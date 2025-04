Daniella Electricity, a szakmai fejlődés, az innováció és a stratégiai partnerség központja a Construmán

A Construma kiállítás 2025-ben ismét az építkezés teljes spektrumát lefedő nemzetközileg is elismert csúcsesemény. Az expo idén, a villamossági szakmának is a legfontosabb fórumává változott, ahol a Daniella Kft. standja már az előkészületkor kiemelkedő érdeklődést keltett. A több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező, debreceni székhelyű családi vállalkozás 44 telephelyes országos szaküzlethálózatával, B2B és B2C webáruházával, valamint évente közel 50 milliárd forintos árbevételével a hazai villamossági piacvezető szereplője. A cég stabilitását és piaci elismertségét a Magyar Brands és a Business Superbrands díjak is fémjelzik.

A magyar piacvezető villamossági kis- és nagykereskedő 1000 m²-es, 25 stratégiai partnerével közösen kialakított saját kiállítói tere, a „Daniella Electricity” a legújabb innovációkat és termékmegoldásokat ismerteti a szakmai közönségnek. A cég bemutató területe valódi „kiállítás a kiállításban”, amely saját műsorszolgáltatási platformmal: színpaddal, LED fallal biztosít helyet a szakmai előadásoknak, miközben szórakoztató és edukatív elemekkel, stand up programmal, országszerte több szakképző intézményből érkező villanyszerelő tanuló versenyével, VR élménnyel teszi interaktívvá a látogatói élményt. A Construma kiállításon a Daniella Villamosság kiállítóhelyére 2025. április 9-13. között több, mint 2000 szakmabeli látogat el közel 1300-1400 cég képviseletében, amivel a vállalat ismét a figyelem középpontjába kerül. A rendezvény résztvevőinek a száma pedig várhatóan eléri a 30 000 főt. Az esemény során a cég és a meghívott partnerei nemcsak a legújabb termékeket és technológiai fejlesztéseket prezentálják, hanem lehetőség nyílik szakmai egyeztetések lebonyolítására is, miközben a Daniella Villamosság itt indítja útjára a legújabb hűségprogramját.

Tehetségek reflektorfényben

A Daniella Villamosság CSR stratégiájának egyik legfontosabb pillére a műszaki tudás fejlesztése és a fiatalok felkészítése a jövő kihívásaira.

A vállalat elkötelezett abban, hogy támogassa a technológiai területeken folyó utánpótlás-nevelést, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Ennek érdekében 2022-ben létrehozta a Daniella Villamosság Talentum Alapítványt, amelynek célja a műszaki oktatás, kutatás és fejlesztés támogatása.

Az alapítvány ösztönzi a legújabb innovációk és a környezettudatos megoldások elterjedését, elősegítve a fenntartható technológiai fejlődést.

Tevékenysége révén lehetőséget biztosít a tudás megosztására a diákok, az oktatók és az iparági szereplők között, miközben ösztöndíjprogramjaival támogatja a tehetséges fiatalokat.

„A vállalat stratégiájával összhangban elkötelezetten támogatjuk a jövő szakembereinek fejlődését, amit jól példáz a Daniella Villamosság Talentum Alapítványon keresztül végzett mecénási és támogatói tevékenységünk. Az alapítvány célja, hogy hazai és nemzetközi szinten is segítse a műszaki oktatás, kutatás és fejlesztés előmozdítását. E küldetés szerves része a szakmai párbeszéd ösztönzése és a tudásmegosztás elősegítése. A Daniella Electricity platformot biztosít a fiatal szakemberek számára, hogy megismerhessék a vezető gyártók innovációit, valamint szakmai felkészültségüket is bizonyíthatják az EMOSZ-szal közösen szervezett versenyeken.” – hangsúlyozta Nagy Tamás, a Daniella Villamosság Talentum Alapítvány Kuratóriumi Elnöke.

A Construma rendezvényen a Daniella Villamosság külön figyelmet fordít a villanyszerelő tanulókra, számukra egy izgalmas versenyt szervez.

A megmérettetés során a diákok szerelőtáblákon végeznek el gyakorlati feladatokat, amelyeket a cég az esemény fővédnökével, az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségével (EMOSZ) közösen állít össze.

A zsűri előre meghatározott kritériumok alapján értékeli a résztvevők munkáját, biztosítva a verseny átláthatóságát, miközben a jelöltek értékes tapasztalatokat szerezhetnek jövőbeli pályájukhoz, és lehetőségük nyílik értékes díjak elnyerésére is.

A versenyre a Szakképzési Centrumok tanulói nevezhetnek, akiknek pályamunkát kell benyújtaniuk a részvételhez.

A látogatók pedig élőben követhetik a verseny menetét, így közvetlenül figyelhetik a fiatalok teljesítményét.

A Daniella Kft. a rendezvényére érkező diákok számára ingyen biztosít belépőjegyet, garantálva ezzel a fiatalok aktív részvételét a szakmai eseményen.

Daniella Electricity, a transzfertér, ahol az innováció találkozik a szakmai tudással

A Daniella Villamosság célja, hogy a gyártói innovációkat és a releváns szakmai tudást közvetlenül elérhetővé tegye a látogatóközönség számára. Ez a megközelítés összhangban áll a Daniella Villamosság Talentum Alapítvány célkitűzéseivel is, ahol az iskolákra összpontosítva igyekeznek elérni a jövő szakembereit. A Daniella Electricity standja olyan transzferteret biztosít, ahol a kiállítók egyedi kereskedelmi ajánlatokkal és közvetlen párbeszédekkel járulnak hozzá a szakmai közönség fejlődéséhez, miközben a szakképzésben részt vevők számára értékes tudásteret kínál.

Termékfejlesztés falbontás nélkül – okos rendszerek a Daniella Villamosság standján

A Daniella rendezvényén elhangzó szakmai előadások olyan korszerű energetikai és épületgépészeti megoldásokat mutatnak be, amelyek kulcsszerepet töltenek be a fenntartható, intelligens infrastruktúra kialakításában. A kiállítási területen bemutatják az okos akkumulátortechnológiákat, amelyek alkalmazkodni képesek a ciklikusan változó energiaárakhoz, a bontásmentes okosotthon-megoldásokat, valamint a nátrium-ion alapú energiatárolók lakossági és ipari alkalmazásait, mint a jövő költséghatékony és környezetbarát alternatívái.

Komplex ipari megoldások a társkiállítók kínálatában

A Daniella standján olyan partnerek is jelen vannak, amelyek szoros és stratégiai együttműködésben dolgoznak a céggel, és nem csupán a villamossági ágazat igényeit elégítik ki, hanem a szélesebb ipari szektor számára is komplex megoldásokat kínálnak.

„A Daniella Villamosság célja a Daniella Electricity névre keresztelt kitelepüléssel, hogy a Construma berkein belül rendezvényt a rendezvényben valósítson meg. Létrehoztuk a hazai villamossági szakma legnagyobb eseményét, amely teret ad a jövő és a jelen szakemberei számára, hogy megismerhessék piacunk neves gyártóinak legújabb innovációit, partneri kapcsolatokat alakítsanak ki, inspirálódjanak – ezzel is közösen gondozva a hazai szakma jövőjét. A kiállítás 5 napja alatt közel 3000 regisztrált szakmai partnerünk jelezte részvételi szándékát, amely bizonyítja létjogosultságát a kezdeményezésnek.” – emelte ki Hadnagy Ernő, a cég ügyvezető igazgatója.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!