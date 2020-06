Különleges helyszíneken hívja fel az Extreme E a figyelmet a klímaváltozásra

2019 elején a Formula E atyja, Alejandro Agag bejelentette egy teljesen elektromos tereprali verseny életre hívását, amely az Extreme E nevet kapta. A 2021-ben induló bajnokságban kizárólag villany SUV-k állnak rajthoz a Föld legzordabb vidékein.

A megmérettetésről készülő ismeretterjesztő filmekben hívják majd fel a figyelmet a klímaváltozásra, valamint arra, hogy az elektromos meghajtás a legkülönlegesebb helyzetekben is működik. Emellett minden helyszínen egy-egy kiemelt projekthez csatlakozva szeretnék a versenysorozattal bolygónk megóvását és a fenntarthatóságot támogatni. Az Extreme E szériában a Continental kifejezetten erre a célra fejlesztett, nagyteljesítményű gumiabroncsai extrém körülmények között bizonyíthatják tudásukat.

De hova fog elvinni minket az Extreme E kaland, és milyen kihívásokkal teli körülményekkel kell majd szembenéznie a versenyzőknek?

Szenegál – Lac Rose

A szenegáli Dakar ad otthont az első szezon part menti szakaszának 2021 márciusában. A hihetetlen, rózsaszínű Retba tó igazán lenyűgöző környezetet fog biztosítani a versenynek. Lac Rose (azaz rózsaszínű tó) Szenegál Cap Vert félszigetétől északra, a fővárostól, Dakartól, körülbelül 30 km-re helyezkedik el Északnyugat-Afrikában. Szenegál szinte semmivel sem járul hozzá a globális szén-dioxid-kibocsátáshoz, mégis itt csapódik le a klímaváltozás számos káros következménye.

Az Extreme E Óceán-örökség programja a védett tengeri területeket fogja támogatni, mely keretében korlátozásra kerülnek az emberi tevékenységek az egyedi tengeri élővilág védelme, valamint a víz alatti biodiverzitás megőrzése érdekében. Az Extreme E által védett óceán területének mérete minden évben megegyezik az adott év versenyhelyszínének területével. Emellett Dakar tengerpartjain műanyaggyűjtő programokat is indítanak.

Szaúd-Arábia – Sharaan, Al-Ula

Szaúd-Arábiában rendezik meg az első szezon sivatagi szakaszát 2021 májusában. Al-Ula Szaúd-Arábia északnyugati részének egyik városa. A város 110 km-re délnyugatra fekszik Taimától és 300 km-re Medinától.

Az Extreme E Sivatag-örökség programja a Nagy Zöld Fal kezdeményezést fogja támogatni, amit egy évtizede indítottak el. A projekt jelenleg a tervek 15%-os megvalósításánál tart, és soha nem látott mértékben tölti meg újra élettel Afrika elhagyatott területeit, mely során élelmiszerbiztonságot és munkahelyeket teremt, valamint okot ad a helyben maradásra azon milliók számára, akik a projekt közelében élnek. A Nagy Zöld Fal küldetése az, hogy milliónyi ember életét változtassa meg egy fákból és termékeny területekből álló, a Száhil-öv és a Szahara határán húzódó övezet létrehozásával.

Grönland – Kangerlussuaq

A grönlandi Kangerlussuaq jövő év júliusában fog otthont adni az Extreme E egyik versenyének. Kangerlussuaq Grönland légiszállítmány-központja, a Russell gleccser 25 km-re helyezkedik el tőle. A gleccser aktív, minden évben 25 métert nő. Összességében azonban elmondható, hogy a világon található gleccserek drámai módon húzódnak vissza, ezzel is demonstrálva az éghajlatváltozás bolygónkra mért látható hatásait. Az Extreme E Sarkvidék-örökség programja a sisimiuti északi-sarki Technológiai Központtal fog együttműködésre lépni, mely során új vízierőművek fejlesztését fogják segíteni öt településen, valamint megújuló energiás beruházásokat fognak indítani kis, elszigetelt közösségek számára napelemek és korszerű szélturbinák kombinációjával.

Brazília – Santarém

A brazíliai Santarém lesz az első szezon amazóniai szakaszának házigazdája 2021 októberében. Az Extreme E Amazónia-örökség programjában különböző projekteket fognak koordinálni, melyek célja Amazónia és közösségeinek megóvása. A térségben működő természetvédelmi szervezetekkel fognak együtt dolgozni, hogy megvédjék Amazónia egy jelentős területét. A tervek szerint minden évben a versenypálya méretével megegyező területet fognak beültetni.

Namíbia – Walvis Bay

A namíbiai Walvis Bay ad otthont az első évad utolsó versenyének jövő év novemberében. Walvis Bay, ami azt jelenti, hogy „Bálna-öböl”, egy Namíbiai város, a nevét adó Walvis-öböl mellett helyezkedik el. Walvis Bay nagy öblének és homokdűnéinek köszönhetően Namíbia egyik jelentős turisztikai központjának számít.

A támogatott Walvis Bay Local Agenda 21 projekt (WB LA21) egy hároméves program, amely Walvis Bay fejlesztésével és környezetének védelmével foglalkozik. Célja, hogy jól működő egyensúlyt hozzon létre Walvis Bay természetes és emberi környezetének kezelése és megóvása, valamint a kikötőváros gazdasági és társadalmi célú fejlesztései között.

Extrém versenyhez extrém abroncsok kellenek

Az Extreme E a világ eddigi legextrémebb autóverseny-sorozata, így az egyedi és kihívásokkal teli körülmények között zajló új versenynek egy új típusú gumiabroncsra is szüksége van. Mint az Extreme E alapító partnere, a Continental is hozzájárul ahhoz, hogy minden versenyző a lehető legjobb felszerelés segítségével nézzen szembe a leküzdendő akadályokkal. A Continental alaposan megvizsgálta a versenysorozat kívánalmait és egy ultramagas teljesítményű abroncsot hozott létre, ami kifejezetten a résztvevő csapatok szükségleteire kínál megoldást. A teljesítményre optimalizált abroncsok nem csak az extrém körülményeknek felelnek meg, hanem a tisztán elektromos SUV-kkel való versenyzés egyedi elvárásainak is eleget tesznek.

Perzselő hőség, dermesztő hideg, sár, homok vagy jég – tekintet nélkül arra, hogy mennyire extrémek a körülmények, a versenyzőknek és járműveiknek olyan megbízható gumiabroncsra van szükségük, amely tapadást, kapaszkodást, és kiváló teljesítményt nyújt a verseny minden szakaszán. A Continental CrossContact LX, amin az Extreme E számára újonnan kifejlesztett abroncs alapul, egy kiegyensúlyozott négy évszakos túraabroncs, speciálisan kialakított futófelülettel a megnövekedett tapadásért és stabilitásért szinte minden felületen. Erősségeit annak érdekében fejlesztették tovább, hogy egy teljesen új gumiabroncsot hozzanak létre, ami kimondottan az Extreme E kívánalmainak felel meg. A CrossContact segíteni fog a versenyzőknek abban, hogy biztonságosan lépjék át a világ legextrémebb versenysorozatának célvonalát.