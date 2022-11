A széleskörű internethasználat és e-kereskedelem megváltoztatta azt, ahogyan az emberek vásárolnak. Legyen szó komplex pénzügyi szolgáltatás megkötéséről vagy a hétvégi nagybevásárlásról, a legtöbb termék és szolgáltatás ma már elérhető online. Az általános digitalizációs trend ellenére, egyes iparágakban kevésbé erős a digitális jelenlét. Ide tartozott a gumiabroncsok és autószervizek piaca is hazánkban. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan változtatott ezen egy innovatív magyar vállalat.

Magyarország és a digitalizáció

Egy új jelentés, a Digitális Gazdaság és Társadalom Index (Digital Economy and Society Index, DESI) használatával mérte fel az Európai Unió a tagállamok vállalatainak digitális érettségét. A meglepő eredmények alapján a magyar szervezetek a digitális érettség alapján 23. pozíciót értek el, míg a digitális megoldások integrálása alapján az utolsó előtti, 26. helyen szerepel országunk. Az alacsony digitalizációs szint számos hátránnyal járhat, például:

csökkentheti a piaci részesedést,

gátolhatja az új fogyasztók elérését,

akadályozhatja a nemzetközi piacra való belépést,

csökkentheti a produktivitást,

növelheti a működési költségeket,

redukálhatja a versenyképességet.

A pandémia hatására fokozódott a vállalatok digitalizációs hajlandósága, de a nemzetközi összehasonlításban korántsem szerepel országunk fényesen. Azonban jó példát mutatva, számos magyar cég nyit a technológiai fejlődés irányába. A következőkben az Abroncs Kereskedőház Kft. (AKH) példáján mutatjuk be, miképp segítheti az üzleti sikert a digitalizáció.

Miért jelentős az AKH innovációja a gumiabroncs és autószerviz piacon?

A családi vállalkozásként alapított AKH a magyar gumiabroncs piac értékesítési és szolgáltatás területén belül több kategóriában is piacvezető. Több mint 30 neves márka egyedülállóan széles választékát forgalmazza, emellett saját márkák importjában és forgalmazásában is kiemelkedőek a magyar piacon. Az AKH éves forgalma meghaladja az egymillió darab abroncsot is. A vállalat tulajdonában álló gumi.hu weboldal egyedülálló szolgáltatással rukkolt elő.

Az AKH 2018-ban kezdte meg a digitális átállást, amelyet a pandémia során számos további innovációval egészített ki. Így a gumi.hu az első olyan webáruház a hazai piacon, amely több száz elemű, kiváló minőségű abroncs és felni kínálat mellett, lehetővé teszi az online időpontfoglalást több mint 200 tagból álló, országos lefedettségű szervizpartner hálózat állomásain. Azok az ügyfelek, akik profi körülmények között szeretnék tárolni a szezonális abroncsot, igényelhetik a kényelmes és kedvező árú gumihotel szolgáltatást. Az érintésmentes rendszernek köszönhetően az összes költség online kifizethető.

Az online vásárlástól a gumicseréig: így működik az érintésmentes folyamat

A következőkben röviden bemutatjuk, hogyan forradalmasította a korábban szinte kizárólag offline intézhető szolgáltatásokat az AKH digitális megoldásaival.

1. lépés: Termék és/vagy szolgáltatás kiválasztása

Az első lépés a megvásárolni kívánt gumiabroncs és felni kiválasztása az oldalon. Ehhez segítséget jelentenek a blog szekcióban elérhető edukatív tartalmak és az intuitív módon használható kereső modul. Nem csupán műszaki, de akár autótípus alapján is kereshetők az elérhető termékek. Ekkor a vásárló eldöntheti, hogy milyen módon szeretné átvenni a terméket.

2. lépés: Időpontfoglalás és fizetés

Amennyiben a gumicserét (vagy egyéb szerviz szolgáltatást) is igényel, az időpont és helyszín kiválasztható a weboldalon. Több mint 200 professzionális autó- és gumiszerviz érhető el. A partnerszervizek az ország minden megyéjében megtalálhatók, nem csupán a fővárosban.

3. lépés: Gumicsere és egyéb szerviz szolgáltatás (opcionális)

Az innovatív fejlesztés egyik legfontosabb része az autós termékek és kapcsolódó szolgáltatások összekötése a digitális felületen. Ez jelentős kényelmet jelent a fogyasztóknak, hiszen egy helyen szerezhetik be gyorsan és kényelmesen az abroncsokat és foglalhatnak időpontot a gumicseréhez.

4. lépés: Gumihotel szolgáltatás (opcionális)

A szakszerűtlen tárolás következtében a gumiabroncsok deformálódhatnak, megsérülhetnek és használhatatlanná válhatnak. Azonban sokaknak nem áll rendelkezésre elegendő hely az abroncsok megfelelő raktározásához. Ilyen esetekben jó döntés lehet a gumihotel szolgáltatás, amely a következő lépésekből áll:

Gumik leadása bármely AKH szervizben Állapotfelmérés Abroncsok szakszerű tárolása Gumik online visszaigénylése gyorsan és egyszerűen Gumik visszaszerelése az ország bármely pontján AKH szerviz pontokon

