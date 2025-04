Az infláció zárójelbe tette az áruhitelezést

Négyéves mélyponton a hitelfelvevők száma, hároméves negatív rekordot állított be a folyósított összeg az áruhitel piacon.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a kereslet visszaesése mögött nem nehéz megtalálni a visszatért inflációt, de az okok sokrétűek. A jövőt a SZÉP kártya kiterjesztett felhasználási lehetősége is borússá teszi.

Hároméves mélypontra jutott 2025 februárjában hitelintézetek áruhitel kihelyezése. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az idei év második hónapjában mindössze 2,67 milliárd forint értékű áruhitelt vettek fel a lakossági ügyfelek, ennél gyengébb teljesítményt utoljára 2022 áprilisában nyújtott ez a szegmens. Arra pedig, hogy a februári 10 133 áruhitelnél kevesebb szerződéssel találkozzunk, még egy évvel hátrébb kell lapozni a naptárakban – utoljára 2021 áprilisában kötöttek tízezernél kevesebb szerződést az ügyfelekkel a hitelnyújtók.

Éves összevetésben az év első két hónapjában mind darabszámban, mind értékben 18 százalékos visszaesést mutat a piac. Mindezt úgy, hogy a nem folyószámla jellegű termékek hitelvolumene 48 százalékkal nőtt éves összevetésben, míg a megkötött hitelszerződések darabszáma stagnálást mutat.

Ennek következtében az áruhitelek ma a piac mindössze 1 százalékát teszik ki, miközben két éve, 2023 decemberében 100 megkötött lakossági hitelszerződésből még több, mint 3 áruhitel volt.

Beszűkült piac

A visszaesés egyik oka természetesen a szezonalitás. Gergely Péter szerint az év első hónapjai jellemzően nem erősek az áruhitel piacon, hiszen a termék jellegéből adódóan a karácsonyi értékesítési csúcs után vagyunk, amikor az emberek a kiköltekezés után összébb húzzák a nadrágszíjat.

Ugyanakkor a mostani visszaesés okait azért érdemes kicsit alaposabban megvizsgálni, mert egy lendületét visszanyerő piac kezdett el decembertől komoly mértékben zuhanni.

Tavaly novemberben még történelmi csúcsot, 5,72 milliárd forintos kihelyezést és 22 ezernél is több szerződést regisztráltak a finanszírozók. Az akkori fellendülés motorja a szakértő szerint az inflációs sokk utáni fellélegzés időszaka volt, ám emellett fontos piacbővítő elem volt az is, hogy az áruhitelre specializálódott pénzügyi szolgáltatók mostanra már a webshopokban rendelt termékek mellé is pillanatok alatt tudnak kölcsönt nyújtani.

A visszatérő infláció és a pangó piac az okok között

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a visszaesés okai többrétegűek. Az biztos, hogy az infláció visszatérése nem tett jót a piacnak, mivel a bizonytalanság ismét megjelent a családokban, aminek következménye a háztartási beruházási kedv megcsappanása volt.

Ennek kapcsán arra emlékeztet, hogy az év első két hónapjában az üzemanyagforgalmazás nélkül számolt kiskereskedelmi forgalom 6,4 százalékos éves növekedésétől elmaradó mértékben, 3,2 százalékkal nőtt csak az áruhitelben leginkább érintett bútor, műszaki cikk és számítástechnikai eszközök értékesítése.

Igaz – teszi hozzá Gergely Péter -, ez kizárólag a családi informatikai fejlesztések elmaradásának tudható be, ahol nem sikerült a 2024-es bázisév adatait sem meghaladni, miközben a bútor és műszaki cikkek forgalma az év első két hónapjában 7 százalékot meghaladó mértékű növekedést mutat.

A visszaesés harmadik oka a szakember szerint az, hogy az év elejére kevés kereskedő és finanszírozó hirdet finanszírozási akciót. Márpedig – emlékeztet Gergely Péter, a piac egyik leghangsúlyosabb szereplőjének, a közelmúltban a Magyar Cetelem megvásárlásával a szegmens meghatározó specialistájának számító Cofidis becslésére – a piacon minden harmadik-negyedik áruhitel akciós, 0 százalékos teljes hiteldíj mutató (thm) melletti szerződés keretében kerül értékesítésre.

Ha nincs akció, sokan inkább a személyi kölcsönt választják

Az áruhiteles akciók elmaradása miatt az ügyfelek a kamatokat nézik, s mivel immár a kisebb összegű hiteleknél és a szerényebb anyagi lehetőséggel bíró ügyfeleknél is számottevően csökkentek a személyi kölcsön kamatok, ezért sokan személyi kölcsönből finanszírozzák a korábban áruhitelből megoldott beszerzéseiket.

Teszik ezt már csak azért is mert a gyorskölcsönök piacának két meghatározó szereplője, a Cofidis és a Trive Bank egyaránt kínál teljesen online hiteligénylési folyamatot, utóbbinál ráadásul akár 15 percen belül számlán lehet a kért összeg. Ez így már valós alternatívája lehet egy áruhitelnek.

Ugyanakkor a Trive Bank hitelénél feltétel, hogy az igénylőnek valamelyik partnerbanknál legyen élő netbanki szerződése, és igazolni tudja, hogy legalább három hónapja rendszeres jövedelem is érkezik az adott számlára.

A legtöbb bank személyi kölcsönénél az átfutási ennél idő némileg hosszabb, és a teljesen online igénylési folyamat sem mindenhol érhető el, viszont cserébe már 10 százalék körüli kamatokkal is találkozhatunk.

A CIB Bank előrelépő személyi kölcsönénél például félmillió forintos hitelösszeg akár 10,99 százalékos éves kamattal is elérhető, 11,73 százalékos teljes hiteldíjmutató (THM) mellett.

Az Erste Bank Most Személyi Kölcsönénél 15,79 százalékos az éves kamat 500 ezer forintos hitelösszeg esetén 6 éves futamidőnél. Feltétel ugyanakkor, hogy az igénylő legalább 23 éves legyen, a havi jövedelme pedig elérje a 300 ezer forintot.

A MagNet Bank 18,5 százalékos éves kamat mellett kínál 500 ezer forintos személyi kölcsönt: a pénzintézetnél feltétel a helyben vezetett számla és az arra érkező jövedelem, amelynek összege el kell érje a 250 ezer forintot. Szintén feltétel, hogy havi legalább 4 bankkártyás vásárlást végezzen az ügyfél, vagy legalább két csoportos beszedési megbízást adjon.

Még a SZÉP kártya is bezavar

A következő hónapokban ettől még lehet fellendülés, ám a kép Gergely Péter szerint nem túl rózsás. A tavaszi-nyári lakásfelújítási időszakban például az ebből korábban forgalmat realizáló áruhitelek még egy újabb vetélytársat is kapnak, hiszen a SZÉP kártyákon elérhető keret fele lakásfelújítási célra is felhasználható.

Ráadásul idén nyáron elmaradnak azok a jelentős nézőszámmal bíró sportesemények (foci eb, vb vagy olimpia), amelyre komoly áruhitel akciókkal és jól prognosztizálható keresletbővüléssel készülhettek a finanszírozók. A másik oldalon ugyanakkor a BiztosDöntés.hu szakértője szerint ott lehet a remény, hogy az újból megzabolázott pénzromlás és a reálbér emelkedés révén visszatér a lakosság élelmiszereken túlmutató fogyasztási kedve, amely lökést adhat az áruhitelezésnek is.

