5 hét alatt rekord mennyiségű szelektív hulladékot gyűjtöttek a diákok

214 iskola részvételével lezárult a Fenntarthatósági Témahét keretén belül indult országos időszaki szelektív hulladékgyűjtő verseny.

A diákok idén közel 70%-kal több mobiltelefont és majdnem duplaannyi elemet gyűjtöttek, mint a tavalyi évben. Volt diák, aki egymaga 700 darab mobiltelefont, egy másik rekorder pedig több mint egy tonna elemet gyűjtött. A verseny főtámogatói a Belügyminisztérium, a Kék Bolygó Alapítvány és a Yettel Magyarország Zrt.

Folyamatosan növekszik a 12 éve működő országos GyűjtsVelem szelektív hulladékgyűjtő Program; jelenleg 1270 iskola vesz részt benne, több, mint 68 ezer regisztrált felhasználóval. A Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett 5 hetes időszaki hulladékgyűjtő verseny résztvevőinek száma is organikusan nő: míg tavaly 165, idén már 214 iskolából csatlakoztak a megmérettetéshez. A verseny történetében rekord mennyiségű hulladékot gyűjtöttek a résztvevő diákok; az eredmények azt mutatják, hogy az általános iskolás korosztály számára fontos a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás. A tudatos visszagyűjtés azért is fontos, mert az Európai Unióban az elektronikai hulladék az egyik leggyorsabban növekvő hulladéktípus, amelynek kevesebb mint 40%-át[1] hasznosítják újra. Pedig a visszagyűjtéssel nemcsak a környezetszennyezés csökken, hanem a készülékekben rejlő értékes anyagok kinyerése is hatékonyabb.

A verseny mérlege: 6669 mobil és 38.5 tonna elem

Idén is két kategóriában – használt mobiltelefon és használt elem – versenyeztek a diákok, akik ezúttal közel 70%-kal több mobilt és majdnem dupla annyi elemet gyűjtöttek, mint a tavalyi évben: 214 iskolából összesen 6 669 db mobiltelefon, valamint 38.5 tonna elem újrahasznosítását tették lehetővé az öthetes verseny időszaka alatt.

Az idei rekorder egy mezőhegyesi általános iskolás, aki egymaga 700 darab mobilt gyűjtött. A második legtöbbet (323 darab) egy tiszadadai, a harmadik legtöbb (241 darab) mobilt pedig egy budapesti, 21.kerületi diák gyűjtötte. A legtöbb elemet, másfél tonnát (1542 kilogramm) egy Pest megyei település, Farmos diákja gyűjtötte, őt nem sokkal elmaradva (1105 kilogramm) egy 21. kerületi budapesti, majd egy gödi (1082 kilogramm) tanuló követi.

A tíz legtöbb mobiltelefont, valamint a tíz legtöbb használt elemet gyűjtő általános iskolás diák értékes vásárlási utalványt nyert, minden megye legtöbb használt elemet gyűjtő iskolája, valamint minden megye legtöbb használt mobiltelefont gyűjtő iskolája pedig harmincezer forint alapítványi támogatásban részesült.

Az időszaki fenntarthatósági verseny főtámogatói a Belügyminisztérium, a Kék Bolygó Alapítvány és a Yettel Magyarország Zrt. A végleges toplista az alábbi oldalon található: https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes/gyujtoverseny

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!