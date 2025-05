Újrázott a JabJab az ÉlményPláza marketing tenderén

A megbízást a jelenlegi partner, a JabJab Online Marketing Kft. nyerte el, akik 10 éve dolgoznak együtt a céggel.

“A tenderen lehetőségünk volt áttekinteni az ügynökségi kínálatot, az ügynökségek megközelítéseit, stratégiáit a feladathoz. Nagyon széles skálán mozogtak árazásban és szolgáltatási portfólióban is a benyújtott anyagok. A folyamat végén arra a döntésre jutottunk, hogy árban és kapott szolgáltatásban is kiemelkedő a jelenlegi ügynökségünk, a JabJab, így továbbra is velük folytatjuk a munkát”