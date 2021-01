A Vodafone kisméretű SIM kártyái tavaly több mint másfél tonna műanyagtól óvták meg a bolygót

A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli.

A bolygónk védelmét szolgáló intézkedés április óta 1,6 tonna műanyag megtakarítását eredményezte. A kezdeményezés a Vodafone már meglévő fenntarthatósági programjának része. A régi SIM kártya-tartók kivezetését 2020 végéig vállalta a szolgáltató.

A Vodafone 2019 decemberében tűzte ki célul, hogy 2020. áprilisig felére csökkenti a nem alapvető műanyagok felhasználását kiskereskedelmi hálózatában valamint irodai telephelyein. Ezen fenntarthatósági stratégia részeként a szolgáltató vállalta, hogy a SIM kártyákhoz szükséges kártya-tartók méretét felére csökkenti, hozzájárulva ezzel a bolygó megóvásához. Az intézkedés elképesztő eredményt hozott: 2020 decemberéig 1,6 tonna műanyagot spórolt meg a vállalat a felezett SIM kártya-tartók bevezetésével.

A Vodafone a legtöbb európai országban 2020 tavaszán, hazánkban áprilisban kezdte meg az új, kisméretű SIM kártyák be- és a régi, nagyméretű kártyák kivezetését. Ez a kezdeményezés már önmagában is évente több mint 340 tonnával csökkenti a Vodafone Csoport műanyaghulladékát globális szinten. A műanyaghulladék mellett ez a lépés a vállalatcsoport széndioxid-kibocsátását is jelentősen csökkenti, hiszen a kisebb méretű SIM kártyatartók szállítása és előállítása is kevesebb széndioxid-kibocsátással jár. Egy tonna műanyag esetében 15 tonna széndioxid-megtakarítást eredményez, így összességében több mint 5000 tonnával csökkenti a szén-dioxid kibocsátás mennyiségét évente.

A SIM kártya-tartók méretének csökkentése mellett a Vodafone több intézkedést is bevezetett, melyek a nem alapvető műanyagok minimalizálását szolgálják. Így többek között 2020 március végéig 24 országban kivezették a felesleges műanyagokat és egyszerhasználatos cikkeket olyan esetekben, amelyekben más, környezetkímélőbb alternatívák álltak rendelkezésre. További újítás volt 2020-ban, hogy a szolgáltató világszerte működő 7700 kiskereskedelmi üzletében kivezette az eldobható műanyag zacskókat, és kerüli vagy korlátozza a műanyag alapú marketing vagy promóciós anyagok használatát, azokat környezetkímélő megoldásokkal helyettesítve.

Mindezen kezdeményezések összhangban állnak a Vodafone céljával, amely szerint 2025-ig 1 milliárd ember életét szeretné jobbá tenni környezeti hatásának felére csökkentésével. A Vodafone ezen kötelezettségvállalása magában foglalja a vállalat szén-dioxid-lábnyomának felére csökkentését, valamint a villamos energia teljesen egészében megújuló forrásokból történő vásárlását 2025-ig. Mindemellett a szolgáltató azt is vállalja, hogy hálózati hulladékának 100%-át újrafelhasználja, újraértékesíti vagy újrahasznosítja, és segíti meghosszabbítani ügyfeleinek a már meglévő eszközeik élettartamát.