100 notebookot gyűjtenek össze rászorulóknak a konkurens cégek

Egy rendkívüli együttműködés keretében három hazai, konkurens cég fogott össze, hogy segítsenek a rászorulóknak. A támogatás mellett kiemelt céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy a laptopok és műszaki cikkek felújításával milyen nagy mértékben hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz. A Mátrix Közhasznú Alapítvány segítségével a notebook-alkatresz.hu, a Laptophardware.hu és a Laptopszaki.hu száz működőképes laptopot szeretne összegyűjteni.

Ebben az esetben is igaz, hogy ami az egyik embernek már szemét – de legalábbis felesleges használati tárgy –, az a másiknak még nagyon is értékes eszköz lehet. Ez a gondolat hívta életre a kezdeményezést, amely során a konkurens cégek célja, hogy együttműködjenek nem is egy, hanem több jó ügy érdekében.

„Számunkra fontos a segítség mellett, hogy mindenki jól járjon, mindig a win-win helyzeteket keressük, ez pedig egy igazán jó lehetőség most erre. Az adományozók úgy adhatják oda azokat a gépeket, amikre már nincs szükségük, hogy másokat segítenek vele, mi pedig új életet adunk nekik és eljuttathatjuk olyan embereknek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy laptopot vásároljanak”

– hívta fel a figyelmet Malatidesz Zsolt, a Laptopszaki.hu ügyvezető igazgatója.

A fenntarthatóság fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, azonban sokszor nehezen vesszük észre, hogy melyek azok a lépések, amiket a mindennapokban megtehetnénk a környezetünkért. A Laptophardware.hu évek óta arra törekszik, hogy megmutassa ügyfeleinek, hogy a felújított laptopok legalább olyan jók lehetnek, mint az újak, ráadásul sokkal inkább kímélik a pénztárcánkat, arról nem is beszélve, hogy jelen kezdeményezésnek hála mások életét is egyszerűbbé tehetjük a segítségükkel.

„Egyre több ember szokott arról nyilatkozni, hogy fontos számára, hogy környezettudatos döntéseket hozzon, azonban gyakran felmerül a kérdés, hogy mégis mi, az, amit megtehet egyéni szinten. Az, ha számunkra már feleslegessé vált műszaki cikkeket, jelen esetben laptopokat újíttatunk fel és adományozunk el, az egyik legjobb módja lehet, hogy egy jó ügyért tegyünk, miközben fenntarthatóan cselekszünk”

– hangsúlyozta Krajnyák Tamás, a Laptophardware.hu operatív vezetője.

Akik szeretnének részt venni a kezdeményezésben, nincs más dolguk, mint eljuttatni feleslegessé vált laptopjukat a három cég valamelyikének üzletébe.

„A közös kezdeményezésre eljuttatott laptopokat felújítjuk, így új életet adunk nekik, majd a Mátrix Közhasznú Alapítvány segítségével eljuttatjuk ezeket hátrányos helyzetben lévő embernek, akik előre meghatározott pályázati szempontok alapján lesznek kiválasztva”

– tette hozzá Héger Csaba, a notebook-alkatresz.hu ügyvezetője.