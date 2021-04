Pilóta-karriert építenek COVID-19 idején

A COVID-19 hatására számos pilóta növendék találta magát bizonytalan helyzetben. Mindez mégsem jelenti azt, hogy nincs jövő a szakmában, melyet jól példáznak az Airwin Aviator School tanulói is, akik a nehézségek ellenére is valóra váltják az álmaikat.

A pilótaiskola szakemberei szerint az elkövetkezendő években kizárólag azok a pályakezdők maradnak versenyben, akik a légitársaságok körében is elismert, színvonalas képzésen szereztek képesítést. Közülük kerül majd ki az a 270. 000 pilóta, akikre a légi közlekedés beindulása után nagy szüksége lesz a szektornak.

A koronavírus-világjárvány nemcsak a légitársaságokat rázta meg, hanem az utánpótlás-képzés elé is komoly akadályokat görgetett. Ez alól nem kivétel az Airwin Aviator School sem, amely még a kihívások közepette is perspektívát nyújt a diákok számára, akik legalább annyira nehéz helyzetben vannak most, mint a légi közlekedés szereplői. Vajon képesek lesznek elhelyezkedni a képzés után? A kérdés, ami szinte minden növendék fejében megfordul mostanság, miután még a legpozitívabb előrejelzések is azt mutatják, hogy a légiutas forgalom csak 2024-ben éri el a 2019-es szintet.

Bár a rendkívüli intézkedések miatt az oktatók nem találkozhatnak személyesen a diákokkal az elméleti órákon, mégis nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy ebben a nehéz helyzetben is támogassák a tanulókat céljaik elérésében. A programok a mai napig egy orientációs tanácsadással veszik kezdetét, melyek során az oktatók és a növendékek közösen felmérik az elvárásokat és kitalálják, miként érhetik el a kitűzött célokat. Mindez a „The right training, for the right purpose, from the right person” mottó szellemiségében történik: a diákok olyan mentorokat kapnak, akik egykoron szintén hasonló ambíciókkal és elképzelésekkel vágtak neki a szakmának és már keresztül mentek mindazon, ami még a kadétok előtt áll. Az Airwin Aviator School így biztosítja, hogy a diákok naprakész tudásra tegyenek szert.

„Egyetemi tanulmányaim végére érve a koronavírus idején vált aktuálissá számomra, hogy elkezdjem azt tanulni, amit igazán szeretnék. Hálás vagyok, hogy a járvány ellenére lehetőségem volt elkezdeni a képzést az Airwin-nél. Tanulóként ideálisnak tartom, hogy ebben a válságos időszakban kizárólag erre tudok koncentrálni. Remélem, hogy mire elég képzett leszek a kereskedelmi pilóta szakmára, minden visszaáll a régi kerékvágásba a légiközlekedésben. Addig pedig kihasználva a felszabadult időmet, saját magam képzésébe szeretném invesztálni az erőforrásaimat”

– mondta Barcza-Rotter Áron, az Airwin Aviator School egyik tanulója.

Az Airwin Aviator School már tavaly tavasszal gyorsan reagált a koronavírus hozta kihívásokra: a kontinensen az elsők között kapott engedélyt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségtől (EASA) arra, hogy online elméleti tréningeket vezessen be. Azóta közel 1000-en regisztráltak az Airwin képzéseire, 65 különböző országból – többek között Törökországból, Franciaországból, Olaszországból, amely jól mutatja mennyire gyorsan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez a repülés szerelmesei.

„A légi közlekedésben hosszú idő után először nem lesz pilótahiány. Ez azt jelenti, hogy a mennyiség helyett a minőség lesz fontos a munkaadók számára, hogy most fontosabb, mint valaha, hogy az érdeklődők olyan képzést válasszanak, amely nemcsak képesítést ad, hanem kiváló referenciát jelent a légitársaságoknak is. A CAE Pilot előrejelzése szerint 2021 év végéig megközelítőleg 270 000 új pilótára lesz szükség a nyugdíjazások és a lemorzsolódás miatt, ami számos lehetőséghez juttathatja a magas színvonalú képzésben részesülő tanulókat.”

– mondta Bánki Róbert, az Airwin Aviator School igazgatója.

A pilótaiskola növendékei többek között a SunExpress légifuvarozó vállalatnál helyezkedhetnek el a képzés után, amely jelen pillanatban is aktív szerepet vállal a tananyag kialakításában. A két szervezet közötti stratégiai megállapodás értelmében a felek közösen válogatják ki a tanulókat a közforgalmi pilótaképzésre, akik automatikusan állást kapnak a SunExpress-nél, miután teljesítették a követelményeket. Nemrégiben 8 diák kezdhette meg pályafutását a cégnél a képzés keretében.

Az ország újranyitásának köszönhetően több mint 20 diák kerül egy nagy lépéssel közelebb álmaik megvalósításához: az online elméleti oktatás után végre mindannyian repülőre szállhatnak, úgy ahogyan annak idején megálmodták – természetesen szigorú egészségügyi intézkedések betartása mellett.