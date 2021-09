A kezdeményezés a digitális tárcák terjedéséhez hasonlóan – amelyet a fogyasztók eleinte elsősorban online vásárlásra használtak, mára viszont közel ugyan annyian fizetnek vele fizikai üzletekben is – gyorsan általánossá válhat a világjárvány utáni valóságban. Magyarországon a vásárlások fele ugyan még mindig készpénzes, de 2020-ban több mint 800 000 kártyát regisztráltak mobiltárcába, amivel használatuk elérte a 14% -ot a felnőtt lakosság körében.

2021. augusztus 31., Budapest – Az „elektronikus tárca” kifejezést általában olyan mobilalkalmazásokra használják, amelyekben a felhasználók bankkártya hozzárendelésével különböző pénzügyi műveleteket hajthatnak végre, ill. számos tranzakció kezelhető egy helyen. Az Európai Bizottság most új digitális személyazonosító rendszert tervez létrehozni, amely lényege, hogy egy alkalmazáson belül tárolhatók lesznek a személyes dokumentumok, jogosítvány, bizonyítványok, diplomák, bankszámlák és bankkártyák.

– mondja Dawid Rozek, a Zen.com online és offline fizetésekhez használható applikációt kínáló vállalattól.

A járványhelyzet hatására 2020-ban a magyar piacon a fintech szegmens szereplői jelentősen növekedést könyvelhettek el mind a tranzakciók volumene mind pedig a tranzakciók száma tekintetében az előző évhez képest, miközben jelentősen bővíteni tudták ügyfélbázisukat is. Ez elsősorban annak a nemzetközi fogyasztói trendnek köszönhető, amelynek középpontjában kényelem és rugalmasság iránti igény állnak. A Zen.com fizetési szolgáltató „Kényelmes hódítók” című piaci elemzése szerint az új típusú fogyasztók számára a legfontosabb szempontok egy webáruházban való vásárlás során a rövid szállítási határidők, az ügyélszolgálattal való beszélgetés lehetősége, a cashback kedvezmények elérhetősége, a legmagasabb tranzakciós biztonsági szint rendelkezésre állása, valamint a különféle, kényelmes fizetési módok elérhetősége. Offline vásárlás esetén Magyarországon az érintésmentes fizetés tekinthető szabványnak – 2020-ban a kibocsátott kártyák 99% -a érintésmentes volt, és a terminálok 98% -a elfogadta az ilyen kártyákat.

Az elektronikus pénztárcák által kínált szolgáltatások követik az igényeket és egyre kevésbé korlátozódnak online használatra. Egy a világ 9 meghatározó piacán[4] készült kutatás szerint 10-ből már 4 tranzakció történik digitális tárca használatával az e-kereskedelemben, ezért az elektronikus fizetések digitális tárca formájában történő integrálása az Európai Bizottság által javasolt keretrendszerben az online és offline vásárlásra is megoldást kínál.

„A fogyasztók kényelmesen és egyszerűen szeretnének vásárolni. A digitális tárcák tökéletesen illeszkednek ebbe a trendbe, mert egyszerre több fizetési mód használatát is lehetővé teszik. A digitális tárcák működhetnek úgy is mint az Apple Pay vagy a Google Pay esetében, amelyekben a bankok és pénzügyi szolgáltatók tokenizált kártyáit tarthatjuk, de úgy is mint például a Zen.com-nál, amely egy olyan folyószámlát kínál, amely többféle megoldással feltölthető és fedezetként szolgál kártyás fizetéskor, legyen szó online vagy fizikai üzletben történő vásárlásról”