Garantált klímavédelem a Continentalnál

A 2020-as pénzügyi évtől kezdődően a Continental kizárólag megújuló energiaforrásokból szerzi be termelőhelyei számára a villamos energiát.

Erre az egyértelmű következtetésre jutott a KPMG könnyvizsgáló társaság megbízhatósági jelentésében. Körülbelül 4 millió megawattóra (MWh) zöld energia megvásárlásával a Continental 70%-kal csökkentette saját közvetlen és közvetett globális szén-dioxid kibocsátását, a 2019-ben mért 3,2 millió tonnáról 2020-ban 0,99 millió tonnára. Az összes releváns megújuló energiaforrás, például a víz, a nap és a szél energiáját is felhasználták a klímavédelem maximalizálásának érdekében.

„A fenntartható üzleti tevékenységeké a jövő. Nagyratörő céljainkkal továbbra is határozottan a fenntartható gazdasággá való átalakulás felé haladunk”

– mondja Dr. Ariane Reinhart, a Continental igazgatótanácsának fenntarthatóságért felelős tagja.

„Nagy örömmel tölt el minket, hogy munkánkat ezzel az objektív elismeréssel hitelesítették. Az audit eredménye alátámasztja, hogy komolyan vesszük törekvéseinket, és teljesítjük a saját magunk által kitűzött célokat.”

A zöld áram egyértelműen visszakövethető a forrásokig

A Continental szigorú normák betartásával biztosítja, hogy elérje nagyszabású fenntarthatósági céljait. Annak érdekében, hogy a zöld ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is zöld legyen, a technológiai vállalat saját termelésű energiára, speciálisan kialakított zöldenergia-vásárlási megállapodásokra és a zöld áram forrásait és származási helyeit igazoló energetikai tanúsítványokra támaszkodik.

Új tanúsítvány kiadására csak pár kivételes esetben volt szükség 2020-ban olyan helyszíneken, amelyek közvetlenül az adott ország energiahálózatára voltak kapcsolva, például azért, mert az adott országban nem volt érvényben olyan elfogadott hitelesítő rendszer, ami megfelelt volna a Continental szigorú követelményeinek. Amennyiben nincsen közvetlen kapcsolat az egyes országok között, a Continental a legközelebbi szomszédos országból szerzi be a releváns energetikai tanúsítványokat. Ezeket a tanúsítványokat egyszer lehet felmutatni, mivel kiadás után közvetlenül törlik őket a megfelelő tanúsítvány nyilvántartásból.

A Continental az általa elfogadott energetikai tanúsítvány kritériumait az RE100 kezdeményezés követelményeire alapozza, amelyhez a társaság 2020 júniusában csatlakozott. Az RE100 egy különböző vállalatokból álló globális szövetség, melynek tagjai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a jövőben kizárólag zöld energiát fognak felhasználni.

Fontos mérföldkő a vállalat egészére kiterjedő szén-dioxid-mentesítés felé

A zöld villamos energiára való szisztematikus átállás az első lépését jelenti annak a nagyra törő innovációs és technológiai projektnek, melynek végcélja a Continental környezetvédelmi stratégiájának egyik központi eleme, az egész vállalatra kiterjedő szén-dioxid-mentesítés és klímavédelem. Azt a közelmúltban a független Science Based Target kezdeményezés (SBTi) is megerősítette, hogy a célszámok összhangban vannak a párizsi klímaegyezmény 1.5°C-os célkitűzésével. 2040-re a Continental valamennyi, azaz több mint 500 helyszínének folyamatait karbonsemlegessé tervezi tenni, azáltal, hogy nagyszabású befektetéseket indít el az energiahatékonyság, a szén-dioxid-mentes technológiák és a zöldenergia felhasználása kapcsán. Legkésőbb 2050-re a teljes értéklánc karbonsemleges kell, hogy legyen.

„Nagyon örülünk az érintett kollégáink elkötelezettségének és motiváltságának. A klímaváltozás a 21. század egyik legnagyobb kihívása, és a természeti erőforrások megőrzése mind saját magunk, mind a jövő generációi számára létfontosságú. Ezért igazán büszke vagyok arra, hogy vállalati szinten mindebből mi is kivesszük a részünket.”

– mondja Thomas Sewald, a Continental környezet- és klímavédelmi osztályának vezetője.

Az emissziómentes mobilitás és a karbonsemlegesség együtt fejlődik

A 100 százalékban zöld villamos energiára való áttérés jelenti a szén-dioxid-semlegesség felé vezető út legfontosabb lépési közül az elsőt. 2020 végén a vállalat elindította a „Karbonsemlegesség az emissziómentes járművekhez” programját, mely víziója az, hogy az emissziómentes mobilitást elsőként tegye egyszerre szén-dioxid-semlegessé is. Ahogyan azt a Continental tavaly év végén kiadott, 2020-as Mobilitási Tanulmányának eredményei is alátámasztják, továbbra is sokan szkeptikusak az elektromos autók ökológiai lábnyomával kapcsolatban, főként Európában. A Karbonsemlegesség az emissziómentes járművekhez programmal 2022-től a Continental az emissziómentes autókkal, buszokkal, vonatokkal és egyéb járművekkel közvetlenül kapcsolatos összes tevékenységét világszerte szén-dioxid-semlegessé fogja tenni.

A program a vállalat gyártási folyamatai mellett azok upstream szakaszaira és a használat utáni újrahasznosításra is kiterjed. A technológiai vállalat így járul hozzá ahhoz, hogy az iparág az emissziómentes mobilitást teljes mértékben szén-dioxid-semlegessé tehesse.