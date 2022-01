A Samsung bemutatta idei mottóját: “Együtt a holnapért”

A Samsung a CES 2022 rendezvényen mutatta be „Együtt a holnapért” jövőképét. Beszédében Jong-Hee (JH) Han, a Samsung alelnöke, vezérigazgatója és az eszközélményért felelős részleg vezetője hangsúlyozta a vállalat a felhasználók változó életmódjához alkalmazkodó, személyre szabható élményekkel, valamint a társadalomra és a bolygóra pozitív hatással bíró innovációkkal vállalt szerepét az összetartozás egy új korszakában.

Az „Együtt a holnapért” jövőkép a bolygót érintő pozitív változások elősegítésére és az ezt támogató együttműködésekre ösztönöz. Az alelnök beszédében rámutatott, hogy a Samsung hogyan kívánja megvalósítani elképzelését egy sor fenntarthatósági kezdeményezés, céltudatos partnerség, valamint testreszabható és csatlakoztatott technológiák bevezetésével.

„Külön öröm számomra, hogy a jelenlévők első kézből értesülhetnek a bolygót érintő pozitív változásokat elősegítő elképzeléseinkről és bepillantást nyerhetnek a jövőt formáló kezdeményezéseink és technológiáink működésébe – mondta el Han. – Fejlesztéseink hozzájárulnak egy fenntarthatóbb életmód kialakításához.”

Együtt a fenntartható jövőért

A Samsung jövőképe a „mindennapi fenntarthatóságra” épül, amely arra ösztönzi a vállalatot, hogy minden tevékenységének középpontjába a fenntarthatóságot helyezze. A gyakorlatban ez a környezetre alacsony hatással bíró gyártástechnológiát, kisebb ökológiai lábnyomot eredményező csomagolást és még inkább fenntartható felhasználói élményt jelent, az életciklus végén a termékek megsemmisítésénél pedig még felelősségteljesebben jár el a vállalat.

A Samsung a gyártási ciklus során keletkezett szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett erőfeszítései a Carbon Trust, a világ vezető karbonlábnyom-vizsgáló hatóságának elismerését is kivívták. Tavaly a vállalat Carbon Trust tanúsítvánnyal rendelkező memóriachipjei közel 700.000 tonnával csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást.

A Samsung ezen a területen tett erőfeszítései jóval túlmutatnak a félvezetőkön, és magukba foglalják az újrahasznosított anyagok alkalmazásának kiterjesztését is. Annak érdekében, hogy a mindennapi fenntarthatóságot a lehető legtöbb termékébe elhozza, a Samsung Vizuális kijelző üzletága harmincszor több újrahasznosított műanyag felhasználását tervezi, mint 2021-ben, valamint a tervek szerint a következő három évben az újrahasznosított anyagok használatát kiterjeszti az összes mobiltermékre és háztartási készülékre.

2021-ben minden Samsung TV csomagolása tartalmazott újrahasznosított anyagokat. A vállalat idén ezek használatát a készülékek belső csomagolására is kiterjeszti, ilyen jellegű anyagok kerülnek a hungarocell és a dobozokat rögzítő elemekbe, valamint a műanyag zacskóba. A vállalat emellett bejelentette díjnyertes ökocsomagolás programjának nemzetközi kiterjesztését. A kartondobozokat macskaházakká, asztalkákká és egyéb hasznos bútorokká alakító program bővítése olyan háztartási gépek csomagolását is magában foglalja majd, mint a porszívók, a mikrohullámú sütők, vagy éppen a légtisztítók.

A fenntarthatóság nem pusztán a vállalat termékeiben, hanem azok használati módjában is megjelenik. Az ilyen lehetőségek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók képesek legyenek csökkenteni ökológiai lábnyomukat, és együtt pozitív változásokat érhessenek el egy jobb holnapért. A vállalat figyelemreméltó fejlesztéseket vezetett be a Samsung első napelemes távirányítójában, amely a beépített napelemnek köszönhetően akár egész nap tölthető, így csökkentheti az elektronikai hulladék mennyiségét.

