Teljes termékkategóriából vonja ki a PET palackot a XIXO

Február 1-től a XIXO szénsavas italait kizárólag 100%-ban és végtelenszer újrahasznosítható aludobozba csomagolja a HELL ENERGY Magyarország Kft., ami egyúttal azt jelenti, hogy a gyártó ebben a termékcsoportban teljesen megszünteti a PET palackos kiszerelést.

A vállalat ezen lépése környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is példamutató: ma hazánkban a szénsavas üdítők nagy része műanyag palackban kerül a boltok polcaira, és a csomagolás legnagyobb része szemétként végzi, ami köztudottan egyike a Földünket leginkább szennyező és veszélyeztető tevékenységnek.

A XIXO gyártója, a HELL ENERGY Magyarország Kft. egyike azon magyarországi vállalatoknak, ahol a fenntarthatóság nemcsak elméleti szinten része a vállalati filozófiának, hanem egyben stratégia épül rá és az valódi tettekben mutatkozik meg. A HELL csoport éppen ezért immáron garantáltan legalább 75% újrahasznosított alumíniumból készült italdobozokba tölti a termékeit, ahogy tavalyi bejelentésükben előrevetítették. Az alumínium beszállítóval 2020. július 21-én megkötött szerződés értelmében a HELL csoport a világon az első italgyártó, aki garantáltan a legmagasabb újrahasznosított tartalommal bíró alumíniumot használja csomagolóanyagként február 1-től valamennyi italdoboza esetében. A fogyasztók ma már joggal várhatják el a legnagyobb piaci szereplőktől, hogy felelősségtudatos döntéseikkel óvják a bolygót, és példát mutassanak más vállalatok számára is. A prémium minőségű Hydro CIRCAL75 alkalmazása fenntarthatósági szempontból az egész iparág számára mérföldkő, és egyben jó alternatív megoldás az elfogadhatatlan mértékűre duzzadt műanyagszennyezés megállításához.

A cégcsoport hosszú távú fenntarthatósági fejlődési programjának köszönhetően folyamatosan növelte portfóliójában az aludobozos termékek arányát, így tavaly már termékeinek 95%-a alumínium dobozban került forgalomba. A cég azt is vállalta, hogy 2025-ig 1%-ra csökkenti a PET palackok használatát, aki ígéretet betartva, újabb lépésként a műanyag palackos szénsavas italok gyártását leállította.

„A globális szinten is a legnagyobb termékcsoportnál, a szénsavas üdítőitalok kategóriájában szüntetjük meg mai naptól a PET palackok használatát, hiszen mi valóban betartjuk ígéreteinket! Vállaltuk, hogy a PET palackos kiszerelések arányát 5 százalékról 1 százalék alá csökkentjük, és most újabb lépést tettünk ezen célunk elérésében. A környezetvédelmi hatások mellett az sem elhanyagolható, hogy a 250ml-es aludoboz egy pohárnyi mennyiségnek felel meg, ez éppen annyi, amennyit egy alkalommal el tudunk fogyasztani, így a PET palackokkal szemben ez a kiszerelés nem sarkall túlfogyasztásra sem.”

– jelentette ki Vecsei Márton, a XIXO márkavezetője.

A PET-tel szemben az alumínium italdobozok – megfelelő gyűjtés és kezelés mellett – végtelenszer és teljes mértékben, minőségvesztés nélkül újrahasznosíthatók. Hulladékanyagként is a legértékesebbek az összes csomagolás közül, így visszagyűjtésük és újrahasznosításuk is a legkönnyebben, legnagyobb arányban megoldott. A valaha kibocsátott alumínium mintegy 75 százaléka jelenleg is forgalomban van, a hatékony körforgásnak köszönhetően 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív hulladék tárolóba dobta, ismételten alumíniumdoboz készülhet belőle. Ezzel szemben a műanyag hulladék legnagyobb része több száz évig veszélyezteti az élővilágot. Az Ellen MacArthur Alapítvány kutatásai alapján az évente előállított 78 millió tonna műanyag csomagolás mindössze 2%-a kerül egy „zárt körben” újrahasznosításra.

„A XIXO töretlenül dolgozik a fenntarthatósági programjának megvalósításában, amely nem képzelhető el fogyasztóink közreműködése nélkül. A 2020-as esztendőben szervezett újrahasznosításra ösztönző promóció keretében, vásárlóink segítségével nagyságrendileg négyszázezer aludobozt gyűjtöttünk vissza.”

– tette hozzá végezetül Vecsei Márton, a XIXO márka vezetője.