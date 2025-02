Balogh Petya a Lightyear új stratégiai partnere

Történelmi pillanat a fintech startup életében: Balogh Petya stratégiai partneri kapcsolatra lépett a Lightyearrel.

A Cápák közöttből is ismert sikeres üzletember, aki eredetileg szoftverfejlesztő volt, és NNG nevű vállalatának a sikerre vitele után angyalbefektetővé vált, komoly energiát fektet abba, hogy edukálja a magyar vállalkozókat. Személye egyszerre jelképezi a technológiára való fogékonyságot, az innovatív gondolkodást és a vállalkozói sikereket. Magyarországon még nem széles körben elterjedt gyakorlat a pénz befektetésekben történő gyarapítása, a Lightyear pedig küldetésének érzi az ilyen irányú edukációt és a befektetések térnyerésének támogatását. A vállalat törekvései Balogh Petya céljaival is összevágnak. Éppen ez volt a stratégiai partneri viszony legfontosabb motivációja, hiszen a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos hatékony tájékoztatás, a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése civil és vállalkozói szinten, valamint az innovatív technológiák alkalmazása a Lightyeartől és Balogh Petyától sem áll távol.

Akár magánszemélyekről, akár vállalkozásokról van szó, a pénzügyi tudatosság kulcsfontosságú, mert segít megalapozni a stabil anyagi helyzetet, megkönnyíti a pénzügyi kockázatok felismerését, és lehetőséget teremt a növekedésre. A pénzügyi tudatosságnak pedig mind Petya, mind a Lightyear szerint alapvető elemét képezik a befektetések. A befektetések egyben passzív bevételi forrást is jelentenek, valamint segítenek az infláció elleni védelemben. A befektetésekkel kapcsolatos gondolkodás és társadalmi magatartás hazánkban még nincs azon a szinten, ahol lehetne, sőt, ahol lennie kellene. A legutóbbi kutatások is ezt mutatják. Például a Lightyear nemrégiben közzétett „Magyarországi befektetői környezet”[1] című kutatásának eredményei rámutattak a magyarországi és a diverzifikáltabb portfólióval rendelkező és proaktívabb európai befektetői bázis közötti alapvető hozzáállásbeli különbségre:

a magyar befektetők 68%-a kötvényekbe fektet, míg az EU-ban átlagosan csak 17% tesz így,

a magyar befektetőknek csak 61%-a kezeli saját befektetéseit.

Pedig a diverzifikált befektetői portfólióból származó vagyongyarapodás stabilizálja mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások anyagi hátterét, és természetesen lehetőséget teremt a további fejlesztésekre is.

Martin Sokk, a Lightyear ügyvezetője kifejezte, mennyire nagy öröm számára ez az együttműködés:

„A Lightyear olyan globális cég szeretne lenni, amely nem csak könnyű és korrekt hozzáférést biztosít a globális piacokhoz, és okos, felhasználóbarát befektetési terméket hoz létre, hanem felelősségteljes társadalmi edukációval is szeretne kiemelkedni a piacon, és tenni egy pénzügyileg tudatos jövőért. Ehhez pedig a lehető legjobb magyarországi partnerünket találtuk meg Balogh Petya személyében, akinek tehetsége és hitelessége garanciája az együttműködésünk sikerének.”

Balogh Petya pedig mivel is bizonyíthatná jobban a fintech cégbe vetett bizalmát, mint azzal, hogy a pénzét is itt fekteti be. Éppen időben nyit ingyenes TBSZ-számlát, hogy adóhatékony alternatívát találjon államkötvényei hozamának újrabefektetésére.

A Lightyear TBSZ legfőbb előnye, hogy a számlanyitás és -vezetés teljesen ingyenes, ellentétben a legtöbb magyarországi szolgáltatóval. A gyors és egyértelmű számlanyitási folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe a Lightyear-alkalmazásban.

A TBSZ-en keresztül végzett befektetések öt év után mentesülnek a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó (szocho) alól. Mivel a Lightyear semmilyen számlavezetési díjat nem számol fel, a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják a kamatos kamat erejét, lehetővé téve, hogy megtakarításaik még hatékonyabban növekedjenek az idő múlásával.

A Lightyear tavaly bevezette az akár TBSZ-en belül is elérhető adóhatékony megtakarítási termékét, a Széfet, amely lehetővé teszi a magyar felhasználók számára, hogy magas – jelenleg akár 4,44% (2025.02.05. állapot szerint) éves (APY) – hozamot érjenek el megtakarításaikon.

Petya, a startup inkubációs programot is működtető angyalbefektető – akinek ezzel foglalkozó cége már kint is van a tőzsdén – szintén úgy véli, hogy a Lightyear tökéletes eszköz a kis- és középvállalkozások, például az olyan startupok számára is, amelyek nemrégiben tőkét vontak be. A platform lehetőséget biztosít számukra, hogy szabadon álló forrásaikat befektessék, növelve ezzel esélyeiket a gyorsabb növekedésre – például a cégekre szabott BlackRock pénzpiaci alapokkal. Tehát míg a TBSZ magánszemélyeknek elérhető okos lehetőség, léteznek a cégnél vállalkozások számára kialakított konstrukciók is. A cápának egyébként kifejezetten tetszik, hogy a számlanyitás egyszerűen, rejtett költségek nélkül lebonyolítható.

„Végre egy cég, amely nem a saját pillanatnyi hasznára épít, hanem ügyfelei hosszú távú sikerére. Szeretem az okos eszközöket, és az okos befektetéseket. Így nem volt nehéz felfigyelnem a Lightyearre, amely mindkettőt megtestesíti.” – Balogh Petya

Petya alaposan áttekintette a Lightyear működését és szabályozási megfelelését, mielőtt a stratégiai együttműködés és a számlanyitás mellett döntött. Fontos szempont volt például annak megismerése, hogy a Lightyearnél hogyan védik a befektetők pénzét. A bankokkal ellentétben a Lightyear nem használhatja ügyfelei pénzét arra, hogy harmadik félnek kölcsönt nyújtson. Ehelyett az ügyfelek pénzét saját pénzétől elkülönítve, szabályozott uniós hitelintézetekben és a legmagasabb minősítésű pénzpiaci alapokban tartja. Jogos a kérdés, hogy mi történik egy esetleges csőd esetén, főleg a magyarok számára, akik szembesültek hasonló negatív tapasztalatokkal a múltban. Egy ilyen esetben sem vesznek el a Lightyear-felhasználók értékpapírjai, valamit pénzeszközei, hiszen a felhasználók a befektetéseik tulajdonosai, így az eszközök teljes egészében hozzáférhetők maradnak.

A cég vezetői egyébként optimisták a TBSZ, azaz a tartós befektetési számla jövőjét illetően. Ez a konstrukció nagy lendülettel startolt el hazánkban. A Trustpilot vezető globális értékelési platformon – amely lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, hogy hiteles visszajelzéseket osszanak meg a vállalkozásokról – az értékelések alapján[2] a vállalat 4,7-es átlagot kapott. Mind Martin Sokk, mind pedig Balogh Petya várakozással tekint az előttük álló, ígéretes együttműködésre.