A továbbfejlesztett napelemes távirányító olyan eszközök rádiófrekvenciáiból is képes energiát nyerni, mint a Wi-Fi routerek.

„Több Samsung termékhez is jár majd, mint például az új, 2022-es tévékhez és háztartási készülékekhez, amelynek köszönhetően több mint 200 millióval kevesebb elem kerülhet a hulladéklerakókba[2]. Ha sorba rendeznénk ezeket, a sor Las Vegastól Dél-Koreáig érne.”

– mondta Han.

A Samsung célja, hogy 2025-re minden tévéje és telefontöltője közel nulla készenléti fogyasztás mellett üzemelhessen, így a termékek használaton kívül szinte egyáltalán nem fogyasztanak majd energiát.

Az e-hulladék szintén nagy kihívást jelent az elektronikai ipar számára, ezért a Samsung is hozzájárul ennek csökkentéséhez és 2009 óta több mint ötmillió tonna e-hulladékot gyűjtött össze. A mobiltermékek esetében a Samsung tavaly elindította a Galaxy a bolygóért fenntarthatósági platformot, amely hozzájárul a kézzelfogható éghajlatvédelmi intézkedések megvalósításához és az eszközök környezeti lábnyomának minimalizálásához az életciklusuk során.

„Ezek nagyon fontos lépések – mondta Han. – Egyedül azonban nem tudjuk elérni a céljainkat. Hiszünk abban, hogy az innováció és az együttműködés kulcsfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.”

Ezt szem előtt tartva a Samsung nyílt forráskódúvá alakítja környezettudatos technológiáit, mint például a napelemes távirányítót, hogy azokat mások is felhasználhassák új készülékeikhez.

Azáltal, hogy a Samsung ezeket a technológiákat nyíltan elérhetővé teszi, igazolja az iparágakon átívelő elköteleződését az innováció és a mindennapi fenntarthatóság mellett. A Samsung a Patagoniával való együttműködése bizonyítja, hogy a különböző iparágakban működő vállalatok összefogása milyen különleges megoldásokhoz vezethet a környezetvédelmi problémák megoldásában. A két vállalat közös innovációja lehetővé teszi, hogy a Samsung mosógépek minimálisra csökkentsék a mikroműanyagok vízbe kerülését a mosási ciklusok során, ezzel is segíti a műanyagszennyezés csökkentését.

„Ez egy komoly kihívás, amelyet egyedül nem tudunk megoldani” – mondta Vincent Stanley, a Patagonia vállalati vízióért felelős igazgatója. A Samsung mérnökeinek kemény munkáját és elhivatottságát dicsérve Stanley úgy jellemezte az együttműködést, mint „tökéletes példa egy olyan kooperációra, amelyhez hasonlókra mindannyiunknak szüksége van ahhoz, hogy megfordíthassuk az éghajlatváltozást és helyreállíthassuk a természet egészségét”. „Nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, de a munkánk itt nem áll meg” – tette hozzá Han. “Továbbra is folytatjuk az új kooperációk kialakítását, hogy megbirkózzunk a bolygónk előtt álló kihívásokkal.”

Személyre szabott élmények

A mindennapi fenntarthatóság érdekében tett lépések mellett a Samsung bemutatta különböző technológia fejlesztéseit, amelyek a felhasználók változatos igényeihez kapcsolódnak. Minden ember életstílusa egyedi, az eszközeiket pedig ennek megfelelően szeretnék személyre szabni. A Samsung célja, hogy segítsen újragondolni a felhasználók technológiához való hozzáállását. Az innováció emberközpontú megközelítése a vállalat „Együtt a holnapért!” jövőképének kiemelt eleme.

A Samsung által az eseményen bemutatott platformok és kijelzők a „Képernyők mindenkinek!” jövőképet tükrözik, amellyel Han a CES 2020 kiállításra is visszautalt. A The Freestyle egy könnyű, hordozható projektor, amely különleges moziélményt nyújt. Az MI-kompatibilis hangzással, beépített streaming alkalmazásokkal[ és más hasznos Smart TV funkciókkal a The Freestyle szinte bárhol felállítható és akár 100 colos kép kivetítésére is alkalmas.

