A Föld napján is a fenntartható jövőért gurultak a Hankook abroncsai

Minden évben április 22-én ünnepeljük a Föld napját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk környezeti kihívásaira és előmozdítsa a hosszútávú, fenntartható gondolkodást.

Ma már világszerte több mint 190 országban tartják meg, ezzel a világ legnagyobb környezetvédelmi megmozdulásává vált. Magyarországon 1990 óta szerveznek a világnaphoz kapcsolódó eseményeket. A Hankook Tire is cselekvésre buzdít mindenkit, hangsúlyozva elkötelezettségét a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás iránt.

A Hankook folyamatos erőfeszítéseket tesz a bolygó védelme és a fenntartható jövő megteremtése érdekében, és ezekről ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) jelentésében is részletesen beszámol. Az ESG jelentés kiemeli a vállalat egész értékláncra kiterjedő stratégiáját, kezdve a környezeti hatások minimalizálásától a fenntartható termékek fejlesztésén át a felelős ellátási lánc menedzsmentig.

Klímavédelem négy keréken és azon túl

A Hankook csatlakozott a ’Tudományalapú célok kezdeményezés’-hez (SBTI), amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését tűzte ki célul, összhangban a 2015-ös Párizsi éghajlatvédelmi egyezménnyel. Ez a lépés megerősíti a Hankook hosszú távú elkötelezettségét a karbonsemlegesség felé vezető úton, hiszen 2050-re tűzték ki célul a vállalaton belüli nettó karbonsemlegesség elérését.

„A Föld napja emlékeztet minket közös felelősségünkre bolygónk védelmében. A Hankooknál a fenntarthatóság üzleti stratégiánk szerves része: ESG jelentésünk tükrözi folyamatos erőfeszítéseinket és elkötelezettségünket egy zöldebb, fenntarthatóbb jövő megteremtése iránt az innováció és a felelős működés révén”

– mondta el Lim Ho Taek, a rácalmási Hankook üzem ügyvezető igazgatója.

A Hankook folyamatosan növeli a fenntartható nyersanyagok arányát termékeiben. A ’Nyílt Innováció a Körforgásos Gazdaságért’ kezdeményezés keretében a Hankook aktívan kutatja és fejleszti azokat a technológiákat, amelyek elősegítik az anyagok újrahasznosítását és a termékek életciklusának növelését, csökkentve ezzel a hulladék mennyiségét és az erőforrás-felhasználást. A Hankook célja, hogy gyártási folyamatai során minimalizálja környezeti lábnyomát. Ez egyaránt magába foglalja az energiahatékonyság növelését, a vízfelhasználás csökkentését és a hulladékgazdálkodás optimalizálását.

Fenntarthatósági stratégiájának részeként a vállalat a gyártási folyamatokban 2023-ban bevezetett 79 energiatakarékossági intézkedés révén 2024-re 4,45 százalékkal csökkentette szén-dioxid-kibocsátását, valamint bevezette az abroncsgyártásban az ISCC PLUS tanúsítvánnyal rendelkező korom használatát. Továbbá a Tire-to-Tire Circular Economy Model konzorcium keretében megalkottak egy, az elhasznált gumiabroncsok pirolízis olajából kinyert anyagot. Ez a kereskedelmi hasznosítás az első nagyobb mérföldkő a konzorcium 2023 novemberi indulása óta. A Hankook által alapított konzorcium a kutatás-fejlesztés mellett a folyamatos együttműködésre összpontosít, hogy fenntartható, tömeggyártásra alkalmas anyagokat hozzon létre.

A Hankook emellett élen jár az olyan innovatív abroncstechnológiák fejlesztésében, amelyek hozzájárulnak a fenntartható mobilitáshoz. Ilyen például az elektromos járművek igényeire szabott iON termékcsalád, melynek tervezésekor a fenntarthatósági szempontok is előtérbe kerültek. Az iON abroncsok alacsony gördülési ellenállásukkal növelik az energiahatékonyságot, így az elektromos gépjárművek hatótávját, miközben csökkentik a feltöltések számának. A vállalat ezen a téren elért eredményeit olyan díjak is elismerik, mint a 2024-ben elnyert iF Design Award, vagy az Auto Bild EV nyári gumiabroncstesztje, amelyen a Hankook iON evo első helyen végzett.

A Hankook legfrissebb ESG riportja az alábbi link alatt olvasható.

