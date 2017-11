Mi a helyzet okos-otthon ügyben kis hazánkban?

Az internetet böngészve egyre több helyen olvashatunk az okos otthonok térnyeréséről. Az angolul Smart Home névre hallgató automatizált lakások egyszerűen elvégzik helyettünk az elektromos berendezések komplex rendszerének működtetését, pontosabban emberi beavatkozás nélkül képesek az elektromos eszközök hatékony vezérlésére.

Az okos otthonokban utóbbit egy központi egység által felügyelt összehangolt kapcsolatrendszer teszi lehetővé. A szakemberek szerint Nyugat-Európában az okos otthonok éppen úgy átalakítják az ingatlanok villanyszerelési rendszerét és elektromos berendezéseit, mint tették azt néhány évvel ezelőtt a mobiltelefonok. Nyugat-Európában ugyanis – mindenekelőtt a megfizethetőség miatt – nagyon széles rétegek számára váltak hozzáférhetővé azok a megoldások, amelyek intelligenssé teszik a lakást.

Mi a helyzet itthon?

A tény az, hogy a hazai mérnökök világszínvonalú munkájának köszönhetően Magyarország egyáltalán nincs lemaradva az otthon automatizálás terén a legfejlettebb országoktól. A nálunk néhány éve már folyamatosan épülő okos otthonok szinte semmiben sem különböznek a legújabb nyugat-európai társaiktól.

Miért vágynak a magyarok is okos otthonra?

Egy alig egy esztendeje készített felmérés szerint már Magyarországon is egyre többen vágynak okos otthonra. A fővárosra és a megyeszékhelyekre kiterjedő felmérések azt mutatják, hogy már hazánkban is közel százezren tervezik azt, hogy kevesebb, mint öt éven belül új építésű lakást vásárolnak. További érdekes adalék lehet, hogy a megkérdezettek több mint kétharmada saját részre, míg a fennmaradó egyharmaduk befektetési célra tervezi az új lakás megvásárlását. A leendő lakástulajdonosok közel fele pedig már azt is elvárja, hogy lakása okos otthon legyen. A hazai okos otthonokban gondolkodók legfontosabb szempontjai közé – mint általában – természetesen a jó környék és a könnyű megközelíthetőség tartoznak. Az okos otthonban gondolkodók a felmérések szerint mind tisztában vannak a hálózatra kapcsolt elektronikus berendezések rezsicsökkentésben betöltött óriási szerepével, valamint az általuk garantált biztonsággal is. A rendszer tehát segít energiát megtakarítani, ami a havi költségek jelentős csökkenésével járhat. Az intelligens hőmérséklet-szabályozással télen akár 30%-os fűtési energiát takaríthatunk meg, mivel – a gyakorlat azt mutatja – az esetek túlnyomó többségében nem szükséges minden szobában azonos hőfokot biztosítani.

Így teremthetünk lakásukból okos otthont!

Magyarországon is működő piacvezető cégek a fenti folyamatokra reagálva olyan okos megoldásokat biztosító termékcsomagokat hoztak létre, melyek segítségével már meglévő lakásunk is könnyűszerrel intelligens otthonná alakítható. Ráadásul ehhez sem komolyabb bontás sem jelentősebb átalakítás nem kell, hiszen a berendezések az okos otthonokban – mint tudjuk – vezeték nélkül kommunikálnak. Egyedi automatizálási megoldásokra specializálódott cégek szakembereinek köszönhetően ezekben a lakásokban egy okos-eszközökre telepíthető alkalmazással lehet vezérelni szinte minden funkciót. Azaz egy mobiltelefonról kezelhetjük a bejárati ajtót, a világítást, a teljes elektromos hálózatot vagy éppen a fűtési rendszert.

Mégis, hogyan néz ki a gyakorlatban?

Az okos otthon egy nagyon összetett rendszer, aminek az irányítása és működtetése a tulajdonos kezében van. Az irányítórendszer lehet egy laptop, egy tablet, sőt még egy megszokott hagyományos fali kapcsoló is. A legújabb fejlesztések esetében már egy okostelefon is alkalmas arra, hogy vezéreljen egy ilyen automata rendszert. Igaz, utóbbiakhoz elengedhetetlenek az olyan alkalmazások letöltései is, amelyek használata előtt például hozzáférési adatok megadását is el kell végeznünk.