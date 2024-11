Az ABB az elektrifikációra és automatizálásra összpontosít a márka újrapozicionálásával és új, „Engineered to Outrun” szlogenjével

Az ABB bemutatja új márkapozicionálását: “We help industries outrun – leaner and cleaner” („Segítünk az iparágaknak, hogy túlszárnyalják korábbi eredményeiket – gazdaságosabban és tisztábban működve”), ezzel megerősítve a vállalat fejlődésének következő fázisát, mint az elektrifikáció és automatizálás vezetője a sikeres átalakulási időszak után.

Az új szlogen azt fejezi ki, amiről az ABB ismert szeretne lenni ügyfelei körében.

A márka újrapozicionálása az „Outrun” („túlszárnyal”) kifejezés köré épül, és jelentése két elemből áll: az ABB a partnerei számára folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújt, ugyanakkor segíti őket abban, hogy mindig termelékenyebben és hatékonyabban tudjanak működni, így túlszárnyalva a jelenlegi teljesítményüket. A „leaner” („hatékonyabb, gazdaságosabb”) az ABB globális vezető szerepére utal az automatizálásban, amely a különböző iparágak kritikus napi műveleteinek termelékenységét és hatékonyságát javítja. A „cleaner” („tisztább, környezetbarátabb”) a vállalat vezető szerepét jelzi az elektrifikációban, valamint a világ legfontosabb iparágainak dekarbonizációjában. Az ABB új szlogenje az „Engineered to Outrun”, amely az „Írjuk együtt a jövőt.” (“Let’s write the future. Together”) jelmondat helyébe lép. A márka újrapozicionálása összhangban van az ABB azon meglévő céljával, hogy az elektrifikáció és automatizálás területén betöltött technológiai vezető szerepével, valamint decentralizált működési modelljével fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövőt tegyen lehetővé.

Az ABB vizuális megjelenési formáját is úgy alakítjuk át, hogy tükrözze a márka újrapozicionálását, és még kifejezőbbé váljon. Az ABB ikonikus logója továbbra is megmarad.

Morten Wierod, az ABB vezérigazgatója elmondta: „Örömmel jelentem be a márka újrapozicionálását, és az új szlogenünket, amit az indokol, hogy az ABB új, nagyobb növekedési ambíciókkal járó fejlődési szakaszába léptünk, valamint az ABB Way irányítási rendszer szilárdan beágyazódott a szervezet minden szintjén. A brand újrapozicionálása támogatja a kereskedelmi teljesítményt és a tehetségek vonzását. Az új jelmondatunk egyértelműen kifejezi, hogy kik vagyunk, és miről szeretnénk az ügyfeleink előtt ismertek lenni: biztosítjuk számukra a folyamatos kimagasló teljesítményt, segítünk nekik, hogy termelékenyebbek és fenntarthatóbbak legyenek, és ezáltal tudjanak felülteljesíteni. Az ABB-nél erre így hivatkozunk: ‘Engineered to Outrun’.

A márka újrapozicionálásának kidolgozása során végzett felmérés megállapította, hogy az ABB esetében a vásárlási hajlandóság igen magas, ami azt jelenti, hogy a márka ismertségének növelése jelentős kereskedelmi lehetőséget hordoz. Az újrapozicionálást a decentralizált ABB működési modell szellemében dolgozta ki egy kibővített csapat, amelynek tagjai között a központi szervezet, az üzletágak és divíziók, valamint az ügyfelek képviselői is helyet kaptak.

Az ABB márka újrapozicionálását itt ismertetjük részletesebben: go.abb/outrun

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!