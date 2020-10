Panasonic TMAX5 hordozható hangszóró – a buli hangulatfelelőse

A jelenlegi járványhelyzet nem a hatalmas partiknak kedvez, de a buli hangulatot remek hangzásával és fényeffektjeivel a Panasonic TMAX5 hangszórója még egy szűkebb baráti körben is hozza.

A Panasonic TMAX5 a TMAX hangszóró család legkisebb tagja. Mértében ugyan nem, de hangzásában utoléri a nagytestvéreket. De miért is kellene egy hordozható hangszórónak hatalmas mérettel rendelkezni, ha ekkora testben is ilyen hangzással bír.

Két digitális erősítő szólaltatja meg a 16 cm-es mélysugárzót, a Bass Reflex nyílás pedig úgy tereli a hanghullámokat, hogy közben elnyomja a visszhangot, így az eszköz még erősebb basszussal szólal meg és ennek köszönhetően a hangzás is dinamikusabb. A magasabb hangok, mint ének, szintetizátorok vagy gitárszólók részletgazdag hangzását pedig az 5 cm-es iker magassugárzók biztosítják. A Local Preset Equaliser-nek köszönhetően a TMAX5 előre beállított értékeivel módosítja a magas, közép és mély hangokat, illetve a térérzetet, hogy a zene stílusától függetlenül megfelelő hangolással szólaljon meg.

A buli hangulatért a TMAX5 esetében nem csak az erős, tiszta hangzás a felelős. A mélysugárzó körül LED-fények találhatóak, melyek tökéletesen követik és visszatükrözik a zene ritmusát, hangulatát. Aki pedig nem elégszik meg ennyivel, maga is kézbe veheti a fények irányítást, a MAX Juke alkalmazással tíz fényminta közül is válogathat.

A MAX Juke App segítségével a DJ szerep is bárki által könnyen vállalható. Előre beállítható a számok sorrendje maximum 3 különböző eszközről vezérelve, akár Youtube felületről is. Aki a megszokott lejátszási listájához ragaszkodik az pedig az USB csatlakozásnak köszönhetően pendriveról is lejátszhatja kedvenc zenéit.

A Panasonic a hangszóró tervezésénél mindenre gondolt. A sok zeneválogatásban lemerülő telefonok, sok bosszúságot okozhatnak, de nem a TMAX5 esetében. Csak rá kell helyezni mobiltelefonunkat a hangszóró tetején kialakított Qi vezeték nélküli telefontöltőre és máris folytatódhat a buli.

A készülék külső kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető és mozgatható függetlenül attól, hol használjuk és a lehetőségekhez igazodva állítva vagy fektetve is lehelyezhető. A mindössze 7 kg-os készülék kompakt háza beépített fogantyúkat tartalmaz és hordozható táppal is működik, ami külön vásárolható hozzá (Minimum 2 A, 5 V, Hangteljesítmény: a hálózati tápon elért szint minimum 50%). Mindezeknek köszönhetően a TMAX5 tényleg minden buliban megtalálja a helyét, és 60 ezer Forintos árával könnyedén bármilyen buli éke lehet.

Panasonic TMAX5 vezeték nélküli hangszórórendszer fontosabb termékjellemzők:

Méret (Szé×Ma×Mé): 250×475×265 mm

Tömeg: 6,5 kg

Kijelzőtípus: LED-kijelző

Hangsugárzó egység:

Elülső hangszóró: 5 cm magassugárzó, 2 db 16 cm-es mélysugárzó (bordás rostlemez) 1 db kettős tekerccsel

Mélynyomó –

Bass Expand Bass Reflex-port

Erősítő :

Amp típusa: Digitális erősítő (sztereó)

RMS kimeneti szint (30 % THD): Elülső cs. (mindkét cs. vezérelve) 150 W 75 W/csatorna (30% THD)

Mélynyomó cs. –

Teljes RMS sztereó módbeli teljesítmény 150 W

PMPO kimeneti szint 1650 W

USB szabvány: USB 2.0, teljes sebességű

Támogatott formátumok: MP3

Telefonos alkalmazás: Panasonic MAX Juke*3 (iOS és Android)

Világítás : Többszínű élmegvilágítás (többszínű)

Csatlakozók: