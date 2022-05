Még mindig szeretjük a Nintendo Switchet

A 80-as években terjedni kezdő számítógépek jelentős változást hoztak a mindennapi életbe.

A cégeknél az írógépeket felváltották a számítógépek (PC-k, Commodore-ok), a hatalmas irattömbök helyett pedig kazettákat, floppy lemezeket használtak adattárolásra. A háztartásokban elsődlegesen nem a munka miatt terjedtek el a számítógépek, hanem a játékok miatt. Amikor beindult az általános iskolákban is a „számtech” tagozat, egyre gyakran kellett a gyerekeknek gép a tanuláshoz. A tanulás itt úgy értendő, hogy tíz százalékban tanulás, a maradékban játék. A mai negyvenes férfi generáció bizonyára eldörzsöl egy könnycseppet a szeme alatt, ha ezt a legendás címet olvassa: Wizard of Wor. Feledhetetlen élmény volt lelőni a „szúnyogot”, vagy a hipergyors szellemet. A számítógépek szerepe egyre inkább a játékcélú felhasználás felé tolódott a háztartásokban, ezért elkezdtek olyan gépeket gyártani, amik kizárólag játékra lettek fejlesztve. Ezek voltak az első konzolok. Sega, Nintendo, nagyon sok gyerek álmává, vágyává váltak. Természetesen nem álltak meg a fejlődésben, sőt a Sony (Playstation), és a Microsoft (Xbox) is előrukkolt a sajátjával, és a piacot uralni is kezdték. A Nintendo ezt nem nézte tétlenül, ezért piacra dobott egy konzolt, aminek volt egy óriási előnye a többi versenyzővel szemben. Ez pedig nem más, mint a hordozhatóság! Ez a Switch, ami a lehető legkényelmesebb, legmobilisabb játékélményt nyújtja napjainkban is.

Switch V1, V2 – az alapkészülék

A Switch egy kijelzővel ellátott konzol részből áll, az oldalára illesztett irányítópanelekkel (joy-con). A V1 az alapkészülék, melyből egy picit jobb hardverrel ellátott, V2 verziót is kiadtak. A kettő között viszont nincs akkora eltérés, hogy érdemes legyen eladni a V1-et, majd venni egy V2-t. A géppel lehet hagyományos módon játszani, viszont egy dokkoló segítségével TV készülékre is lehet kötni. Ez azt jelenti, hogy nem a kis jelzőn irányítjuk hősünket, hanem a tévé képernyőjén, a konzolról leválasztott joy-connal, amelyet akár kontrollerré is lehet alakítani. Belső tárhelye 32 GB, mely memóriakártyával igény szerint tovább bővíthető

Switch Lite – a könnyűlovasság

Az alapkészülékhez viszonyítva kisebb méretű, könnyebb, jóval kompaktabb, és ha lehet ilyet mondani, kézbe simulóbb. Kényelmesebb rajta játszani, az ára pedig jóval kedvezőbb. Oké, de hol a csapda? Ott, hogy ez a modell nem használható dokkolóval (azaz nem köthető tévére), és a joy-con-ok beépítettek, vagyis nem választhatók le a konzolról. Ez akkor lehet komolyabb hátrány, ha olyan játékokkal szeretnénk játszani, amik kétszemélyesek, mivel ilyenkor az egyik joy az egyik játékosnál, a másik pedig a másiknál van (ilyen játék például az 1 2 Switch). A tárhelye szintén 32 GB, mely szintén memóriakártyával bővíthető.

Switch Oled – a nehéztüzérség

Az alapkészüléknél ugyan drágább, cserébe viszont a 32 GB-os belső tárhely 64 GB-ra növekedett (szintén memóriakártyával bővíthető). Ez a készülék a legnagyobb, a kijelző is, mivel ehhez párosul a legvékonyabb káva. Az Oled kijelző előnyei akkor jönnek ki leginkább, ha világos környezetben, napsütésben szeretnénk használni. Ebben az esetben ez a legjobb választás, hiszen fontos, hogy ne magunkat lássuk a képernyőn, hanem mondjuk Mariot, vagy Scorpiont. A masszívabb készülékhez megbízható, strapabíró, fokozatmentesen állítható kitámasztási technológiát alkalmazott a gyártó, így ilyen eszközre már nem is kell külön költeni.

A Switch mobilitás terén viszi a prímet a konzolok közt. Fontos megemlíteni, hogy a Switch játékok modelltől függetlenül minden típuson tökéletesen futnak. Tartalmakat tekintve mindenképp érdemes a Nintendo weblapján informálódni, ugyanis nemcsak a Nintendo saját játékai futnak rajta, hanem rengeteg más is. A manapság népszerű ingyenes játékok (Rocket League, Fortnite, Apex Legends, stb.) is futnak rajta, de mielőtt Switchet vásárolnánk, járjunk utána, hogy az általunk megcélzott játékok elérhetőek-e ezen a platformon! Terméktámogatás, és a megjelenő tartalmak terén sincs ok panaszra, ezért, ha egy jó, hordozható konzolt szeretnénk, ez a legjobb alternatíva.

Amit ki tudunk ejteni a kezünkből, azt előbb-utóbb ki is fogjuk!

Ha már jó sok pénzt bele invesztáltunk az új játékszerünkbe, vigyázzunk is rá! Elég ugyanis egy rossz mozdulat, és örökre búcsút inthetünk a ripityára törött, drága készüléknek! A gyári garancia ugyanis balesetekből okozott károkra nem vonatkozik, ezért alaposan fel kell páncéloznunk a készülékünkkel kompatibilis eszközökkel. A kijelzőre szinte kötelező egy könnyen, buborékmentesen felhelyezhető üvegfólia, ami véd a karcolások, kisebb sérülések ellen. Ezt kombinálhatjuk egy erős, strapabíró, katonai szabványoknak megfelelő ütésálló tokkal. Ha pedig mindig magunkkal visszük mindenhová, fokozódik a sérülésveszély, ezért célszerű külön erre a célra tervezett hordtáskát is beszerezni.