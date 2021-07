Fehérvári Donát Miskolcon él, gyerekkora óta legózik, de neki nem csak játék az építkezés, hanem működő, mozgó, problémamegoldó dolgokat tervez.

A LEGO IDEAS versenyét egy csocsóasztal tervével nyerte meg. A LEGO ezt most újragondolja, piacra dobja, de ebből Donát is profitálni fog: nem csak pénzben, hanem azt reméli, hírnévben is.

Forrás: Telex