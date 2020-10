Az egyik legjelentősebb spanyol ékszertervező munkái, fair trade lámpaernyők PET-palackból és digitális szobrok – többek között ezekkel a munkákkal mutatkoznak be a spanyol designerek a Határtalan Design című kiállításon.

Idén 14 ország több mint 140 művésze, köztük hét spanyol tervező alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők október 10. és november 15. között a Kiscelli Múzeumban.

A régió egyik legjelentősebb, tizenöt éves múltra visszatekintő, független kiállítása és összművészeti rendezvénysorozata ezúttal 14 ország több mint 140 dizájnerének, ékszertervezőjének és képzőművészének munkáit hozza el Budapestre. Története során első alkalommal a kiállítás szűkebb válogatása Pozsonyban és Bécsben is látható lesz. A Határtalan Design című kiállítás mára a legkiválóbb spanyol tervezők számára is kiemelten fontos bemutatkozási lehetőséget jelent, ezt jól mutatja, hogy először lehet megtekinteni Budapesten Marc Monzó egyedi ékszereit. Spanyolország egyik legjelentősebb ékszertervezője a barcelonai Escuela Massana művészeti iskolában tanult ötvösművészetet. Munkáit már több galéria és múzeum is kiállította Európában, az Egyesült Államokban és Japánban is. Ékszerei megtalálhatók a barcelonai Iparművészeti Múzeumban, az ausztrál Nemzeti Galériában, a holland Stedelijk Museum’s-Hertogenbosh és a Françoise Van Den Bosch Alapítvány múzeumokban is.

Álvaro Catalán de Ocón 2011-ben látogatott el először Amazónia kolumbiai vidékeire. Az ott látott eldobált vizespalackok látványa döbbentette rá a tervezőt, hogy a probléma nem csupán a világ fejlettebb pontjait érinti. Így jött létre földrészeken és kultúrákon átívelő fair trade projektje, amelyben a világ különféle tájaira jellemző hagyományos fonási technikák és az újrahasznosítás izgalmas módja találkozik. Az eredmény: kézzel készült egyedi lámpaernyők sora. A program célja egy szemrevaló dizájntárgy megalkotásán túl egy olyan tradicionális kézműves metódus megőrzése is, amely szinte minden kultúrában jelen van. A lámpaburákat helyi, többek között chilei, ghanai, etióp, kolumbiai és thaiföldi mesteremberek bevonásával állítják elő, akik között van olyan, aki több mint 500 éves technikával dolgozik. A PET-palackot vékony függőleges szálakra vágják, amelyek tulajdonképpen a fonás alapját jelentő „felvetők”. Erre dolgozzák rá az egyedi mintájú, színű és formájú burakosarakat a helyi szakemberek.

Laura Baringo varázslatos gipszalkotásait is láthatjuk a Kiscelli Múzeumban. A tervező azt vallja, „a munkafolyamat varázslata az, hogy a gipsz folyamatos állapotváltozáson megy keresztül. A gipszpor ideiglenesen folyékonnyá válik, majd egy törékeny, szilárd állapotot ér el és ezt az átalakulást nagy hőmérsékletváltozások kísérik.” Sara Romero és Mario Vallejo építészként dolgoznak, illetve tervezőként projektek teljeskörű megvalósítására specializálódtak, a budapesti kiállításon egyedi kanapékkal mutatkoznak be. Munkájukat számos építészeti és tervezői díjjal is elismerte már a szaksajtó, többek között a Dezeen építészeti és design magazin, az ArchDaily építészeti blog és a Design Milk.

Eugeni Quitllet „Disoñador”-ként hivatkozik magára, amely az álmodozó és a tervező szavak összevonásából jött létre. Digitális szobrain az íves vonalak digitális pontossággal vegyülnek, és a természet egyszerre van jelen a robotikával. A tárgyaktól egészen a térig, egyedülálló elképzelésekkel gondolja újra a környezetet, melyre a folyamatos fejlődés és az innováció jellemző. Szintén művészeti ágakon átívelő munkákkal mutatkozik be Quim Deu, aki műbútorasztalos, lakberendező, bútortervező és tervezőgrafikus tapasztalatokkal is rendelkezik. A design határterületén kalandoznak a La Cube Studiót alapító Stefano Fusani olasz művész és tervező, illetve Clara Hernández spanyol művelődés- és művészettörténész munkái is. Az anyagi kultúrát elemzik, illetve tárgyak, létesítmények és szövegek segítségével kísérleti projekteket valósítanak meg, melyek célja a két említett terület kapcsolatának vizsgálata a jelenben és a hozzájuk kapcsolódó kulturális alkotások kutatása.

A spanyol kiállítók munkái a Cervantes Intézet és a Spanyol Nagykövetség támogatásával érkeztek Magyarországra. A kiállítás a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál és a Budapest Design Week programsorozat része.

