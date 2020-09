Ingyenes szűrőprogram: digitális szemfáradtság is okozhat nyak- és fejfájást

A magyarok kétharmada szenved nyak- és fejfájástól, melynek számtalan oka lehet. Kevesen tudják, hogy a panaszok gyakran a látással és az okostelefonok, tabletek, számítógépek, tévék képernyői által okozott, úgynevezett digitális szemfáradtsággal is összefügghetnek. A 2. Opticnet Szemtükör Programban szeptember végéig komplex nyak- és fejfájás szűrésen vehetnek részt az érintettek ingyen, országszerte mintegy 50 optikai szaküzletben. A néhány perces, fájdalommentes vizsgálat feltárja a problémát, a szakemberek pedig megoldási javaslatokat is adnak.

A magyarok kétharmada tapasztal nyak- és fejfájást, melynek egészen eltérő okai lehetnek és különbözőképpen jelentkezhetnek. Magyarországon nagyjából egymillió ember szenved migrénben, míg a feszültség okozta tenziós fejfájás a lakosság 60%-át érinti. A nyakfájást az esetek többségében a rossz tartás és az izmok megerőltetése okozza, de csak kevesen tudják, hogy ezek a panaszok nagyon gyakran a látással és az úgynevezett digitális szemfáradtsággal is összefüggésben állnak. Az okostelefonok, számítógépek, tabletek, tévék és egyéb képernyők világában a legtöbb ember átlagosan napi 8-10 órát tölt digitális eszközök előtt. Ennek hatására a szemünket elsősorban közelnézésre használjuk és a testtartásunk is megváltozott, ezért különösen nagy terhelés éri a váll-és nyaktájéki izmokat. A digitális szemfáradtság tünetei – mint például a fej- és nyakfájás, homályos látás, szem-irritáció – akár már napi két órányi eszközhasználat után is jelentkezhetnek.

Az Opticnet Szemtükör Program ingyen kínál komplex, fájdalommentes szűrővizsgálatot, amit nemzetközi kutatásokra alapozva a legjobb hazai szakemberek közösen dolgoztak ki. Az egyedülálló, pár perces, fájdalommentes vizsgálattal nem csak azt lehet megállapítani, hogy a páciens nyak- vagy fejfájása összefügg-e a látásával, hanem konkrét, életminőséget javító megoldási javaslatokkal is szolgál. A látással összefüggő nyak- és fejfájások 97%-ban teljesen megszüntethetőek, vagy nagy mértékben javíthatóak.

A Opticnet Szemtükör Program speciális, komplex szűrővizsgálatát szeptember végéig ingyenesen lehet kérni a kijelölt Opticnet Optikákban országszerte mintegy 50 helyszínen, ahol tapasztalt szakemberek modern vizsgálóeszközökkel várják a hozzájuk forduló pácienseket. A vizsgálatokra a program honlapján lehet regisztrálni és időpontot foglalni a legközelebbi, kijelölt optikai szaküzletekbe: www.szemtukor.hu

Az Opticnet Szemtükör Program 2019. szeptemberében indult, és már az első évben 40 000-en látogattak el a szemtukor.hu weboldalra. Az előszűrő kérdőív kitöltői közül mintegy 10 000 ember esetében derült ki, hogy nagy valószínűséggel látással összefüggő a nyak-és fejfájása.

Az Opticnet Hungary Egyesülés az ország legnagyobb, magán látszerészekből álló optikai üzlethálózata, melynek jelenleg csaknem 100 optikai üzlet a tagja az ország 60 pontján.

Videó az első Opticnet Szemtükör Programról (2019):