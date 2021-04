A Wienerberger különleges téglája digitális térben született

A Wienerberger a fejlesztési folyamatot és a végeredményt illetően is egyedülálló terméket vezet be a hazai piacra.

A Porotherm X-therm téglát kizárólag itthoni szakértők és kutatók segítségével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóival szorosan együttműködve alkották meg. A munka során olyan digitális modellezés és tesztelés zajlott, amely például a Forma 1-es autók fejlesztésére jellemző. Ennek eredményeként a tégla hőszigetelő képessége javult, és a hangszigetelési tulajdonságai is jelentősen növekedtek.

Új termékcsaládot, a Porotherm X-therm téglát mutatja be a napokban a Wienerberger hazai leányvállalata. Az ágazatban különlegesnek számító fejlesztési folyamat eredményeként született újdonságot a társaság a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) együttműködve alkotta meg. A munka számos tesztelési és modellezési folyamata kizárólag a digitális térben, egyedi szimulációk mentén zajlott.

„Büszkévé tesz minket, hogy egy világcég részeként, teljes mértékben a hazai fejlesztési potenciálra támaszkodva hoztunk létre egy, az ágazatban igazán különlegesnek mondható terméket. Nem csupán egy, a XXI. század igényeinek maximálisan megfelelő tégla született: a Porotherm X-therm a hőszigetelő képességének javulásával és környezettudatosabb fejlesztési folyamatának köszönhetően az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás, vagyis a fenntartható fejlődési irányába is tettünk egy komoly lépést”

– hangsúlyozta Potos János, a Wienerberger kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja.

Az innováció és a folyamatos termékfejlesztés egy ilyen hagyományosnak mondható iparágban is rendkívül fontos. Az elmúlt időszakban a hőtechnikai előírások szigorodása miatt ugyanis egyre komolyabb hőszigetelési elvárásokat támasztottak a falazat és ezáltal a beépítendő téglákat gyártó vállalatok felé is. A vállalat szakemberei ezeket is szem előtt tartva, ezúttal olyan szimulációkat szerettek volna elvégeztetni, amelyek során a téglatest belső struktúráját vizsgálják.

A kutatókkal karöltve végül egy egészen új bordaszerkezetet hoztak létre, amely hatására javult a hőszigetelő képesség, és a hangszigetelés terén is komoly előrelépést értek el. Ráadásul egy erős, strapabíró, jól gyártható, a kivitelezés során a fizikai behatásoknak fokozottabban ellenálló tégla született. A méretpontosság ugyancsak növekedett. Ez végső soron azt eredményezi, hogy az építtető „kímélheti” a pénztárcáját, hiszen az építkezés összességét tekintve, akár kevesebb falazó- és vakolóhabarcsot kell felhasználnia, amely komoly megtakarítást jelenthet.

A közös munka olyan eredményeket hozott, amely tovább erősítette a Wienerberger innováció iránti elköteleződését és a vállalat szakemberei már jelezték, hogy a fejlesztési munkákban a jövőben is szorosan szeretnének együtt dolgozni a Műegyetem kutatóival.