Vállalkozó édesanyákat segít a Design Terminal

A diabétesz szövődményeit vizsgáló app, hatékonyabb pszichoterápiát segítő eszköz, fizikaoktatást támogató kísérleti készlet, édesanyák jólétét biztosító termékcsalád és beszédfejlesztő központ – ezekkel az ötletekkel vesznek részt a Design Terminal Womentoring programjában a vállalkozni vágyó édesanyák.

Összesen 66-an szerettek volna bekerülni a Design Terminal Womentoring programjába, amely október 12-én végül öt vállalkozóval indult, most először önálló programként. Az innovációs ügynökség 2019-ben, akkor még zászlóshajó, nemzetközi Mentorprogramja keretén belül indította el a nőkre fókuszáló kezdeményezést. Azóta női alapítókat, kismamákat és kisgyermekes anyukákat kiemelten segítenek abban, hogy felismerjék: a vállalkozói lét akár kisgyermek mellett is opció lehet, hiszen a nők anyaként nap mint nap olyan készségeket alkalmaznak, amelyek egy vállalkozásban is elengedhetetlenek.

A most induló, nyolcalkalmas Womentoring november 30-án ér véget. Ezen időszak alatt amellett, hogy megszerezhetik a megfelelő üzleti tudást – többek közt termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben – és a kellő magabiztosságot, gyermekfelügyelettel is segíti az anyukákat a Design Terminal. A program kulcsmentora Szabó Edit Ditte digitális marketing szakember, aki maga is a Design Terminal Mentorprogramjának résztvevője volt korábban.

A WOMENTORING RÉSZTVEVŐI:

Menyhárt Kornélia egy Végtagmentő elnevezésű applikációt fejleszt, amely a diabétesz szövődményei során fellépő nehezen vagy egyáltalán nem gyógyuló sebeket vizsgálja, vénás betegségeket diagnosztizálja. A betegtámogatást végző felület a magyar orvosok által fejlesztett MEROVA rendszeren alapul, melynek fő célja, hogy csökkentse az amputációk számát.

Csanaky Szilvia Piroska olyan terápiás eszközöket álmodott meg, amely hatékonyabbá teszi és meggyorsítja a pszichoterápiás munkát. Az Attached projective toolkithez – melyet Holbis Emőke tervezővel közösen hoztak létre – terápiás módszertan is tartozik.

Olyan jelentkező is akad, akinek még nincs működő vállalkozása, de azon dolgozik, hogy minél sikeresebben indítsa útnak az ötletét. Dékány Mónika olyan készletet álmodott meg, amely az általános iskolai fizika oktatáshoz nyújt segítséget: egyszerű, látványos kísérletek végezhetők el vele, méghozzá újrahasznosított eszközök segítségével.

Kónyi-Kiss Borbála hallássérültekkel is foglalkozó logopédusként fejlesztő házat szeretne létrehozni azok számára, akiknek beszédfejlesztésre van szükségük – csecsemőtől felnőttkorig.

Pápay Zsófia a program tematikájához illeszkedve maga is az édesanyáknak szeretne segíteni egy termékcsaláddal, amely csak természetes hatóanyagokat tartalmaz, és támogatja például a stresszoldást, a minőségi alvást, sportolást.