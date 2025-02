Az első lépés a kvantumbiztos jövő felé a Samsung Knox segítségével

A Samsung a Galaxy S25 szériával kezdődően egy új, csúcstechnológiás mobilbiztonsági megoldáson dolgozik.

A posztkvantum- (vagy másképp kvantum utáni) kriptográfiaként ismert technológia fejlett algoritmusokat alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a kvantum-számítástechnika hagyományos titkosítási módszerekre gyakorolt potenciális kockázatai ellen. A digitális biztonság jövőjére összpontosítva a Samsung már most védelmi intézkedéseket hozott, hogy felkészüljön a kvantumszámítógépek kódfeltörő képességeiből eredő fenyegetésekre.

A kvantum-számítástechnika a modern technológia egyik legforradalmibb területét képviseli, páratlan problémamegoldó képességeket kínálva. A kvantumszámítógépek erejét kihasználva a bonyolult kihívások lényegesen gyorsabban megoldhatók, mint a hagyományos számítástechnikai módszerekkel, ezzel áttörést hozhatnak számos iparágban, az egészségügytől kezdve a logisztikáig. Például a különböző kvantumalgoritmusok egyszerűsíthetik az ellátási láncokat vagy javíthatják a közlekedési rendszerek pontosságát.

Ez a hatalmas számítási teljesítmény azonban kockázatokkal is jár: a kvantumalgoritmusok képesek lehetnek egyes, napjainkban használt titkosítási módszerek feltörésére, így ezen sebezhetőség kezelése kulcsfontosságú a jövőbeli adatvédelem biztosításához.

Bár a kvantum-számítástechnika várhatóan nem éri el azonnal a teljes körű alkalmazhatóságot, ugyanakkor a fenyegetésekkel szembeni védelem érdekében a korai lépések, fejlesztések elengedhetetlenek. A hackerek jelenleg adatokat gyűjthetnek anélkül, hogy azokat rögtön feltörnék, arra számítva, hogy a jövőben a kvantum-számítástechnika segítségével könnyedén dekódolhatják és felhasználhatják.

A jövőbeli védelem alapköveinek lefektetése

A Samsung a kvantum utáni kriptográfia (posztkvantum-kriptográfia, PQC) technológián dolgozik, hogy biztosíthassa a titkosított adatok védelmét a kvantum-számítástechnika világban is. A fejlesztések során követi az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (National Institute of Standards and Technology – NIST) által kvantumszámítógépek elleni támadások elleni védekezéshez ajánlott szabványokat. Például az ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism) algoritmus a matematikai rácselmélet alapján alkalmaz olyan bonyolult, többdimenziós struktúrákat, amelyek rendkívül megnehezítik a titkosítási kulcsok feltörését, még kvantumszámítógépek számára is. Az algoritmus ideális a csatlakoztatott eszközök közötti biztonságos kommunikációhoz, miközben erős védelmet nyújt, optimalizálja a teljesítményt és minimalizálja az adatátvitelt.

A NIST PQC szabványai az elektronikus információk széles körét védelmezik, a bizalmas e-mailektől kezdve az e-kereskedelmi tranzakciókig. A Samsung számára ezek a szabványok lehetőséget biztosíthatnak a felhőalapú adatok jövőbeli védelmére a kvantumfenyegetésekkel szemben is.

A Samsung stratégiai megközelítése

A Samsung elkötelezett a felhasználói adatok védelme iránt, ezért az olyan technológiák fejlődésével, mint a kvantum-számítástechnika, a vállalat bevezeti a Posztkvantum Megerősített Adatvédelem (Enhanced Data Protection – EDP) funkciót az élvonalbeli, csatlakoztatott eszközök ökoszisztémájának védelmét biztosító Samsung Knox Matrix rendszerébe.

A Megerősített adatvédelem funkció jelenleg a felhasználók adatainak végpontok közötti titkosítását biztosítja, amikor személyes információk biztonsági mentésére, visszaállítására vagy szinkronizálására kerül sor a Samsung Cloud segítségével.

A PQC technológia integrálásával a Knox Matrix rendszerbe egy újabb védelmi réteg került, ezzel új szabványt teremtve a felhőalapú mobil-adatbiztonság terén. A Knox Matrix eszközök közötti kompatibilitása biztosíthatja a zökkenőmentes kvantumbiztos védelmet a Samsung Cloud biztonsági mentéseihez és a szinkronizált adatokhoz, amelyek okostelefonokon, TV-ken és digitális készülékeken is elérhetőek.

Ez a funkció a Galaxy S25 sorozat készülékein – mint az One UI 7 operációs rendszert futtató első eszközökön – elérhető először, amely a Galaxy felhasználók számára fokozott védelmet biztosíthat a kvantum-számítástechnikai fenyegetésekkel szemben.

Biztonságos jövő élvonalában a Samsung

A folyamatosan változó digitális környezetben a jövőbeli fenyegetésekre való felkészülés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerű. Ahogy a kvantum-számítástechnika általi fenyegetések egyre közelednek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az adatvédelem jövőbeli biztosítása kulcsfontosságú.

A Galaxy S25 sorozat készülékei a vállalatelső olyan eszközei, amelyek támogatják a posztkvantum-kriptográfiát alkalmazó felhőalapú adatvédelmet, ezzel új mércét állítva az adatvédelem terén a közelgő kvantum-számítástechnikai korszakban. A Samsung elkötelezett a mobilbiztonság fejlesztése mellett, és olyan jövő építésére törekszik, ahol a felhasználók gondtalanul élvezhetik a csatlakoztatott világ adta lehetőségeket.

