A Logiscool által készített interjúban Magyarország legrégebbi játékfejlesztő stúdiójának, az Invictus Gamesnek társalapítójával beszélgettek. Többek között felmerült, hogy mik a piaci trendek, hogyan dolgoznak a programozók a kulisszák mögött, és milyen szakemberekre van szükség egy ilyen csapatban.

– kezdi Tamás.

Ahogy a volumen, úgy a célcsoport is folyamatosan bővült az elmúlt negyven évben.

„Ma már nem csak a tinédzser fiúk, de a lányok is egyre többet játszanak. Sőt, a korosztály is kiszélesedett, hiszen a régi fiatal generáció felnőtt, és már együtt játszik a gyerekeivel.”

A felhasználók számával nőtt a fejlesztőké is, majd a verseny tovább élesedett az online platformok megjelenésével.

– teszi hozzá Tamás.

A fejlődő technika változatossá, széppé is teszi a szakmát.

Az új eszközök meg is könnyítik a munkát.

Játékfejlesztőként azonban nem csak a kreativitásra van szükség. A háttérben dolgozó programozóknak a logikus gondolkodás is nagyon fontos, csak úgy, mint a kudarctűrő képesség.

– mutat rá az alapító.

„Skandináviában már kis kortól nagy hangsúlyt helyeznek ezekre a készségekre. Eszközhasználatban is nagyon modernek: többek között például a Minecraft játékot is bevonták a mindennapi oktatásba. A magyar közoktatási rendszerben ez sajnos még várat magára. De különórákkal és sok-sok LEGO játékkal ezek a készségek ugyanúgy fejleszthetők.”

A nemek megoszlásának szintjén még van hova fejlődni.

„Nemzetközi szinten 21% a női játékfejlesztők aránya – ami sajnos a játékokon is látszik. Főleg a fiúk fejlesztenek maguknak. Grafikában már több nő van, programozásban azonban még kevés. Pedig lenne kereslet a nőknek szóló játékokra is. A Give it up sikerjátékunk egy jó példa erre: 65%-ban lányok játszottak vele a Tik-Tok-on.”