A SPAR és a Munch együtt tesz az élelmiszerpazarlás csökkentéséért

Csomagolt és csomagolatlan kenyerek, pékáruk, sós- és édes finomságok, zöldségek, gyümölcsök, magvak, gyümölcslevek, tejtermékek, tészták, csomagolt szalámik, felvágottak, friss tojás, valamint további, hűtést nem igénylő termékek kerülhetnek a SPAR Munch meglepetés csomagjaiba, az eredeti ár akár harmadáért. Az áruházlánc Budapesten a XI. kerületben 10, Szegeden 9, Hódmezővásárhelyen pedig 2 egységében indította el 2022. november 3-ától ezt a szolgáltatását, ami összességében 19 SPAR szupermarket és 2 INTERSPAR hipermarket bevonását jelenti. A tervek között szerepel, hogy a tesztidőszakot követően újabb üzletek kapcsolódjanak be a kezdeményezésbe.

A Munch egy magyar ötletgazdák által létrehozott platform, amelyen keresztül élelmiszerláncok és vendéglátóipari egységek jelentős kedvezménnyel értékesíthetik az aznap el nem adott, de jó minőségű élelmiszereiket. Célja az élelmiszerpazarlás visszaszorításával a fenntartható, felelős élelmiszerkereskedelem, vendéglátás és fogyasztás népszerűsítése.

Használata egyszerű: csak le kell foglalni a kiválasztott csomagot az előzetesen ingyenesen letölthető mobilalkalmazáson, vagy a honlapon keresztül, majd online ki kell fizetni, s egy előre megadott átvételi idősávban átvenni a kiválasztott üzletben. A SPAR áruházaiban 4 féle csomagot lehet ilyen módon megmenteni – többek között pékárukat, gyümölcsöket, zöldségeket és hűtött árukat – mégpedig akár 66%-os kedvezménnyel. A nagyjából 3000 forint értékű élelmiszercsomagokhoz így 1000 forintért, az 1500 forint értékű csomagokhoz pedig 500 forintért lehet hozzájutni.

„Ezzel a szolgáltatással mindenki jól jár, vagyis igazi win-win projektről beszélhetünk. Csökken a pazarlás az áruházakban, a vásárlók harmadáron tudnak jókat enni, a környezetről pedig jelentős mennyiségű terhet veszünk le azzal, hogy ezeket az élelmiszereket nem dobjuk ki. A pazarlás sajnos globális jelenség, a világon előállított összes élelmiszer egyharmada kárba vész vagy hulladékká válik, ami csak Európában évente majdnem 90 millió tonna feleslegesen kidobott élelmet jelent. Mostantól azonban a SPAR vásárlói is hatékonyan takarékoskodhatnak a Munch segítségével, s miközben ételt mentenek, új termékeket fedezhetnek fel, s egy tudatosan gondolkodó, a környezetet óvó közösség részévé válhatnak”

– mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezetője.

„A SPAR csatlakozása az ételmentő közösséghez egy könnyen használható, helyi megoldást jelent, és mások számára is pozitív példát mutathat. Magyarországon már több, mint 600 független és országos szinten jelen lévő üzlet csatlakozott az ételmentő platformunkhoz több, mint 35 településről. A SPAR csatlakozása bizonyítja, hogy a legnagyobb élelmiszer-kiskereskedőknek is egy jól kivitelezhető, valódi megoldást nyújt a pazarlás visszaszorítására a Munch, mely egyre népszerűbbé kezd válni a fiatalok, az idősek és a családok körében a jelenlegi gazdasági környezetben. Olyan Munch-olóról is tudunk, aki egy év alatt több, mint 500 adag ételt mentett meg, és ezzel közel 1 millió forintot tudott megspórolni a Munch segítségével”