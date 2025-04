Húsvétkor is vezessük óvatosan – figyelmeztet a Hankook

A változékony tavaszi időjárás okozhat közlekedési kihívásokat, ráadásul a húsvéti hosszú hétvége idején a megnövekedett forgalommal is számolnunk kell.

A Hankook összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, amelyek elengedhetetlenek a nyugodt és biztonságos húsvéti utazáshoz.

Műszaki tippek a változékony időjáráshoz

Az áprilist nem hiába hívjuk „bolondos” hónapnak, hiszen az időjárás kiszámíthatatlan lehet: egyik nap tavaszi meleg, másik nap pedig a télre emlékeztető hajnali fagy fogad minket. Estére könnyen megváltozhatnak a körülmények, és délután sokszor már ködös, nyirkos időben ülünk újra volán mögé.

Tavasszal így számos extra tényezőt kell figyelembe venni az utakon. A szél és az eső befolyásolják a látási viszonyokat, az úthibák pedig kihívást jelentenek még a legjobb minőségű gumiabroncsoknak is. Érdemes lassabban haladni, és fokozottan figyelni a kátyúkra, különösen, ha nem a megszokott útvonalon vezetünk. Indulás előtt szükséges a gépjármű alapos felkészítése, fontos, hogy a szezonnak megfelelő abroncsokkal induljunk útnak, valamint érdemes meggyőzödni arról is, hogy a pótkerék is alkalmas állapotban van.

Az abroncsok mellett mindenképpen figyeljünk a világítás helyes használatára, illetve a fékek és az ablaktörlők megfelelő működésére. A műszaki ellenőrzést érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, hiszen az ünnepek előtti időszakban akár hosszú várólisták is kialakulhatnak a szervizekben.

Türelmes vezetés

A húsvét során gyakran utazik több generáció is egy járműben, ráadásul jellemzően különböző igényekkel. Ezért fontos, hogy gondoskodjunk kellő figyelemmel a gyermekekről és az idősekről. Biztosítsunk megfelelő méretű gyermekülést, illetve ellenőrizzük a biztonsági öveket és a gyerekzárat. Legjobb, hogyha indulás előtt vetünk még egy pillantást a gyermekek elhelyezkedésére a hátsó ülésen, ezzel is biztosítva számukra és a sofőr számára is a nyugodt környezetet egy hosszabb utazáshoz.

Zéró tolerancia

A családi, baráti összejövetelek és a locsolkodás során fennáll az alkoholfogyasztás veszélye, azonban a sofőrként nem köthetünk kompromisszumot! Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az alkoholfogyasztásra, így a vezetés alapszabálya, hogy a sofőr mindig legyen teljesen józan. Már minimális mennyiségű alkohol is elhomályosíthatja a reakcióidőt és tompíthatja az ítélőképességet az úton.

Fokozott vadveszély

A tavasszal a vadon élő állatok az úttestre tévedhetnek, ezért erre is érdemes fokozott figyelmet fordítani, főleg a „Vadveszély” táblával jelölt útszakaszokon. Lassítsunk és használjunk távolsági fényszórót, amikor nincs szembejövő forgalom! Az erdőkkel, mezőkkel szegélyezett szakaszokon pedig legyünk különösen óvatosak, így, ha hirtelen kiugrik elénk vadon élő állat, időben tudunk reagálni.

Ugyanakkor a megengedett sebességgel történő haladás során is adódhatnak váratlan helyzetek, így kiemelten fontos, hogy mindenki használja rendeltetésszerűen a biztonsági övet, még rövid szakaszon is. Ne feledkezzünk meg sofőrtársainkról sem, és legyünk tekintettel az előttünk haladó autósra is, hiszen az ő reakcióidejét is számításba kell venni, főleg egy hirtelen felbukkanó állat esetében!

A Hankook minden közlekedőt emlékeztet, hogy a felelősségteljes vezetés nemcsak az utasok, hanem minden közlekedő biztonságát szolgálja. A húsvéti időszakban is fontos a megfontolt, nyugodt közlekedés, hiszen célunk, hogy mindenki biztonságosan eljusson úti céljához és kellemesen töltse a húsvéti ünnepeket.

