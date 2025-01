A biztonság nem luxus, hanem alapvető szükséglet

Ma van az adatvédelem nemzetközi napja, amely minden évben ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen kritikus szerepet játszik adataink védelme a digitális világban.

A modern élet ma már nagyrészt online zajlik: vásárlás, munka, tanulás vagy kapcsolattartás – ezek során rengeteg személyes adatot osztunk meg. A SlashNext kiberbiztonsági vállalat szerint 2024 második felében 703%-kal nőtt a hitelesítő adatok megszerzésére irányuló adathalász támadások száma.* Ez azért veszélyes, mert a megszerzett hitelesítő adatokkal a támadók hozzáférhetnek érzékeny információkhoz, pénzügyi adatokhoz, vagy akár a céges rendszerekhez, ami súlyos adatlopáshoz, pénzügyi veszteségekhez és biztonsági kockázatokhoz vezethet. Az ugrásszerű növekedés azt jelzi, hogy a hagyományos védekezési módszerek már nem elegendők, és proaktív biztonsági intézkedésekre van szükség.

Egyre kifinomultabb fenyegetések

Az adathalász támadások, a zsarolóvírusok, az internetes csalások és a hamis weboldalak ma már nemcsak nagyvállalatokat, hanem egyéni felhasználókat is célba vesznek. A legfrissebb trendek szerint a támadók egyre kifinomultabb technológiákat alkalmaznak, a mesterséges intelligenciát például már nemcsak védelemre, hanem támadásokra is használják. Például, mesterséges intelligencia-alapú chatbotokat hoznak létre, amelyek valódinak tűnő ügyfélszolgálati munkatársnak adják ki magukat, és így csalják ki a felhasználók jelszavait vagy banki adatait. Eközben az IoT (Internet of Things) eszközök számának növekedése és a távoli munkavégzés térnyerése újabb kockázatokat teremtett.

A digitális biztonság nem luxus, hanem alapvető szükséglet. Ahogy a fenyegetések fejlődnek, úgy kell nekünk is lépést tartanunk, hogy megvédjük adatainkat. Az internetes fenyegetésekkel szembeni védekezés ma már nem csupán technológiai kérdés, hanem az egyéni tudatosság is kulcsfontosságú. Ehhez azonban szükség van olyan eszközökre, amelyek egyszerűen és hatékonyan segítenek a biztonság megteremtésében.

Tudatosság és védelem

A Yettel számára kiemelt prioritás, hogy ügyfelei biztonságban böngészhessenek, vásárolhassanak vagy kommunikálhassanak az online térben. Éppen ezért kínál megoldást a 30 napig díjmentesen kipróbálható NetPajzs szolgáltatás, amely a hálózaton belül képes kiszűrni az adathalász oldalak, csalások és más veszélyek jelentős részét. Az elmúlt hónapban a NetPajzs több százezer felhasználójából közel 33%-át érte adathalász támadás, amelyet a szolgáltatás segítségével kivédhettek hálózaton belül. Bár az eszköz csupán egy szelete az átfogó adatvédelmi stratégiának, segíthet abban, hogy az ügyfelek magabiztosabban mozogjanak a digitális világban.

Adataink védelme érdekében használjunk erős, egyedi jelszavakat, kombinálva többfaktoros hitelesítéssel, például SMS-kódokkal vagy biometrikus azonosítással. Frissítsük rendszeresen a szoftvereinket, hogy mindig a legújabb biztonsági javítások védjenek minket. Minimalizáljuk az adatgyűjtést, érzékeny adatainkhoz alkalmazzunk titkosítást. Felhőszolgáltatók kiválasztásakor válasszunk megbízható partnert, és alaposan olvassuk el a szolgáltatási feltételeket. Az adatvédelem néhány egyszerű lépéssel jelentősen javítható!

