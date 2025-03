Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Sokáig a tehetséggondozást maga a tény jelentette, ha valaki felvételt nyert egy nagynevű egyetemre. A múlt század 90-es éveitől kezdve, a felsőoktatás szélesebbre nyitásával azonban még inkább megjelent az igény, hogy az egyetemeken belül is külön tehetséggondozó programok induljanak. A Gábor Dénes Egyetem Tehetségpontja már 2016 áprilisától az Európai Tehetségtámogató Hálózat részeként, aktívan működik, és a közelmúltban megkapta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált kiváló Tehetségpont címet.

– mondta el Dr. Zimányi Krisztina, a Gábor Dénes Egyetem rektora.

A Gábor Dénes Tehetségpont sok területen van jelen, de különösen informatikai téren koncentrál a tehetségek felkarolására. Az egyetemen belül jelenleg kilenc diákműhely működik, a fotó- és képfeldolgozástól egészen a 3D nyomtatásig. Vannak, amelyek oktatói kezdeményezésre indultak el, de van arra is példa, hogy egy haladó szintű Diákműhelyt már a hallgatók keltettek életre. A Diákműhelyekben központi szerepet kap a közös alkotás és a projektmunka, a részvétel pedig szabadon választott tanórának minősül, amelyen a hallgatók értékelést is kapnak.

„A műhelyvezetők a Gábor Dénes Egyetem oktatói, volt diákjai, illetve partnerintézményeink tanárai közül kerülnek ki, akik a szakmai segítség mellett sok esetben személyes mentorálást is nyújtanak. A sikeres műhelymunkákat ugyanis továbbvisszük magasabb szintű megmérettetésekre is, a hallgatók tudományos pályázatokon indulhatnak, és konferenciákon is bemutathatják elért eredményeiket. Ez olyan készségeket – pályázatírás, tudományos publikáció és szakmai prezentáció összeállítása – igényel, amire többnyire nincsenek felkészülve a hallgatók, így ebben is mentoráljuk őket”