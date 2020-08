A Dharma zsarolóvírus kis- és középvállalkozásokat fenyeget a COVID-19 idején

A Dharma már 2016 óta ismert és az egyik legjobban profitáló zsarolóvírus család a tömeges piaci terjesztésre szánt, szolgáltatásalapú kereskedelmi modelljének köszönhetően. A forráskódjának számos iterációját jelentették meg online vagy árulták, így a kódjának jelenleg sok változata létezik.

A Dharma RaaS támadások fő célpontjai a kisvállalkozások. A 2020-ban látott támadások 85 százaléka olyan sebezhető hozzáférést biztosító eszközökre fókuszált, mint például a Remote Desktop Protocol (távoli asztal, RDP).

A Dharma váltságdíjai általában egészen alacsonyak voltak: a követelt összeg átlagosan 8620 dollár volt.

“A Dharma a zsarolóvírusok gyorséttermi lánca: széles körben és könnyen elérhető szinte bárki számára,” mondta Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági igazgatója. A Dharma zsarolóvírus-as-a-service kínálata kibővíti azon személyek körét, akik pusztító erejű zsarolóvírus támadásokat vihetnek végbe. Ez már a rendes körülmények között is komoly aggodalomra adna okot. Most azonban az ilyen támadásokból származó fenyegetés sokkal nagyobb kockázatot jelent, hiszen számos cég a járvány okozta körülményekhez adaptálódva a távmunka gyors támogatását vezette be, miközben az IT személyzet túl van terhelve. A váratlan helyzet, amelynek keretében a távoli munkaerő felszerelését és hozzáférését biztosítani kellett, a kisebb cégek infrastruktúráját és eszközeit sebezhetővé tette, az IT támogató személyzetet pedig akadályozza abban, hogy megfelelő módon figyelje meg és menedzselje a rendszereket, mint azt ahogy normális esetben tenné.”