluta a sok közül, még ha az utóbbiból ma egyetlen egy több, mint 50.000 dollárt, azaz 15 millió Ft-nál is többet ér. A technológia mögött sokszor olyan személyek állnak, akiknek valódi személyazonosságuk nem ismert, jellemzően cypherpunk mozgalmak tagjai, kriptográfusok, programozók, akik nem szeretnék felfedni valódi kilétüket.

A kriptomozgalmak, illetve maga a technológia előrejutásában nem egy magyar vett részt az elmúlt évtizedekben, ide sorolhatjuk Nick Szabo informatikust és kriptográfust, vagy Hanyecz Lászlót Bitcoin fejlesztőt, aki arról volt híres, hogy elsőként vett pizzát a népszerű kriptovalutát használva, mai árfolyamon mintegy félmilliárd forintért.

A CCTF versen keretében idén Magyarországon mérik össze a tudását az iparág legjobbjai, akiket több szervezet is támogat, így értékes nyereményekkel gazdagodhatnak a résztvevők. A szponzorok között olyan nemzetközi cégek is megtalálhatók, mint az Awalcon, Cryptall, HODLbag, és CasperLabs, a hazai cégek közül a CodeCluster és az újgenerációs, hibrid konszenzuson alapuló magyar blokklánc, az ILGON is támogatja a rendezvényt.

A rendezvényre 2021. május 18-án kerül sor online, a BDAY esemény sorozat keretében, a nevezés ingyenes a cryptoctf.org honlapon keresztül.