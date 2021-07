Az elmúlt néhány évtized során gyors elmozdulás volt megfigyelhető a mindennapi gyakorlatok, többek között a társkeresés digitalizálásának irányába.

Egyes országokban a társkereső appok a legnépszerűbb találkozási formává váltak, miközben a modern párok már el sem tudják képzelni az egymás közötti kommunikációt a közösségi média nélkül. Az éremnek azonban van egy másik oldala is: a szerelem digitális világba való átkerülésével párhuzamosan a személyes adatok gyűjtése és nyilvános közzététele (más néven a „doxolás”) komoly aggállyá vált. A Kaspersky csapata által készített felmérés az online társkeresés során a felhasználókra leselkedő főbb veszélyeket és a félelmeiket tárja fel. A felmérés eredményei alapján a vállalat szakemberei megállapították, hogy minden hatodik felhasználót doxoltak már az online társkeresés során.

A közösségi hálózatok és a társkereső appok terjedésével párhuzamosan a kommunikáció is könnyebb, gyorsabb és sokkal kényelmesebb lett. A Kaspersky kutatásában ugyanakkor a válaszadók fele (54%-a) úgy nyilatkozott, hogy a társkereső appok megkönnyítették számára a randizást, 55%-a pedig arról számolt be, hogy fél attól, hogy az online megismert személy zaklatni fogja őt, ami a doxolás egyik következménye.

A túl sok személyes adat megosztása a randiappokban és a közösségi médiában komoly problémákhoz vezethet a jövőben. A felhasználók rengeteg helyen otthagyják személyes adataik nyomait az online térben, amelyeket aztán a doxolók „össze tudnak szedegetni”, és az előnyükre tudják felhasználni. Az a tény, hogy a doxolók hozzáférnek a célpont lakcíméhez, a munkahelye címéhez, a nevéhez, a telefonszámához stb., növeli annak a kockázatát, hogy a fenyegetések az online világból a fizikai világba is átkerüljenek. Minden hatodik válaszadó (16%) például úgy nyilatkozott, hogy esett már doxolás áldozatául. Mi több, a válaszadók között voltak olyanok is (11%), akiket doxoltak már az online társkeresés során, de mivel nem voltak tisztában a „doxolás” fogalmával, így nem is tudták, hogy doxolás áldozatául estek.

A kutatás az online társkeresés során a felhasználókra leselkedő adatvédelmi fenyegetéseket is részletesebben ismerteti. A megkérdezettek 40%-a arról számolt be, hogy az online beszélgetés során a partnere a belegyezése nélkül osztott meg képernyőfotót a beszélgetésükről, online fellelt személyes információkkal fenyegette őt, kiszivárogtatta az intim fotóit, vagy a való életben zaklatta őt, ami ugyancsak a doxolás egyenes következménye. A legelterjedtebb probléma azonban a kiberzaklatás – a válaszadók 17%-a mondta azt, hogy zaklatta őt a közösségi médiában egy olyan személy, akivel nem matcheltek.

Megtörtént már Önnel az alábbiak valamelyike? Valaki, akivel nem matcheltem, zaklatott a közösségi médiában 17% Valaki, akivel matcheltem, nyilvánosan megosztotta a beszélgetéseink képernyőfotóit 12% Valaki, akivel matcheltem, rákeresett a személyes adataimra, és azzal fenyegetett, hogy felhasználja őket arra, hogy ártson nekem 10% Valaki, akivel nem matcheltem, zaklatott a való életben 9% Valaki, akivel matcheltem, megosztotta online az intim fotóim 8% Nem, a fentiek közül egyik sem 60%

Az online társkeresés során a válaszadókra leselkedő fenyegetések

„A közösségi média és a különféle alkalmazások valóban sokkal könnyebbé tették számunkra a társkeresést. Bárki megtalálhatja élete szerelmét online, de sajnos ott vannak a botok és a csalók is, akik prédára lesnek a társkereső platformokon. Ezért aztán az online kommunikáció során sem szabad megfeledkeznünk a digitális adatvédelem alapszabályairól. A biztonságos online társkereséshez mindenkinek azt ajánlom, hogy ne osszon meg egyedi azonosításra alkalmas személyes információkat, például telefonszámot, tartózkodási helyet, lakcímet vagy a munkahely címét, stb. A fenyegetések e korai szakaszban való megelőzésével félelem nélkül élvezhető az online társkeresés”

– fejtette ki Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan változtathatják meg a technológiák a társkeresést és a kapcsolatokat, kövesse ezt a linket.

Nézze meg a Kaspersky adatvédelmi szakértői és az Endtab.org által közösen kidolgozott ingyenes „Doxolás: veszélyek és megelőzés” című tanfolyamot, hogy megismerje a doxolás módjait és azt, hogy miként csökkenthető a személyes információk ellopásának kockázata.

A Kaspersky az alábbiakat javasolja a személyes adatok megóvásához: