Még nem tudjuk, mi az a web3, de reklámplatform már van hozzá

Jutalmazós reklámfelületként reinkarnálódik a 2020-ban becsődölt MoviePass, amely eredetileg előfizetéses rendszerben kínált mozijegyeket.

Pontos definíciója még nincs, sőt sokan még nem is hallottak róla, mégis egyre többen meg vannak győződve arról, hogy a web3 lesz az internet jövője. És ennek megfelelően mindenki gőzerővel fejleszti web3-as megoldásait. Legutóbb egy már több mint tíz éve létező szolgáltatást fazoníroztak nagyon webhármassá.

A 2011-ben alapított, majd egy csőd után 2021-ben újraindított MoviePass jutalmazással serkenti a felhasználókat reklámnézésre: a reklámok nézésével mozijegyre váltható krediteket lehet szerezni. És hogy ne lehessen kicselezni, azaz pl a háttérben futtatni botokat, melyek imitálják a felhasználói aktivitást, arcfelismerő és szemkövető technológiával még azt is ellenőrzik, hogy ki és mikor nézi az adott reklámot.

Inkább marketinges hívószó a web3, mint tartalom

A MoviePass 2011-ben indult mozijegy-értékesítő platformként. 2016-ban előfizetéses szolgáltatássá alakították: az előfizető bizonyos átalánydíjért nézhetett meg havonta-hetente meghatározott számú filmet a rendszerhez csatlakozó mozikban. Bár a cég sokféle modellel próbálkozott (például prémium előfizetéssel, amivel 3D-s és IMAX filmeket is lehetett nézni), rendszere üzletileg nem működött, így 2020-ban csődöt jelentett.

A szolgáltatás egyik alapítója, Stacy Spikes (a fenti képen), aki 2018-tól, amikor a MoviePasst a Helios és a Matheson Analytics felvásárolta, nem dolgozott a cégnél, azonban nem hagyta annyiban. Újra nekirugaszkodott, ígért fűt-fát szabályzóknak és befektetőknek, így tavaly ősszel visszakapta a céget, valamint aktiválhatta a domaint is. Így jött létre a MoviePass 2.0, amit február 10-én be is mutattak a nagyközönségnek.

Spikes az új MoviePasst a legújabb divatszavakkal akarja eladni. A Vice beszámolója szerint a bemutatón röpködtek a webhármak, walletek, “play to earn” modellek… A lap finoman be is sorolja az alapító-cégvezetőt a Steve Jobsot (és hogy egy kevésbé pozitív példát is hozzanak: az utóbbi évek legnagyobb startupos átverését jegyző Elizabeth Holmesot) majmolók népes táborába. A cégvezető ugyanis az ebben a körben alapnak számító fekete garbó – farmer – teniszcipő outfitben jelentette be az immár web3-asra fazonírozott MoviePasst. A modell nem túl eredeti, szórványosan a web2 hajnalától is próbálkoztak vele, sőt a Google még mindig ismeri ezt a formát: ha valaki vállalja, hogy rendületlenül néz reklámokat, azzal jutalompontokat gyűjt (most már virtuális valutának hívják), amiket beválthat mozijegyre.

Spikes szerint ezzel fenntarthatóvá válik a rendszere, amivel a reklámnéző is nyer. Lényegében ugyanabból a hirdetési kínálatból lát reklámokat, amiket amúgy is levetítenek neki, amikor például elmegy megnézni egy mozifilmet. Csak itt megkapja azt a lehetőséget, hogy kiválogassa a számára érdekes tematikát. Ha például nem érdekli a szárnyas betét, de az ízületvédő készítmény igen (vagy viszont), akkor választhat.

Spikes szerint az új MoviePass azért webhármas, mert minden lokálisan történik, a felhasználó telefonján. “Ez csak a te telefonodon történik, egyedülállóan neked, és a kreditek, amiket megszerzel, a te kreditjeid, melyek a virtuális pénztárcádba kerülnek… Tehát ez a saját pénzed” – idézte a cégvezetőt a Vice.

Teljes figyelmet követel

De az igazán érdekes innen jön, tudniillik hogy mivel jár, ha valaki csatlakozik az új MoviePasshoz. A rendszer a telefon kameráit használja annak ellenőrizésére, hogy a felhasználó valóban megnézte a reklámokat. A reklámvideó csak addig pörög, amíg a felhasználó nézi. Egyrészt arcalapú azonosítást végez, hogy valóban a rendszer tagja nézi-e a hirdetést. Másrészt a lejátszás dinamikusan követi a felhasználó figyelmét: ha elfordítja a tekintetét a reklámról, azonnal megáll a lejátszás, és csak akkor folytatódik, amikor a felhasználó szeme visszatér.

A cégvezető szerint ez alapvetően megváltoztatja a videós hirdetések hatékonyságát, melyek 70 százalékát szerinte a kutya sem nézi meg. A MoviePass viszont win-win szituációt teremt: a hirdetők üzenete eljut a közönséghez, és a felhasználó is jól jár, mert releváns hirdetéseket kap (ami így akár informatív is lehet), aminek végignézésével még (virtuális) pénzt is keres.

A rendszer továbbfejlesztésénél Spikes a közvetlen konverzióban gondolkodik. A jövőben az emberek a MoviePass alkalmazáson belül azonnal megvásárolhatják a reklámozott termékeket, amivel még több kreditet szerezhetnek az ingyenes mozizáshoz.

A MoviePass úgy is próbál bevételre szert tenni, hogy a vállalat bizonyos tulajdonrészét értékesíti a rendszerhez csatlakozó tagoknak. A befektetés nagyságának függvényében a tagokat további előnyök illetik meg.

A platform élesben nyáron indul. Érdeklődve várjuk, hányan kattannak rá a reklámokra ingyenes mozijegyért. (Akit az is érdekel, milyen egy web3-as platform bemutatója Jobs-stílusban, egy kattintásnyira végignézheti a mintegy háromnegyed órás műsort.)

Forrás: BitPort