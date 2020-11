Itthon is egyre több mastermind csoport jön létre

A mesterelme csoportok külföldön a modern vállalkozói élet velejárói és Magyarországon is egyre népszerűbbek. Az ilyen összejöveteleken összesz orzódik a közös tudás, az üzletemberek a rendszeres találkozók során egymást segítik ötleteikkel és kapcsolataikkal.

Nálunk is egyre népszerűbbek a mastermind, azaz mesterelme csoportok. A csatlakozással bármely szellemi szabadfoglalkozású ember sokat nyerhet, hiszen az egyéni problémák a kollektíva tudásával válnak megoldhatóvá. De mit is jelent pontosan egy ilyen közösség, és miért lenne érdemes belépnünk?

“Ma már Magyarországon is számos ilyen csoport működik. Én személyesen nem csak heti szinten járok ilyenbe, hanem én is alapítottam és vezetek is mastermind csoportokat”

– árulja el Soós Dávid sorozatvállalkozó, aki maga is a módszer elkötelezett híve. Ő maga már évekkel ezelőtt próbálta ki először a módszert, egy három napos, kastélyban tartott elvonulás keretében.

“Ez elsősorban marketing fókuszú, termékteremtő mastermind volt. Akkoriban egyfajta randiguruként tudtam elképzelni magamat – ám a csoport ráébresztett, hogy ez nem igazán az én irányom! Segített, hogy új termékpalettát rakjak össze, újraalkossam a brandemet. Tudatosította bennem, milyen fontos önmagamat is belevinni a szolgáltatásomba és ezáltal lemásholhatatlanná tenni azt. Ráébresztett, mi a misszióm, ki az, aki igazán az én vevőm, és melyek azok a célkitűzések, amiket időről időre teljesítenem kell. Azt is megtanultam, miben vagyok jó, és mit kell kiszerveznem másknak. Egyszóval: a mastermind segítségével kikristályosodott, mit is szeretnék és azt hogyan szeretném elérni!”

– mondja Dávid.

A mesterelme csoportok legfeljebb 6-8 főből, de kirívó esetben is maximum 10-12 főből tevődnek össze. Elmondható tehát, hogy általában bizalmi légkör alakul ki a résztvevők közt. A találkozóknak mindig konkrét célja, agendája, lépései vannak.

Ebben egy moderátor van a jelenlévők segítségére, aki ezen a téren már rutinosnak számít: figyel a szabályok betartására, összefogja és kézben tartja az eseményeket. Az is fontos szempont, hogy a résztvevők nagyjából egy szinten legyenek, de azért nem teljesen – ehhez jól jön egy külső szemlélő objektivitása.

“Az esemény lényege, hogy a résztvevők ilyenkor összedugják a fejüket. Bármelyikük problémájára sokkal több tapasztalattal tudnak közös erővel ránézni: egymást segítik a saját tudásunk, módszereik révén. Mindenki szót kap, problémákat vet fel és old meg, eközben pedig tanul a többiek élményeiből”

– állítja a szakember, hozzátéve: a tapasztalatok szerint a mesterelme csoport tagjainak tudása egy ilyen brainstorming során nem összeadódik, sokkal inkább összeszorzódik.

Mastermind csoportokkal fejlődnek a milliárdosok is

A mesterelme csoportoknak nemzetközi viszonylatban természetesen nagyobb hagyománya van, mint nálunk. Legalábbis egyelőre.

“A milliárdos vállalkozók is hasonló csoportokban fejlesztik magukat. Jó példa erre Napoleon Hill, a Gondolkodj és gazdagodj című alapmű szerzője, aki ebben a könyvében is ecseteli a módszer előnyeit”

– mondja Dávid.

Maga az ismert üzletember így fogalmazott: a mesterelme csoportok annak eszközei, hogy a professzionális és a magánéletünket is új szintre emeljük. Elmélete szerint amikor két ember összeül, akkor egy harmadik elme, a Mesterelme jön létre kettejük eszmecseréjéből. Szerinte ez külön energiát képvisel a beszélgetésben.

Napoleon Hill ezen megállapítása óta 85 év telt el, ám a mesterelme csoportok népszerűsége töretlen, sőt, egyre növekszik: világhírű brainstorming-csoport volt például a Henry Ford-ot és Thomas Edisont is soraiban tudó The Vagabonds. Hasonlóan közismert klub a The Chicago 6, amelynek mind a hat tagja vagyon nélkül kezdte, ám néhány évvel a csoport megalapítása után milliárdosok lettek.

Akit ezek a történetek inspirálnak, bátran csatlakozhat a magyar csoportok valamelyikéhez: a tagok érkezhetnek vállakozói közösségből, online és offline térből egyaránt. Aki megteheti, annak Dávid ajánlja a fizetős csoportok igénybevételét, ez ugyanis érezhetően erősebb elköteleződést eredményez.

“Az ülések bármiben segíthetnek az ügyfélszerzéstől az egyes problémák feltérkepezésén a kapcsolatteremtésig. Mindenkinek jó szívvel ajánlom őket – a sajátjaimat különösen azoknak a vállalkozóknak, akik szeretnének tanulni, belelátni más vállalkozók életébe, működésébe és hatékonyabban megküzdeni a felmerülő kihívásokkal”

– zárja a szakember.