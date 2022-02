Az internetes időpontfoglalás idővel ki fogja váltani a telefonos bejelentkezést

Az emberek többsége telefonon foglal időpontot magánegészségügyi rendelésre, de az utóbbi időben a különböző online időpontfoglalási lehetőségek is egyre népszerűbbek a páciensek körében. Ugyanakkor a több szolgáltatót is magába foglaló orvosválasztó és időpontfoglaló rendszerek még kevésbé ismertek – derült ki a Dokio és a GKI Digital aktív internetező magyar lakosság körében végzett reprezentatív felméréséből.

A Dokio online orvosválasztó és időpontfoglaló platform és a GKI Digital közös kutatásában mintegy 4000 embert kérdeztek meg többek között arról, hogy milyen módon foglalnak időpontot orvosi vizsgálatokra vagy ellátásokra, és mi a véleményük, illetve tapasztalatuk az egyes betegfelvételi módokról. A felmérés szerint egyelőre továbbra is a telefonos időpontkérés a legnépszerűbb: a válaszadók 77 százaléka szokott közvetlenül telefonon időpontot foglalni a választott klinikánál vagy szakorvosnál. Egyre többen vannak azonban azok is, akik online intézik az időpontfoglalást. A válaszadók negyede a klinikák saját oldalain található időpontfoglaló rendszereket használja, egy kisebb részük emailben kér időpontot, de egyre népszerűbbek a független, több orvost, illetve klinikát kínáló online platformok is, ha időpontfoglalásról van szó. Az olyan platformok, mint a Dokio, egyik legnagyobb előnye, hogy akut panasz esetén a páciensek ezeken a felületeken gyorsan és könnyen megtalálhatják a legkorábbi időpontot a szükséges szakorvosi ellátásra, nem kell több szakintézményt felkeresni telefonon. Diagnosztikai vizsgálatok, például MR, CT vagy ultrahang esetén a vizsgálatot végző specialista személye kevésbé mérvadó, ugyanakkor a vizsgálatok minél korábbi elvégzése, a betegség korai diagnosztizáció jelentősen jelentős mértékben javítja a gyógyulási esélyeit a betegnek. A több orvost, klinikát kínáló online platformokon megtalálhatjuk a legközelebbi időpontot, akár már aznapra vagy másnapra is foglalhatunk, nem kell heteket vagy hónapokat várni a vizsgálatra.

Az online időpontkérést a többség praktikusnak, gyorsnak, kényelmesnek véli. A válaszadók jelentős része (39 százalék) szerint az online foglalás előnye, hogy a telefonos szolgáltatással szemben munkaidőn kívül és hétvégén is használhatják a betegek. Figyelemre méltó, hogy az online platformokkal kapcsolatos korábban gyakrabban felmerülő kritikát – miszerint túlságosan személytelenek – kevesebb, mint a válaszadók tizede jelölte meg a felmérésen. Ezzel szemben a megkérdezettek 12 százaléka kifejezetten előnynek nevezte, hogy az online foglalás diszkrét, mivel itt nem kell telefonon beszélniük senkivel.

„A kutatás eredményei és ügyfeleink visszajelzései azt mutatják, hogy az online időpontfoglaló rendszerek valós alternatívái a hagyományos, telefonon történő időpontfoglalásnak ”

– mondta Radnóczi Gergely, a Dokio online egészségplatform társalapítója. A Dokióhoz hasonló platformokon nem egy-egy egészségügyi szolgáltató kínálatát találjuk, hanem egyszerre több klinika orvosai közül válogathatunk, és rögtön le is foglalhatjuk a megfelelő időpontot. Az ilyen típusú platformokat egyelőre viszonylag kevesen veszik igénybe. Radnóczi Gergely szerint ennek oka egyrészt az, hogy még kevesen hallottak a lehetőségről.

„A felmérésen résztvevők válaszai alapján kiderült, hogy az online, független orvoskereső rendszereket még mindig kevesen ismerik. Ugyanakkor a kutatás eredményeiből látszik, hogy az ilyen szolgáltatásokra van igény, hiszen a betegek számára fontos, hogy a lehető leghamarabb, vagy a lakóhelyéhez legközelebb eső orvoshoz tudjon eljutni. Ebben segítenek a független egészségplatformok, hiszen itt szakterület, földrajzi hely, illetve intézmény alapján is lehetősége van a páciensnek szakorvos és egészségügyi szolgáltatások keresésére”

– mondta.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan és mi alapján választanak orvost, a válaszadók mintegy fele arra utalt, hogy eleve egy bizonyos szakemberhez szeretnének eljutni. A páciensek, ha orvosi vizsgálatot terveznek és időpontot foglalnak akkor legtöbbször olyan orvos rendelését választják, akinél már korábban is jártak (33 százalék) vagy ismerős, barát, családtag ajánlása alapján választanak orvost (29 százalék). Emellett viszont a lokáció is nagyon fontos szempont a páciensek számára, 42 százalékuk válaszolta azt, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb eső, vagy onnan legkönnyebben elérhető rendelést próbálják megkeresni.

Radnóczi Gergely hozzátette: a független egészségplatformok amellett, hogy egy sima internetes keresésnél kényelmesebbek (a felmérések alapján ma többen keresnek így orvost, mint célirányos platformokon keresztül), még további szolgáltatásokkal is segítik az orvosválasztást.