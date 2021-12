Kvantumoptikai chipet vásárolt az ELTE

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium számára megvásárolt eszköz az első kvantumhardver a közép-kelet-európai régióban.

A terméket kifejlesztő és értékesítő QuiX Quantum egy tavalyi rendezvényén mutatta be a világ legnagyobb kvantumoptikai processzorát. A kvantumoptikai processzorok a kvantumszámítógépek központi elemei, amelyek a jelenlegi szuperszámítógépeknél is gyorsabb számítások elvégzésére is alkalmasak. A világ ötödik, a közép-kelet európai régió első kvantumhardverét közösen vásárolta meg az ELTE két kutatócsoportja.

Az Informatikai Karon működő tudományos műhelyt Kozsik Tamás, a Természettudományi Karon működőt pedig Vattay Gábor vezeti.

Az ELTE a QuiX chipet a fotonikus kvantumszámítástechnika tudományos kutatására kívánja használni. A berendezés segítségével megvalósíthatók bozon mintavétel kísérletek – melyekhez hasonlókkal nemrégiben kínai kutatók demonstrálták az ún. kvantumfölényt –, illetve létrehozhatók rajta a kvantum neurális hálózatok építőkövei.

A hazai kutatóintézetekben és az egyetemeken ma már jelentős számú (15–20), nemzetközileg magasan jegyzett kutatócsoport dolgozik kvantuminformatikai témákon. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium összefogja ezen hazai fizikus, mérnök, matematikus és informatikus erőforrásokat, amelyek tevékenységét tovább lehet fókuszálni a kvantumtechnológia egyes gyorsan kialakuló elméleti és alkalmazott területeire. A Nemzeti Laboratórium keretében átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika most kibontakozó széles horizontján.

A kvantumtechnológia lényegileg túllépi a hagyományos módszerek korlátait

a biztonság, hatékonyság, pontosság és érzékenység tekintetében.

A tudományos és műszaki fejlődés elérte azt a szintet, hogy a kutatási eredmények lépésről-lépésre átültethetők legyenek a gyakorlatba. Ez forradalmian új lehetőségeket rejt magában a társadalom és a gazdaság számára, amiért kivívta magának a „második kvantumforradalom” elnevezést.