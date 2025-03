Újabb bankok jelentettek be díjemelést az inflációra hivatkozva

Újabb bankok jelentették be, hogy áthárítják az inflációból adódó többlet terheiket a lakosságra – értesült a BiztosDöntés.hu. Már csak két bank maradt, amelyik még nem hirdetett ilyen jellegű díjemelést idén tavaszra, de várhatóan itt sem ússzák meg a drágulást az ügyfelek.

Különösen jelentősek az idei díjemelések a bankszektorban

A lakossági ügyfelek idén kétféle díjemeléssel is találkoznak. Egyrészt, a legtöbb pénzügyi műveletet terhelő pénzügyi tranzakciós illeték kormányzat általi másfélszeres megemelése az idei évtől hárítható át a lakosságra. Ezt mára minden nagyobb hazai bank áthárította már, és ezek a változások életbe is léptek. A bankok számára ugyanakkor lehetőség van az előző éves infláció áthárítására is, amely a pénzügyi tranzakciós illetékkel kapcsolatos, már megemelt díjakra is vonatkozik. Ezáltal az ügyfelek az idei évben a szokásosnál jóval érezhetőbb banki díjemelésekkel szembesülnek a mindennapi bankolásaik során.

Bár az inflációs díjemelés idén nem jelentős, mivel a tavalyi inflációt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 3,7 százalékra mérte, így a bankok legfeljebb ennyivel emelhetik a díjaikat. Az előző években azonban ez a díjemelés kimagasló mértékű volt, hiszen 2023-ban 14,5 százalékos, míg 2024-ben 17,6 százalékos banki díjemelés történt az inflációra hivatkozva. Az idei inflációs díjemeléssel és az előző két év inflációs díjemelésével együtt, 2023. január 1-től kezdve, – egymásra épülve – mintegy 40 százalékkal emelkedtek a bankköltségek. Ezen belül az átutalások és a készpénzfelvételek díjai viszont nem 40 százalékkal emelkedtek, hanem 109 százalékkal, mivel ebben a hatásban pénzügyi tranzakciós illeték másfélszeres megemelkedése is benne van.

A bankok egymás után jelentik be az idei inflációs díjemeléseket

Az elmúlt napokban az MBH Bank és a Raiffeisen Bank jelentett be inflációs díjemelést idén tavaszra. A BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján az alábbi bankok jelentettek be eddig inflációkövető díjemelést:

A nagyobb bankok közül már csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei évre, nem kétséges azonban, hogy hamarosan ők is megteszik ezt.

Érdemes minden kedvezményt igénybe venniük az ügyfeleknek

A 2023-tól számolt 40 százalékos banki díjemelés, köztük a tranzakciók díjainak 109 százalékkal történt megemelkedése, – főképp ilyen rövid időn belül –, valóban sokkoló, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szakember szerint éppen ezért kiemelt fontossággal bír, hogy az ügyfelek lehetőleg minden tranzakciós díjkedvezményt igénybe vegyenek, mely olcsóbbá teszi a bankolásukat.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján az ügyfeleknek az alábbi díjkedvezmények állnak rendelkezésükre az átutalások tekintetében a hazai bankoknál:

CIB Bank : az ECO és ECO Plusz díjcsomagokban 50 000 forintig teljesen ingyenes bármely belföldi eseti átutalás akciósan 2025. június 30-ig, de a bank meghosszabbíthatja ezt az akciót



Erste : havi 400 000 forintos keretösszegig semmilyen díja nincs a belföldi elektronikus átutalásnak a George és George Online díjcsomagokban, de a havi átutalások összege befolyásolja a kedvezményes havi számlavezetési díjat. A George, George Online és minden más díjcsomagokban az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni. Az Erste Egyszámla Díjcsomagban a kedvezményes utalást választva, továbbá a két Privilégium nevű díjcsomagban teljesen ingyenes elektronikus átutalások is elérhetők 50 000 forintos vagy az alatti összegű tranzakciókkal, hiszen itt csak az illetéknek megfelelő banki díjat kell fizetni.



Gránit Bank : Gránit Bajnok Plusz és Gránit Digitális Plusz díjcsomagokban korlátlanul ingyenesek a belföldi átutalások



K&H Bank : az okos díjcsomagokban – díjcsomagtól függően – a havi első 2 vagy 5 átutalás, tranzakciónként 50 000 forint alatt, teljesen díjmentes, ezen kívül pedig minden átutalás első 50 000 forintnyi részére nem kell megfizetni a pénzügyi tranzakciós illetéket



MagNet Bank : a kizárólag interneten igényelhető HázhozSzámla konstrukcióban bankon belülre és kívülre külön-külön teljesen díjmentes a havi első két eseti átutalás, legfeljebb havi 100 000 – 100 000 forintig. A Csillag és Diamond számlacsomagokban tranzakciónként 100 000 forintig korlátlan számban ingyenes a belföldi átutalás. Az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni.



MBH Bank : az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni



OTP Bank : – akár ingyenes – havidíjért, meghatározott keretösszegig ingyenes átutalást biztosító csomagok választhatók a banknál a Smart és a Bázis számlán is



Raiffeisen Bank : az Aktív számlán minden elektronikus eseti átutalás díja tranzakciónként 50 000 forintig ingyenes 2025. május 31-ig, a bank meghosszabbíthatja az akciót



Revolut Bank : a Magyarországra indított átutalások korlátlanul díjmentesek (a bank eddig nem jelentett be semmilyen díjváltozást sem a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítása, sem pedig az infláció kapcsán)



UniCredit Bank : a Mobil Aktív Plusz bankszámla esetében korlátlanul ingyenes a belföldi eseti átutalás, ha a tranzakciót mobilapplikációval (és nem netbankon keresztül) küldi be az ügyfél a bankba



Wise : az 50 000 forintos, vagy az alatti, forint átutalások esetében nem kell semmilyen díjat fizetni a Magyarországra indított tranzakciók esetében

A készpénzfelvételeket viszont semmilyen illetékkedvezmény nem érinti, bár az ügyfeleknek minden hazai banknál rendelkezésre áll a törvényi ingyenes készpénzfelvétel havi legfeljebb 2 alkalommal, összesen legfeljebb havi 150 000 forint erejéig, egy nyilatkozat ellenében.

