Veszélyek a neten: hogyan készítsük fel a gyerekeket?

A szeptemberi iskolakezdésnél a gyerekek nemcsak barátokkal, hanem számos új veszélyforrással is találkoznak. Harmadikosok ezreinek órarendjében jelenik meg a digitális kultúra, azaz hivatalosan is belépnek az online világba. Arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk és hogyan segíthetünk elkerülni őket, Fülöp Hajnalka, a Kütyüjogsi tanácsadója és trénere osztotta meg tapasztalatait.

Sokaknak a digitális kultúra tanórák lesznek az első tudatos pillanatok az interneten, így például nem magától értetődő az első jelszó kiválasztása, ami alapjaiban határozhatja meg a gyerekek hozzáállását a netes biztonsághoz. A szakértő szerint ez sarkalatos pont, hiszen a szülők sem okvetlen rendelkeznek megfelelő ismeretekkel és védelemmel.

A digitális tréner szerint, ha van rá lehetőség, mindenképpen érdemes élni vele, akárcsak a praktikus jelszógenerátorokkal, amelyek helyettünk adnak ki kitalálhatatlan változatokat.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérése is ezt támasztja alá: legutóbbi reprezentatív kutatásuk szerint három év alatt megduplázódott a 7-8 éves korosztályban mobiltelefonnal rendelkezők száma. Felméréseik alapján az online közeget a gyerekével együtt felfedező és erről érdemben kommunikáló szülő jelent leginkább védelmet.

Fülöp Hajnalka úgy véli, sokan saját magukat felejtik ki az egyenletből:

Megkérdeztük az utca emberét, hogyan viszonyulnak az online biztonsághoz, a jelszavakhoz, a digitális öntudatossághoz. A helyzet biztató: a jelszavak használatában és létrehozásában látható a növekvő tudatosság és óvatosság. Van kitől tanulni és példát venni a gyerekeknek – már csak át kell adni ezt a tudást.

Videó a Médiaunió YouTube-csatornáján:

2017-ben a közösségi médiaprofillal rendelkezők 66 százaléka osztott meg magáról fényképet, 2020-ra ez az arány 58 százalékra csökkent. Az NMHH felmérése szerint a szociális hálókon jelen lévő tízévesek száma viszont három év alatt a háromszorosára nőtt.

A tanároknak eddig sem volt könnyű feladat a tudatosság kiépítése, de az idei, 2024/25-ös tanévtől új kihívásként jelenik meg az okostelefonok iskolai tiltása.

Jó hír, hogy a tendencia javuló: az internetet egyre korábban kezdik használni a gyerekek, az adataikkal azonban már óvatosabban bánnak.

Az oktató szerint az interneteléréssel rendelkező kütyük önálló kezelésével legalább tizenkét éves korig érdemes várni, addig a közös felfedezést, a kontroll alatti digitális eszközhasználatot javasolja. Tippje szerint az ingyenes és magyar nyelvű szülői felügyeleti eszközök közül a Google Family alkalmazást is érdemes kipróbálni, ám fontos, hogy ez a gyerek aktív bevonásával történjen:

„Beszéljük meg velük, mit miért állítunk be, mikor és hogyan fogjuk módosítani. Egyre több hasznos oldal érhető el, ami a szülőt és a pedagógust támogatja a bevezetés folyamatában.”

A tudatos online léthez szervesen kapcsolódik a zsebpénz megfelelő kezelése, aminek alapjait már az általános iskolásoknak is érdemes elsajátítani.

„Pénzügyi tranzakciókhoz a bankunk saját applikációját használjuk, azt is körültekintően, ne a nyilvános wifin keresztül. A Magyar Bankszövetség és partnerei által létrehozott Kiberpajzs oldalon számos hasznos praktikát találunk, amit felnőttként is érdemes elsajátítani, hogy továbbadhassuk a kisebbeknek. Kevesen tudják, hogy a tankönyvek ingyenesen elérhetők online, s ezek között a digitális kultúráé is fellapozható.”