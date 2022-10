Átalakulóban az autóipar

Az elmúlt néhány év során, és különösen az utóbbi hónapokban az autóipar drámai átalakuláson ment keresztül.

A fenntarthatósági kérdések, a termékbiztonság, az elektromobilitásra való átállás, a chiphiány és az ellátási láncok zavarai minden eddiginél jobban befolyásolták az iparágat. Mindez az automatizálás felé tereli a vállalatokat.

“A legtöbb autóipari gyártó automatizálási technológiák telepítése révén kíván szembe nézni a kihívásokkal, mind a termelés, mind a logisztika területén”

– véli Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots kelet- és közép-európai régiójának értékesítési igazgatója.

Az autóipar a leginkább robotizált iparág, amely sokáig tartotta vezető szerepét a robottelepítések számában. 2020 volt az első olyan év, amikor az elektronikai ipar megelőzte az autóipart a robottelepítések számában a Nemzetközi Robotikai Szövetség (International Federation of Robotics) éves elemzése (Word Robotics 2021 report) szerint, ám még így is 80 ezer robotot telepítettek csak 2020-ban az autóiparban. Míg 2020-ban 10 ezer munkavállalóra 957 robot jutott az autóiparban (Nyugat-Európában a legtöbb, 1215 darab), addig az összes többi iparágban ez az arányszám 82 darab volt. Mindez jól mutatja az iparág automatizáltságát, és igaz a kollaboratív robotok alkalmazására is, hiszen míg az IFR jelentése szerint az iparirobot-értékesítések száma 0,5 százalékkal nőtt 2020-ban, az újonnan telepített kobotok száma 6 százalékkal növekedett.

Mobil robotok a logisztikában

A kobotokat és mobil robotokat egyre szélesebb körben, egyre több munkafolyamat kiváltására tudják alkalmazni a vállalatok.

“Sokan úgy látják az OEM-ek (Original Equipment Manufacturer), valamint a Tier 1, 2 és 3 típusú beszállítók körében, hogy az autonóm mobil robototok (AMR) vonzó lehetőségeket kínálnak a belső logisztika és az anyagmozgatás automatizálására folyamatok és a termelési helyszínek széles körét érintően”

– mondta Jesper Sonne Thimsen.

Nem csoda, hiszen az intralogisztikát érintő változások mindegyikében segítséget nyújthat a robotika. Az ellátási láncban történő zavarok a belső szállítmányozás fejlesztését igénylik, mint ahogyan a munkaerőproblémák kezelésére is jó válasz az automatizálás. Az AMR-ek mindezt biztonságosan, üzembalesetek nélkül és intuitívan, a rugalmasság megtartása mellett képesek kiszolgálni. Az autonóm mobil robotok számos munkafolyamatot képesek támogatni: mozgathatnak anyagokat, alkatrészeket vagy munkadarabokat a gyártósorok, cellák vagy részlegek között. Az igényektől függően folyamatosan közlekedhetnek egy adott útvonalon, vagy hívásra felvehetik és leszállíthatják az árut – mindezt teljesen automatikusan.

A Tier 1-es beszállító francia Faurecia munkatársai korábban napi 8 órát töltöttek azzal, hogy a termékeket a hegesztőműhelyből a festőműhelybe, majd az összeszerelő-állomásra szállítsák. Az alkalmazottak, akik ezt a manuális szállítást végezték átlagosan 8-10 kilométernyi távolságot tettek meg egy műszak alatt.

A Faurecia egy saját top modult fejlesztett ki, amely lehetővé teszi az anyagok automata fel- és lepakolását. A MiR szolgáltatja a flexibilis robotplatformot, amelyre könnyedén rögzíteni lehet a top modult, így növelve a Faurecia folyamatainak hozzáadott értékét. Ezen felül a Faurecia a MiR500 robotokat ERP rendszerébe is integrálta, így az AMR-ek automatikusan fogadják a megrendeléseket. Mindez azt jelenti, hogy a Faureciának sikerült automatizálni az alkatrészek belső szállítását.

Itthon még mindig az autóipar vezet

Hasonlóan a francia beszállítóhoz, az esztergomi Tier 2-es beszállító TE Connectivity, amely a Volkswagen és a Mercedes számára gyárt napi tízmilliós nagyságú készterméket, egy hat AMR-ből álló MiR 200-as robotflottával támogatja belső logisztikai folyamatait. A MiR Fleet flottakezelő szoftver segítségével egyszerűen és hatékonyan irányítják a robotokat, amelyek használatát elsősorban munkaerőproblémák miatt vezették be. A gépek ügyesen reagálnak a gyorsan változó munkakörnyezetre, az emberekkel együtt, biztonságosan dolgoznak több műszakban, illetve mivel könnyen bővíthető a flotta, bármikor kiegészíthető egy újabb AMR-rel.

“A rendszer kezdetben egyszerű intralogisztikai fejlesztésnek indult, de idővel egyre szélesebb körű kísérleti programmá alakult”

– mondta Schvamberger Gábor, a TE Connectivity logisztikai elemzője. Arról is beszámolt, hogy olyan technológia megoldást fejlesztenek a MiR-rel közösen, amely a globális cégcsoport más helyszínein is alkalmas a belső szállítmányozási folyamatok optimalizálására.

Az IFR által gyűjtött adatok szerint egyébként Magyarországon tavaly 1116 robotot installáltak, ez 21 százalékos növekedés 2019-hez képest, és ezzel Magyarország a 27. legnagyobb piac a robottelepítések tekintetében a világon. Magyarországon az összes robottelepítés 55 százaléka az autóiparban volt 2020-ban, és a kollaboratív és mobil robotokat is elsősorban ez a szegmens alkalmazza. A 2021-es adatokat idén ősszel összegezte a szövetség.

