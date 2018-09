Startupok, itt az újabb lehetőség: Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext

Elsősorban – de nem kizárólagosan – hardver területen működő, a nemzetközi piacokon is sikerre esélyes, korai és seed stádiumban lévő startupokat keres az Intellitext akcelerátor. A vállalat a finanszírozás mellett folyamatos mentorálással, infrastruktúrával és kapcsolatrendszerrel segíti az innovatív projekteteket.

Az Intellitext stratégiai együttműködést alakított ki az Antenna Hungária Zrt, AHa!, Brain Store és a Metropolitan Egyetem (METU Garage) akcelerátor programokkal is, melynek eredményeként ezen programokban is befektetési partnerként segíti a startupok finanszírozását. Nagy és gyors növekedési lehetőséget, kiterjedt szolgáltatásokat és maximum 100 millió forintos befeketítési lehetőséget kínál az Intellitext startup inkubátor. Az akcelerátor korai stádiumban lévő vállalkozások kutatás-fejlesztési projektjeinek támogatásával foglalkozik, melyek innovatívak, széles körben felhasználhatók és a nemzetközi piacokon is versenyképesek.

A befektető elsősorban – de nem kizárólagosan – hardver területen működő startupokba invesztál. A spin-off projektek K+F tevékenységét követően jól megalapozott piaci bevezetés után a cél a megfelelő piaci részesedés megszerzése, biztosítva a folyamatos előnyt a versenytársakkal szemben. Az inkubátor összesen maximum 721 millió forintot tervez befektetni 8-20 projektbe, de emellett teljes körű üzleti támogatást is biztosít a kiválasztott startup vállalkozásoknak, melyek növelik a vállalatok sikerének esélyét a kockázatos, kezdeti fázisban.

Jelen program keretében az Antenna Hungária Zrt, AHa!, Brain Store és a Metropolitan Egyetem (METU Garage) akcelerátor programokban résztvevő legjobb pályázók is tőkeinjekcióban részesülnek. Az Intellitext inkubációs programja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg, az „Innovációs ökoszisztéma” (ÖKO_16) című program keretén belül.