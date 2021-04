Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) újraindította pályaorientációs programját, amelynek legfőbb célja, hogy a pályaválasztás előtt álló gyerekek számára, személyes példákon, karriereken keresztül mutassa meg a mérnöki szakmákban rejlő lehetőségeket.

Az EJMSZ Youth tagjai olyan frissen végzett, vagy pár éves, nagyvállalati munkatapasztalattal rendelkező, diplomás fiatalok, akik saját ismereteiket, élményeiket megosztva inspirálhatják a diákokat arra, hogy továbbtanuláskor a műszaki felsőoktatást válasszák.

„A mai általános-és középiskolásoknak akkor tudunk igazán segíteni a pályaválasztásban, ha valódi példákat mutatunk nekik arról, hogy mit jelent mérnöknek lenni. Az EJMSZ Youth csapata őszintén, részletekbe menően és legfőképpen a diákok nyelvén beszélve tud képet adni arról, hogy mit nyújtanak a műszaki képzések, milyen befektetett munkát, tudást követelnek tőlük a különböző mérnöki területek és az egyetem elvégzése után milyen lehetőségek nyílnak a munkába állók előtt.”

– emelte ki a program kapcsán Jakab Roland, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség alelnöke.

A szakember elmondta azt is, hogy kifejezetten olyan fiatalokat kerestek a csapatba, akik egymástól eltérő mérnöki feladatokat látnak el a Szövetség tagvállalatainál, így is szeretnék szemléltetni a mérnöki szakmák sokszínűségét, a munkakörök változatosságát, illetve a tevékenységek sokrétűségét. Ennek köszönhetően többek közt műszaki szakértő (MVM Energetika Zrt., fejlesztőmérnök (Balluff Elektronika Kft.), ügyfélkapcsolati mérnök (Grundfos Magyarország Kft.), műszaki csoportvezető (Güntner Tata Kft.), támogató mérnök (TUNGSRAM Operation Kft.), és mérnök csoportvezető (Continental Automotive Hungary Kft.) is szerepet kapott az EJMSZ Youth-ban.

A csoport tagjait – akik prezentációs, valamint a személyes kompetenciák fejlesztésére fókuszáló tréningekben részesültek a feladatukra készülve – mostantól bármely iskola, ingyenesen meghívhatja magához (online is) osztályfőnöki órára, pályaválasztási rendezvényre, vagy akár pályaorientációs beszélgetésekre annak érdekében, hogy az iskolapadban ülők közül, minél többen kapjanak átfogó betekintést, naprakész információkat a mérnöki, műszaki szakmákról.

Az EJMSZ Youth-ról, a csapat meghívási lehetőségeiről bővebb információk az EJMSZ munkatársaitól kérhetőek.