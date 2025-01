Megvan az első bank, aki elindul a munkáshitellel

A jogszabály szerint 2025. január 1-től igényelhető a munkáshitel, a dolgozó fiatalok élet- és pályakezdését segítő kamattámogatott hitel. Elsőként az Erste Bank vette fel a kínálatába az új hitelt.

A BiztosDöntés.hu megnézte, milyen feltételekkel juthatnak hozzá az igénylők.

Már elérhető az Erste Bank munkáshitele

Az Erste Banknál 2025. január 1-től elérhető a munkáshitel. A minimum hitelösszeg 500 000, a maximum 4 millió forint, a futamidő 5-10 év lehet.

Az Erste Bank munkáshitele 18 éves kortól igényelhető legfeljebb 25 éves korig (a 26. életév betöltése előtt) és az igénylő rendszeres jövedelme legalább nettó 260 000 forint kell legyen.

A hiteligényléshez legalább 20 órában munkavállalóként vagy vállalkozóként szükséges dolgozni.

A munkáshitelhez férfi hiteligénylő nem igényelhet törlesztési szüneteltetést, illetve gyermekvállalási támogatást. Abban az esetben sem teheti ezt, ha házastársi, vagy élettársi kapcsolatban él és házastársa/élettársa várandóssága legalább 12. hetét betöltött magzattal rendelkezik, vagy ha gyermeke születik, vagy ha gyermeket fogad örökbe.

Az Ersténél a munkáshitel összegét az igénylő bármire elköltheti, de ha egy régi hitel visszafizetése a cél, akkor a teljes tartozást vissza kell fizetni (részlettörlesztésre nincs lehetőség) és a visszafizetendő hitelben adós, vagy adóstárs kell legyen a munkáshitelt igénylő adós. A hitelkiváltáson felül megmaradt munkáshitel összege bármire elköthető.

Az Erste Bank ajánlata már szerepel a BiztosDöntés.hu munkáshitel kalkulátorában, ahol a későbbiekben a többi bank munkáshitele is megjelenik majd, így azok könnyen, gyorsan összehasonlíthatók lesznek.

Lakásvásárlásnál kombinálható más Erste hitelekkel

A munkáshitel számos más hitellel együtt vagy azokkal párhuzamosan is igényelhető, ezek között támogatott hitelek is lehetnek – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezeknek főként akkor lehet jelentősége, ha például lakást szeretne vásárolni az igénylő és a meglévő támogatásokból és piaci hitelekből rakná össze a számára legjobb kombinációt.

Az Erste Banknál Babaváró hitel is igényelhető, amelyhez a bank 150 000 forintos jóváírást is kínál. A Babavárót jelzáloghitellel együtt igényelve kamatkedvezmény is elérhető.

Ha személyi kölcsönre lenne szükség, akkor az Erste Most Személyi kölcsönhöz jelenleg 13,91-21 százalékos THM mellett lehet hozzájutni.

Lakáscélra CSOK Plusz elérhető, preferált kistelepülésen élőknek pedig falusi CSOK igénylésére is van lehetőségük.

A munkáshitel feltételei

A munkáshitel legfeljebb 4 millió forint összegű kamatmentes támogatott hitel, amely szabad felhasználásra igényelhető. A futamidő maximum 10 év lehet.

Ha ez alatt az idő alatt az igénylő gyermeket vállal, akkor további támogatásra számíthat. A gyermekvállalás nem feltétele a munkáshitel igénylésének, hanem egy plusz támogatási lehetőség – emeli ki Gergely Péter.

Az első és második gyermek megszületésekor 2-2 év törlesztési szünet kérhető. A második gyermek születésekor a tartozás 50 százalékát, a harmadik gyermeknél a teljes hátralévő tartozást elengedik. Ez a gyermekvállalási támogatás.

A munkáshitel csak egy alkalommal igényelhető, akkor is, ha az igénylő nem használta ki a teljes igényelhető keretösszeget. Az igénylést a bankokhoz kell benyújtani.

Az Erste a munkáshitelre vonatkozó hitelkérelmet 10 munkanapon belül bírálja el. Kétszer van lehetősége hiánypótlást kérni, amelyre szintén 10 napos határidőt szabhat meg.

A munkáshitel törlesztője a maximális, 4 millió forintos hitelösszeg igénylése, és 10 éves futamidő esetén havi 35 000 forint körül van, amely tartalmazza az állami kezességvállalási díjat is. Ehhez képest egy 8 évre igényelt személyi kölcsön törlesztőrészlete jelenleg 67 000 és 84 000 között mozog.

A BiztosDöntés.hu véleménye szerint azoknak az érdeklődőknek, akiknek a jövedelmébe a törlesztőrészlet belefér, érdemes a maximális 4 millió forintot igényelni, hiszen kamatmentes hitelről van szó, ahol a kamatmentesség a futamidő végéig fennáll, ha az igénylő teljesíti a feltételeket. Ráadásul így a gyermekvállalás esetén elérhető támogatás összege is magasabb – teszi hozzá a szakértő.

Ki igényelheti a munkáshitelt?

A munkáshitelt 17 és 25 év közötti fiatal munkavállalók és vállalkozók igényelhetik, akiknek már legalább 3 hónap munkaviszonya vagy vállalkozói jogviszonya van, ahol legalább heti 20 órát munkával tölt. Az igénylő nem lehet felsőoktatási intézmény hallgatója és nem rendelkezhet felsőoktatásban szerzett oklevéllel.

A bankok az életkor és az elvárt munkaviszony hossza tekintetében is lehetnek szigorúbbak, így várhatóan az Erste bankon kívül lesz még olyan bank, amely csak 18, vagy akár magasabb életkortól nyújt munkáshitelt.

Az igényléshez büntetlen előélet, köztartozásmentesség és magyarországi lakcím szükséges. A hiteltörlesztéshez megfelelő nagyságú és forrásból származó jövedelmet kell igazolni. A negatív KHR státusz kizáró ok a munkáshitel igénylésénél.

A kamattámogatás feltétele, hogy a munkáshitel igénylője a futamidő első öt évében Magyarországon éljen és dolgozzon.

