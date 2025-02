Turbózd fel a GoPro-t!

A klasszikus értelemben vett felvételkészítés során első körben arra gondolunk, hogy gondosan ügyelve a fényekre, hangokra, alapos felkészülést követően a stabilan beállított kamerán megnyomjuk a felvétel gombot, “ééés a felvétel forog”. Ez pontosan így történik egy átlagos otthoni videózás során, beállítjuk a kamerát (telefont, vagy más eszközt), letesszük a diófa elé, és felvesszük, ahogy éppen nő. Erre tökéletesek a különféle állványok, és a felvételt készítő eszköz is. De mi történik akkor, ha a diófa növekedésénél extrémebb filmkészítési ambícióink vannak, esetleg még vlogolnánk is, méghozzá olyan terepen, ahol nincs lehetőség stabilan rögzíteni egy állványt? Ekkor vetjük be a GoPro-t.

A GoPro egy akciókamera -márka- minden túlzás nélkül messze a legnépszerűbb ebben a termékkategóriában. Elsősorban extrém sportokhoz, kalandokhoz és egyéb dinamikus tevékenységekhez tervezték. Az első GoPro kamera Nick Woodman nevéhez fűződik. Egy szörfös kalandokkal teli utazás kellett hozzá, hogy felfedezze a piaci rést: nincs olyan hordozható kamera, amely rögzíteni tudná az élményeit megfelelő minőségben. Nick tehát „megcsinálta a szerencséjét”, és céget alapított, kitalált, alkotott, tökéletesített, és megszületett a GoPro, amit máig folyamatosan fejlesztenek. A GoPro kamerák kompaktak, strapabírók, és egy bizonyos mélységig vízállóak is (10 méter). Széles látószögű lencsével rendelkeznek, így tökéletesek akciódús felvételek készítésére.

A GoPro azzal a céllal született meg, hogy a sportolók, kalandorok és vlogolók könnyedén megörökíthessék élményeiket anélkül, hogy nagy és bonyolult felszerelést kellene magukkal vinniük. A célközönség olyan terepen videózik, ahová nem tudnak két bőröndnyi eszközt cipelni, sőt, sok esetben még a kezük sem szabad, hogy tartsák a kamerát. A cél tehát az volt, hogy egy kis méretű, mégis professzionális minőségű képet és videót rögzíteni képes eszközt fejlesszenek ki, amelyet könnyedén lehet viselni vagy felszerelni különböző felületekre. Ez pedig maximálisan sikerült!

Kiknek érdemes GoPro-t használni?

Extrém sportolóknak (például a vadvízi evezés megszállottjainak, szörfösöknek, snowboardosoknak, motorosoknak, ejtőernyősöknek). A GoPro tökéletes sportesemények rögzítésére, akár lelátóról is .

. Túrázóknak és természetjáróknak. A time-lapse és lassított felvételek készítésével elképesztő kreatív videókat alkothatunk.

készítésével elképesztő kreatív videókat alkothatunk. Vloggereknek és tartalomgyártóknak. Tudósítás egy fesztiválról, vagy a tökéletesre grillezett steakről – a GoPro tökéletes eszköz a vlogolásra, a szoftveres támogatottsága pedig zseniális!

Búvároknak, hiszen vízálló eszköz ről van szó. Felfedezhetjük vele a nyaralás során a sekélyebb, part menti terepet.

ről van szó. Felfedezhetjük vele a nyaralás során a sekélyebb, part menti terepet. Családoknak, akik egyszerűen és könnyedén akarják megörökíteni az utazásaikat. Drónos, és autós kameraként is használható .

. Biztonsági és ipari felhasználóknak (például építőipari munkásoknak, mentőcsapatoknak). Persze, nem kell szélsőségekben gondolkodni, ha munkáról van szó. Akár egyszerű irodai videokonferenciák lebonyolítására is tökéletes.

Érdemes elmélyedni az egyes típusok paramétereiben (felbontás, képarány, csatlakoztatási lehetőségek, látószög, stb), és olyat választani, ami leginkább közelít az igényeinkhez. Számos extrával fel vannak vértezve, amelyek jól jöhetnek a használat során. Ilyenek például:

HyperSmooth stabilizáció – Fejlett képstabilizáció, amely sima felvételeket biztosít rázkódás nélkül.

– Fejlett képstabilizáció, amely sima felvételeket biztosít rázkódás nélkül. TimeWarp – Mozgás közben készült time-lapse videók.

– Mozgás közben készült time-lapse videók. SuperPhoto és HDR – Tökéletesített képfeldolgozás és jobb dinamikatartomány.

– Tökéletesített képfeldolgozás és jobb dinamikatartomány. Live Streaming – Élő közvetítés közvetlenül a közösségi média platformokra.

– Élő közvetítés közvetlenül a közösségi média platformokra. Horizon Lock – A horizont egyenesen tartása még intenzív mozgások közben is.

– A horizont egyenesen tartása még intenzív mozgások közben is. Voice Control – Hangvezérlés a kamera kéz nélküli működtetésére.

A GoPro rengeteg kiegészítővel kompatibilis, amelyek javítják a felhasználói élményt és kibővítik a kamera lehetőségeit. Az alábbiakban felsoroljuk a legnépszerűbb GoPro kiegészítőket.

Fejpánt és mellheveder : Kéz nélkül készített felvételekhez, hogy a testre tudjuk rögzíteni a kamerát. Sportnál nélkülözhetetlen – könnyebb és kényelmesebb lesz a kamera használata.

: Kéz nélkül készített felvételekhez, hogy a testre tudjuk rögzíteni a kamerát. Sportnál nélkülözhetetlen – könnyebb és kényelmesebb lesz a kamera használata. Selfie bot és teleszkópos kar : Kiváló vlogoláshoz és magasabb szögből történő felvételekhez.

: Kiváló vlogoláshoz és magasabb szögből történő felvételekhez. Búvártok : ez gyakorlatilag egy vízálló tok mélyebb merülésekhez, ami messze kiterjeszti a „gyári” 10 méteres vízállóságot – így akár 45 méteres mélységig is merülhetünk és készíthetünk felvételeket közben. Ezzel már felfedezhetjük a korallzátonyok közt megbúvó élővilágot.

: ez gyakorlatilag egy vízálló tok mélyebb merülésekhez, ami messze kiterjeszti a „gyári” 10 méteres vízállóságot – így akár 45 méteres mélységig is merülhetünk és készíthetünk felvételeket közben. Ezzel már felfedezhetjük a korallzátonyok közt megbúvó élővilágot. Autós és motoros rögzítők : Könnyen és biztonságosan rögzíthető járművekre.

: Könnyen és biztonságosan rögzíthető járművekre. Drónhoz való tartók : Légi felvételek készítéséhez nélkülözhetetlen.

: Légi felvételek készítéséhez nélkülözhetetlen. Külső mikrofon és médialap : A jobb hangminőségért vlogolás és interjúk során.

: A jobb hangminőségért vlogolás és interjúk során. Powerbank, vagy tartalék akksis GoPro töltődoboz: Hosszabb felvételek készítésére, ezzel növelhetjük az akkumulátor élettartamát hosszabb kalandok során.

A kiegészítők lehetővé teszik, hogy a GoPro még több helyzetben és környezetben legyen használható. Mivel nem olcsó eszközről van szó, amit extrém körülmények között használunk, vértezzük fel tökéletesen illeszkedő védőfóliával is!

