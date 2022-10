2022: az év, amikor nyílt forráskód szolgál ki a boltokban

Ma már nem újdonság, hogy a fogyasztók a fizikai és a virtuális boltokban is arra vágynak, hogy a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben intézhessék vásárlásaikat, és azokat az üzleteket részesítik előnyben, ahol ezt megkaphatják.

Ennek kiszolgálásához a kiskereskedelmi vállalatok egyre több fejlett technológiát használnak például önkiszolgáló megoldások és a jól működő webshopok részeként. Ez azonban komoly informatikai kihívások elé is állítja őket, amelyek leküzdésében a SUSE szakértői szerint a nyílt forráskódú innováció nyújthatja a megfelelő segítséget.

Ahogyan a legtöbb területen, a kiskereskedelemben is gyökeresen átalakult a szereplők élete az elmúlt években. Az „új normális” mindenki életét felforgatta, így a fogyasztói szokások is átalakultak, a megváltozott igények kiszolgálására pedig a kiskereskedelmi vállalatok egyre több e-commerce és kényelmi szolgáltatást kezdtek el bevezetni, ezekkel is versengve a vevők kegyeiért.

Futurisztikus megoldások, hagyományos problémák

Az ügyfélélmény javítása érdekében sok szolgáltató kezdett fejlesztésekbe, illetve kezdett el használni különféle új technológiákat. Ezek például kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik a vásárlást a fizikai boltokban az önkiszolgáló kasszákon vagy teljesen önkiszolgáló áruházakon keresztül, vagy növelhetik az online üzletek, webshopok kapacitását. Egyes szereplők olyan technológiai megoldásokkal is fejlesztik a hatékonyságot és a szolgáltatás minőségét, mint a big data analitika és az edge megoldások, beleértve az RFID tageket és az intelligens logisztikai eszközöket vagy éppen a digitális aláírást és a vezeték nélküli fizetőterminálokat.

Ezzel együtt a kiskereskedelemmel foglalkozó vállalatok sok nehézséggel szembesülnek az IT terén. A megfelelő, új technológiák kiválasztása, bevezetése és üzemeltetése szakértelmet, időt és energiát igényel, miközben folyamatosan fenn kell tartani a működést a friss és a meglévő rendszerek esetében is. Az új megoldások a felügyeletet is összetettebbé teszik, a biztonság terén is új problémákat vethetnek fel, és a költségeket is növelhetik.

Nyílt forráskóddal az innovációért

A vállalatoknak ezért csak úgy tudnak lépést tartani a fejlődéssel, ha újragondolják IT-stratégiájukat, felgyorsítják az innovációt, és megtalálják a megfelelő eszközöket a problémák megoldására.

A SUSE szakértői szerint az új kihívások leküzdésében a nyílt innováció és az interoperábilis megoldások nyújtanak megfelelő segítséget és támogatást a vállalatok számára. A SUSE teljes, peremhálózatokra szabott infrastruktúra-portfóliót kínál, amelynek elemei minden edge helyszínen jól használhatók, beleértve az üzleteket és a raktárakat. Ezáltal lehetővé teszik a legmodernebb technológiák egyszerű bevezetését és felügyeletét.

A kínálat magában foglal egy könnyűsúlyú, kifejezetten peremhálózati környezetekre szabott operációs rendszert, a SUSE Linux Enterprise Micrót, amely ideális a konténerek működtetéséhez is. Ez azért fontos, mert a konténerbe csomagolt szoftverek jól használhatók az edge környezetekben lévő különféle okos berendezéseken. A konténerek azonban újfajta szaktudást is igényelnek, mivel a felügyeletük meglehetősen összetett feladat. Ennek megkönnyítéséhez biztosítja a SUSE a Rancher és K3s megoldásokat, amelyekkel egyetlen felületen kezelhető akár több ezer konténer is a peremhálózatokon. Az operációs rendszerek és a hardverek menedzsmentjében pedig a SUSE Manager segíti a vállalatokat. A kínálat nemrég egészült ki a NeuVector megoldásokkal, amelyek a konténerek teljes életciklusára kiterjedő biztonságot kínálnak.

Az eszközöknek köszönhetően a vállalatok egyszerűbbé tehetik az IT-rendszereiket, és könnyedén vezethetnek be új, innovatív megoldásokat, miközben csökkenthetik a költségeket, és javíthatják a biztonságot, a teljesítményt és a hatékonyságot.