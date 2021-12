Mi mindenre jó egy aggregátor? Fontos tudnivalók!

Vannak esetek, amikor ha valamilyen oknál fogva elmegy az áram, akkor az aggregátor nagy segítség lehet. Ezáltal tovább lehet dolgozni, legyen szó irodai vagy ipari, üzemi munkavégzésről. Az áramfejlesztő ugyanis hosszú órákon keresztül képes biztosítani az áramellátást. Mindezt anélkül, hogy nagy zajt csapna. Nagy esőzések, szivattyúzás és kirándulások esetén szintén nagy hasznát lehet venni egy ilyen készüléknek. Illetve vannak területek, ahol csak aggregátorral oldható meg a stabil és biztonságos áramellátás. Amennyiben nem tudod, mi mindenre jó egy aggregátor és szeretnél képbe kerülni, ez a cikk neked szól!

Aggregátor választás fő szempontja: a teljesítmény

A legfontosabb szempont, amit mérlegelni kell aggregátor vásárlásnál az a teljesítmény. Vagyis meg kell határozni milyen gépeket működtetünk az áramfejlesztőről és azoknak mekkora lesz a feszültség igényük. A lényeg, hogy az áramfejlesztő teljesítménye az üzemeltetni kívánt eszköz összteljesítményének értékénél magasabb legyen. Tehát tervezzük túl az áramfejlesztőt, mert hosszú távon az áramfejlesztőnek nem tesz jót, ha folyamatosan a maximum dolgozik. Érdemes a használni kívánt berendezések teljesítményének 2-3-szorosával számolni.

Ezt követően meg kell határozni, hogy milyen típusú áramfejlesztőt szeretnénk vásárolni.

Az aggregátorok típusai

Az áramfejlesztők különböző üzemanyagokkal működnek. Meghajtás szerint a következő típusúak lehetnek:

benzin (zárt térben is használható)

dízel

gáz (kizárólag nyílt térben használható)

vegyes (benzin és gáz)

Az aggregátor működtetése bár nem bonyolult feladat, de mégis komoly odafigyelést igényel. Minden esetben bizonyosodj meg róla, hogy az áramfejlesztő műszakilag kifogástalan állapotban van és a környezetnek megfelelő módon működik. Egy benzines aggregátort bár lehet zárt térben használni, de például túl kis helyiségben már nem ajánlott. A teljesítmény meghatározása mellett tehát a típusokat is érdemes alaposan körbejárni.

A fenti képen látható TR-6,5 K Kohler benzinmotoros áramfejlesztő tökéletesen alkalmas például építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására.

Mikor és milyen esetekben érdemes áramfejlesztőt használni?

Az aggregátor számtalan élethelyzetben jól jöhet. A nem kívánt külső hatásoktól kezdve az előre megtervezett programokig a hasznodra válhat, ha beszerzel egy hordozható aggregátort. Idetartoznak például a következők:

Áramszünet: az egyik legkellemetlenebb probléma, ha a házban vagy az irodában elmegy az áram. Ilyenkor hirtelen leáll minden és nem lehet tudni, mikor oldódik meg a probléma. Egy áramfejlesztővel azonban addig is zavartalanul lehet folytatni az adott tevékenységet.

az egyik legkellemetlenebb probléma, ha a házban vagy az irodában elmegy az áram. Ilyenkor hirtelen leáll minden és nem lehet tudni, mikor oldódik meg a probléma. Egy áramfejlesztővel azonban addig is zavartalanul lehet folytatni az adott tevékenységet. Időjárási viszontagságok: a nagy esőzéseket és viharokat követően előfordul, hogy szivattyúzni kell a pincéből vagy udvarból. Ilyenkor igen hasznos, ha van kéznél egy hordozható áramfejlesztő.

a nagy esőzéseket és viharokat követően előfordul, hogy szivattyúzni kell a pincéből vagy udvarból. Ilyenkor igen hasznos, ha van kéznél egy hordozható áramfejlesztő. Kültéri tevékenységek: összességében elmondható, hogy a hordozható áramfejlesztő szinte minden kültéri tevékenység során nagy segítséget nyújthat. Legyen szó kerti partiról, túrázásról vagy épp horgászatról.

Áramfejlesztő fajták és generátor típusok

Az áramfejlesztőnek több fajtája és típusa is megkülönböztethető. A hegesztő-áramfejlesztő kettős tekercseléssel vannak ellátva. A hegesztőáram mellett a másik tekercselés a fogyasztókat látja el normál feszültséggel. A szinkron generátoros hegesztő-áramfejlesztő normál feszültség használatakor is képes stabil feszültséget adni. A jó feszültségtartó erő mellett nagy indítóáramú fogyasztókat képesek üzemeltetni, de hegesztőáram szabályzásához is ideálisak. Ezeket a fajta áramfejlesztőket főként építőipari cégek használják. Az aggregátorok továbbá számos kategóriákban elérhetőek:

Traktor meghajtású aggregátor

Benzines aggregátorok

Diesel aggregátor

Halk inverteres aggregátorok

Hegesztő aggregátor, hegesztő áramfejlesztő

Amit az áramszabályozásról tudni kell

A megbízható működés érdekében nem mindegy, milyen generátort használsz. A szinkronos típusok megjelenésével már akár a nagyobb teljesítményű fogyasztók is bírják a feszültséget. Az elektronikus feszültségszabályzó elektronika (AVR) lehetővé teszi, hogy olyan készülékek is használhatóvá váljanak, amelyek alapvetően érzékenyek a feszültségingadozásra. Az AVR ugyanis a terhelés hatására beavatkozik, hogy biztosítani tudja az állandó, egyenletes feszültséget. Ha ez a szint lecsökken, a különböző gépek könnyen meghibásodhatnak vagy csökkenhet az élettartamuk. Összességében tehát az AVR biztosítja a stabil működést.

Az automatikus indítórendszer (ATS) a hálózat áramkimaradását figyeli, szükség esetén pedig elindítja az áramfejlesztőt. Amennyiben észleli, hogy az áram visszajön, le is állítja azt.

Fontos!

A biztonság a legfontosabb. Az aggregátor szakszerűtlen használata ugyanis akár életveszélyes is lehet. A közcélú hálózatokon végzett munkákhoz pedig bejelentési kötelezettség tartozik. Ugyanígy meg kell felelni a műszaki-védelmi előírásoknak is. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, még ideiglenes jelleggel sem szabad használni az aggregátort. Az áramfejlesztők használata tehát alaposságot és tudatosságot igényel.

Az aggregátor kiválasztásának lépései

Az aggregátor kiválasztása során mérlegelni kell, hogy milyen célra szeretnéd használni. Otthon, vészhelyzetre vagy kerti munkákhoz lenne rá szükséged? Túrázni mennél vagy horgászni és hordozható áramfejlesztőre van szükséged? Azt is tisztázni kell, hogy mekkora teljesítményre van szükséged! A célnak és a teljesítménynek megfelelően kell az áramfejlesztőt kiválasztani.