A Samsung Játékközpont egyedülálló, többfunkciós platformot kínál a felhőalapú- és konzolos játékok felfedezésére, amely a vállalat egyes 2022-es Smart TV modelljein és monitorain egyaránt elérhető lesz. Ezek közé tartozik az új, 55 colos, ívelt Odyssey Ark gaming kijelző is, amely új szintre emeli a játékélményt. Az Osztott képernyő funkcióval a felhasználók játék közben videóhívást indíthatnak vagy segítő videókat nézhetnek a kijelző egyik felén.

A Samsung Bespoke háztartási eszközei az új megoldásoknak köszönhetően még könnyebben személyre szabhatók, így megkönnyítik a felhasználók számára, hogy otthonaikat egyéni igényeiknek megfelelően alakíthassák ki. A Samsung új készülékeket is bemutatott, köztük a Bespoke JetTM porszívót és a Bespoke mosó- és szárítógépet, ezzel a Bespoke sorozat stílusos és hatékony megoldásai már a háztartás szinte minden helyiségében elérhetők.

A csatlakoztathatóság új korszaka

A közös jövő építésében a személyre szabhatóság és a fenntartható megoldások integrálása mellett a csatlakoztathatóság is fontos szerepet játszik. A Samsung a csatlakoztatható megoldások és a felhasználói élmény új korszakát jelentő együttműködéseket és újgenerációs termékeket mutatott be.

A különböző okoseszközök hatékonyabb összehangolásához a Samsung beépíti a 2022-es tévéibe és Smart Monitoraiba a SmartThings Hub funkciókat. Ezzel a csatlakoztatott élmény szélesebb körben elérhetővé válik.

A Samsung célja, hogy az elérhető legteljesebb okosotthon élményt biztosítsa márkától függetlenül, ezért okosotthon-berendezéseket gyártó partnereivel együtt megalapította az Csatlakoztatott Otthon Szövetséget (Home Connectivity Alliance – HCA). A szervezet célja a különböző gyártók készülékei közötti kompatibilitás elősegítése, hogy a felhasználók minél több, biztonságos lehetőség közül választhassanak okosotthonuk tervezésekor.

„Az okosotthon berendezések gyártóinak világszintű szövetségeként a HCA tagjai hisznek benne, hogy a csatlakoztatott ökoszisztémák és a digitális technológia segítségével elegánsabb, személyre szabottabb és még innovatívabb okoseszközöket alkothatnak – mondta el Katherine Shin, a Trane Technologies felhasználói élményért felelős alelnöke. – A Szövetségben örömmel látunk minden olyan gyártót és márkát, akik hasonlóan gondolkoznak az innovációról, a hatékonyságról és az okos technológiák kompatibilitásáról.”

A Samsung hangsúlyozta a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettséget, amely továbbra is hozzájárul a fejlesztések számos területéhez. Ez nemcsak a vállalat technológiáiban látható, hanem az olyan programokban is, amelyek hozzásegítik a következő generációt ahhoz, hogy saját projektjeiken keresztül megváltoztassák a világot. Az olyan kezdeményezések, mint a Megoldások a holnapért, segítik a fiatalok személyes fejlődését és készségeinek fejlesztését, ezáltal pedig az álmaik megvalósítását is.

„Megtiszteltetés számomra, hogy elmondhatom, a Samsung következő generációt támogató programjai már több mint 21 millió emberhez jutottak el 2012 óta – mondta Han. – Ez lehet az út a jobb holnaphoz, ahol az innovációnak és a változásnak köszönhetően az emberek nem csak az álmaikat válthatják valóra, hanem a közösen megőrizhetjük a bolygónkat, hogy annak csodáit még számos generáció megtapasztalhassa.”

További információ, így a Samsung által a 2022-es CES kiállításon bemutatott termékekről készült képek és videók a news.samsung.com/global/ces-2022 weboldalon érhetők el.