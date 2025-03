Ilyen autókat hirdettek női sofőrök januárban – mutatjuk a top 10-et

A magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő Használtautó.hu szakértője megnézte, hogyan alakult a hölgy tulajdonosok által legtöbbet hirdetett modellek rangsora.

A portál adatai alapján 2024 egészét vizsgálva a hölgyek által legtöbbet hirdetett (a “hölgy tulajdonos” címkével ellátott) autó az Opel Corsa volt, – sokan favorizálták tehát az Opel kisebb modelljét. Második helyen a Toyota Yaris szerepelt, és harmadik helyre pedig szintén egy Opel modell, az Astra került. A VW Golf, Ford Fiesta és a BMW X sorozat pedig a 4., 6., és 8. helyen szerepeltek 2024-ben.

2025. januárjában a Corsa változatlan népszerűségnek örvendett a hölgyek által feladott hirdetések számát tekintve, az év első hónapjában majdnem 200 új ebbe a kategóriába sorolt Corsa került fel a portálra. A Golf két, a Fiesta pedig egy helyet javított a 2024-es évhez képest.

„Sokunk fejében élhet egy kép a »női autó« fogalmáról, amelyet most sikerült árnyalni: a top 10-es listánkon olyan modellek is szerepelnek, mint a BMW X-sorozat, a Golf vagy a Fiesta. Ugyanakkor jól látható, hogy a hölgyek szívesen választanak kompakt, takarékos autókat is – ezt bizonyítja az első helyezett Corsa népszerűsége. Emellett a listán helyet kaptak olyan praktikus és stílusos modellek, mint a Yaris, a Polo és a méltán közkedvelt Fiat 500”